Haare parfümieren: Gute Idee oder falscher Schönheitsfreund?

Wenn man die Flasche in der Hand hält, umgibt einen eine Duftwolke, und man vergisst jegliches Maß. Ein kurzer Spritzer aufs Handgelenk oder hinters Ohr reicht nicht; manchmal möchte man nicht nur die Haut, sondern auch das Haar beduften. Diese Geste, ob bewusst oder spontan im Eifer des Gefechts, hinterlässt einen bleibenden Duft in der Luft und wird schon von einer leichten Brise wahrgenommen. Doch wie wirkt sich das auf die Haarfasern aus?

Was bringt es, Parfüm in die Haare zu geben?

Parfüm ist unsere olfaktorische Signatur, der aromatische Ausdruck unserer Persönlichkeit. Ob fruchtig, holzig oder süß wie eine Leckerei, die wir einatmen – es verkörpert und repräsentiert uns. Um unseren eigenen Stil zu unterstreichen und unsere sinnliche Präsenz zu betonen, sparen wir nicht an der Menge. Manchmal tragen wir unseren Lieblingsduft etwas zu großzügig auf. Doch egal, wie viel wir aufsprühen, Parfüm verfliegt nach einigen Stunden, verdünnt durch Schweiß. Um den Genuss und die Haltbarkeit dieses ikonischen Duftes zu verlängern, gehen manche von uns über die üblichen Anwendungsbereiche hinaus und tragen diesen Nektar auch auf ihr Haar auf. So optimieren wir dieses Schönheitsritual.

Haare absorbieren alle Gerüche aus ihrer Umgebung, auch die unangenehmsten: Tabak, Frittiertes… Schon ein einziger Besuch im Fast-Food-Restaurant reicht aus, damit die Haare den Geruch von Pommes frites annehmen. Und obwohl immer mehr Parfums Aromen von Lebensmitteln wie Croissants imitieren, geht es nicht darum, nach Grillfleisch oder Fast Food zu riechen. Haarpflegeprodukte, die manchmal mit Kokosöl oder Aloe-vera-Extrakt angereichert sind, hinterlassen einen dezenten Duft, der in der Regel nach dem Trocknen der Haare verfliegt.

Das Parfümieren der Haare ist daher sowohl eine Tarnung als auch eine Geste der Hygiene, als ob Frauen jederzeit sauber riechen müssten, auch nachdem sie zum Bus gerannt sind oder eine Stunde in einer überfüllten U-Bahn verbracht haben.

Das Haar parfümieren: Ein Ritual, das Sie überdenken sollten, um Haarbruch zu vermeiden

Das Haar mit Parfüm zu besprühen, mag verlockend klingen, besonders vor einem geplanten Lagerfeuer oder einem Abendessen in einem Restaurant mit ölhaltigen Gerichten. Man könnte meinen, ein leichter, flüchtiger Sprühnebel könne dem Haar unmöglich schaden. Doch Parfüm direkt auf den Haaransatz aufzutragen, ist definitiv keine gute Idee. Es ist kein Wunder, dass Parfüm nicht speziell für die Haare entwickelt wurde. Es enthält Inhaltsstoffe, die die Haarfasern stark angreifen, darunter Alkohol, der das Haar bekanntermaßen austrocknet.

Das ist umso widersprüchlicher, wenn wir genau auf die Inhaltsstoffe unserer Haarpflegeprodukte achten und sanfte Anwendungen unter der Dusche bevorzugen. All unsere Pflegebemühungen sind dann mit einem einzigen Sprühstoß zunichtegemacht. Das Haar zu parfümieren, sobald sein Geruch zu „neutral“ oder „widerlich“ wird, ist wie Make-up aufzutragen, nachdem man ein Reinigungspad benutzt hat: kontraproduktiv, ja sogar schädlich.

Mit der Zeit können Spliss, Schuppen und Juckreiz das Problem verschlimmern. Daher ist das Auftragen von Parfüm auf die Haare eine schlechte Angewohnheit, die fälschlicherweise von aktuellen Trends gefördert wird. Klassische Düfte sind zwar alles andere als ein Jungbrunnen für die Haare, aber es gibt Alternativen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden, wie zum Beispiel Haarsprays oder Blütenhydrolate .

Lasst uns dem Vorurteil gegenüber der Frau, die „immer gut riecht“, ein Ende setzen.

Es ist eine Vorstellung, so hartnäckig wie ein aufdringliches Parfüm: Eine Frau sollte stets einen makellosen, fast unwirklichen Duft verströmen. Als müsse der weibliche Körper gereinigt, neutralisiert und permanent parfümiert werden, um akzeptabel zu sein.

Dieser unsichtbare Druck führt zu einer Flut von „korrigierenden“ Maßnahmen: Deodorant , Parfüm, Körperspray, duftendes Waschmittel … bis hin zum Wunsch, jeden natürlichen Körpergeruch zu überdecken. Auch das Parfümieren der Haare passt perfekt in dieses Schema. Es ist nicht mehr nur ein sinnliches Vergnügen, sondern fast schon eine gesellschaftliche Pflicht.

Doch der Körper lebt, atmet und reagiert. Er nimmt Gerüche auf, produziert sie auch – und das ist völlig normal. Alles auszulöschen bedeutet, diese biologische Realität zu leugnen. Schlimmer noch: Es nährt eine Art ständige Unzufriedenheit: das Gefühl, nie „frisch genug“, „sauber genug“, „perfekt genug“ zu sein. Zurück zu mehr Einfachheit bedeutet auch zu akzeptieren, dass ein neutraler oder leicht wechselnder Duft kein Problem ist, das behoben werden muss, sondern ein natürliches Prinzip des menschlichen Körpers. Haare müssen nicht von morgens bis abends nach Blumenstrauß oder Vanillecreme duften, um „vorzeigbar“ zu sein.

Im Grunde geht es um die richtige Balance. Parfüm zu tragen sollte ein Genuss bleiben, eine bewusste Entscheidung, keine Reaktion auf eine Anweisung. Denn letztendlich sollte „gut riechen“ niemals eine Pflicht, sondern ein Akt der Achtsamkeit sein.