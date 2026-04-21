Hitze und Feuchtigkeit: Der Trick, der die Haltbarkeit von Lippenstift wirklich verlängert

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Léa Michel
Photo d'illustration : prostooleh / Freepik

Bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit kann es schnell schwierig werden, das Make-up den ganzen Tag über haltbar zu halten. Besonders Lippenstift neigt dazu, leichter zu verblassen oder auszulaufen. Die gute Nachricht: Ein einfacher Trick kann helfen, die Haltbarkeit zu verlängern, ohne die tägliche Routine zu verändern.

Der Trick, der alles verändert

Steigende Temperaturen, Schweiß, Luftfeuchtigkeit und Reibung können die Haltbarkeit von Lippenstift beeinträchtigen. Die Folge: häufiges Nachschminken und eine Farbe, die im Laufe des Tages verblasst. Es gibt jedoch einen einfachen Trick, um die Haltbarkeit zu verbessern: Tragen Sie zwischen zwei Schichten Lippenstift etwas Fixierpuder auf. Dadurch haftet der Lippenstift besser auf den Lippen und hält länger.

Konkret geht man folgendermaßen vor:

  • Zeichne die Kontur deiner Lippen mit einem Bleistift nach, um die Form zu definieren.
  • Tragen Sie eine erste Schicht Lippenstift gleichmäßig auf.
  • Mit einem Pinsel eine dünne Schicht Fixierpuder leicht auftupfen.
  • Tragen Sie eine zweite, dünne Schicht Lippenstift auf, um die Farbe aufzufrischen.

Das Puder mattiert das Material leicht und verstärkt dessen Haftung, auch bei Hitze oder Feuchtigkeit.

Gut vorbereitete Lippen – der Schlüssel zum Wohlbefinden

Diese Technik ist zwar effektiv, kann aber auch die Lippen leicht austrocknen. Daher ist es wichtig, die Lippen vorher vorzubereiten. Ein feuchtigkeitsspendender Balsam hält die Lippen geschmeidig und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. Gut mit Feuchtigkeit versorgte Lippen erleichtern zudem das Auftragen von Lippenstift und verhindern Unregelmäßigkeiten. Ein einfacher, aber unverzichtbarer Schritt für langanhaltenden Halt und ganztägigen Tragekomfort.

Eine einfache und anpassungsfähige Routine

Der Vorteil dieses Tricks liegt darin, dass er sich mühelos in Ihre Beauty-Routine integrieren lässt. Sie benötigen weder komplizierte Produkte noch aufwendige Techniken: Ein paar einfache Schritte genügen. Besonders an heißen Tagen, bei langen Veranstaltungen oder wenn Sie weniger oft nachschminken möchten, ist er ideal. Durch das Auftragen dünner Schichten erzielen Sie ein länger anhaltendes Ergebnis, ohne Ihre Wunschfarbe ändern zu müssen. Anschließend können Sie die Intensität und das Finish nach Belieben anpassen oder sogar einzelne Schritte auslassen.

Und was wäre, wenn du auch deine Lippen in Ruhe ließest?

Dennoch ist es wichtig zu wissen: Sie sind absolut nicht verpflichtet, Lippenstift zu tragen, weder im Sommer noch zu irgendeiner anderen Jahreszeit. Ihr Gesicht, Ihre Lippen, Ihre Haut sind vollkommen natürlich. Make-up ist ein Mittel zum Selbstausdruck, ein Vergnügen, aber niemals eine Notwendigkeit.

Manche lieben es, mit Texturen, Farben und Finishes zu experimentieren. Andere bevorzugen den Komfort ungeschminkter oder einfach nur gepflegter Haut. Und das ist völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, dass das Make-up um jeden Preis lange hält, sondern darum, Ihnen verschiedene Möglichkeiten zu bieten, wenn Sie es tragen möchten.

Kurz gesagt: Bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit können schon wenige einfache Handgriffe den Unterschied machen, wenn man Make-up trägt. Der Trick, zwischen zwei Lippenstiftschichten Fixierpuder aufzutragen, ist eine einfache und effektive Methode, die Haltbarkeit zu verlängern. Doch letztendlich ist etwas ganz anderes das Wichtigste: sich in seiner Haut wohlzufühlen, ob mit oder ohne Make-up. Ein kräftiges Rot, ein dezenter Lippenbalsam oder eine natürliche Lippenfarbe – alles ist perfekt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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