Halloween steht vor der Tür, und Zombie-Make-up für Frauen entwickelt sich zu einem der beliebtesten Kostüme. Furchterregend, kreativ und für alle zugänglich – dieser schaurige Look spricht sowohl Anfängerinnen als auch Make-up-Profis an.

Jahr für Jahr versuchen Tausende von Frauen, ihre Zombie-Verwandlung zu perfektionieren. Ob sie sich für einen ultrarealistischen Look oder eine fantasievollere Variante entscheiden – die Techniken sind zahlreich und vielseitig.

Wir bieten Ihnen einen umfassenden Leitfaden, um diese Kunst des Bühnen -Make-ups zu meistern und Ihr Umfeld zu begeistern.

Die wichtigsten Produkte und Werkzeuge für ein gelungenes Zombie-Make-up für Frauen

Bevor man mit der Transformation beginnt, ist die Beschaffung der richtigen Produkte ein grundlegender Schritt.

Überzeugendes Zombie-Make-up basiert auf einer präzisen Auswahl an Elementen, von denen jedes eine bestimmte Rolle im Endergebnis spielt.

Die wichtigsten Grundlagen: Grundierung und Farben

Eine helle Foundation ist die erste Schicht für deinen Zombie-Look. Es gibt weiße oder gräuliche Foundations, die speziell für künstlerisches Make-up entwickelt wurden. Wir empfehlen eine langanhaltende Formel, da eine Halloween-Party mehrere Stunden dauern kann.

Körperfarben auf Wasserbasis stellen eine gute, kostengünstige Alternative dar und lassen sich leicht abwaschen.

Um die Haut zu schützen und den Halt zu optimieren, tragen Sie vor diesen Produktschritten immer eine Feuchtigkeitsbasis auf.

Kunstblut ist das charakteristische Merkmal des Zombies. Es ist als Gel oder Flüssigkeit erhältlich und dient zur Simulation frischer Wunden oder dunklerer, älterer Blutungen. Flüssiglatex hingegen ermöglicht die Erzeugung absolut beeindruckender Effekte von sich ablösendem Fleisch .

Es wird in mehreren Schichten auf die Haut aufgetragen und leicht eingeknetet, bevor es vollständig getrocknet ist. Das Ergebnis: eine beunruhigend realistische, geschädigte Hautstruktur.

Werkzeuge und Zubehör für ein professionelles Finish

Mit feinen Pinseln werden sichtbare Venen und die Umrisse von Wunden gezeichnet.

Mit Make-up-Schwämmen hingegen lassen sich Farben verblenden und sanfte Übergänge erzeugen.

Für alle, die aufs Budget achten müssen, eignen sich zerschnittene Küchenschwämme hervorragend. Manche Geschäfte bieten auch Sets mit vorgeschnittenen Klebeprothesen an, die sich ideal zur Simulation von Narben oder Hautstellen eignen.

Mit diesen Accessoires lässt sich ein Horror-Look viel einfacher kreieren, auch ohne Vorkenntnisse. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ausschließlich dermatologisch getestete Produkte verwendet werden sollten, um Hautreizungen zu vermeiden.

Im Jahr 2023 hatte der Weltmarkt für Bühnen- und Halloween -Make-up einen Wert von über 500 Millionen Dollar – ein Zeichen dafür, dass diese Praxis weit über bloßen gelegentlichen Spaß hinausgeht.

Jede Frau, unabhängig von ihrem Körpertyp , kann auf diese Produkte zugreifen und ein beeindruckendes Ergebnis erzielen, ohne dabei ein Vermögen auszugeben.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen furchterregenden Zombie-Make-up-Look für Frauen

Schritt 1: Haut vorbereiten und Grundierung auftragen

Reinigen Sie Ihr Gesicht zunächst gründlich und tragen Sie anschließend eine leichte Feuchtigkeitscreme auf. Dieser vorbereitende Schritt schützt die Haut und erleichtert das spätere Abschminken.

Lassen Sie die Foundation einige Minuten einwirken und tragen Sie sie anschließend auf Gesicht, Hals und gegebenenfalls Dekolleté auf. Das Ziel: ein fahler, ebenmäßiger Teint , wie er für Untote typisch ist.

Schritt 2: Linien vertiefen und Zerlegung simulieren

Mit einem feinen Pinsel, der mit graublauem Lidschatten getränkt ist, die natürlichen Vertiefungen des Gesichts betonen.

Arbeite an Schläfen, Augenhöhlen und Wangen, um ein realistisches Zombiegesicht zu modellieren . Füge grünliche oder violette Farbtöne hinzu, um den Effekt von verwesendem Fleisch zu verstärken.

Zeichnen Sie anschließend mit einem sehr feinen Pinsel, der mit dunkelburgunderroter Farbe getränkt ist, dünne, dunkle Adern auf die Schläfen und die Stirn.

Schritt 3: Wunden erzeugen und Kunstblut auftragen

Tragen Sie den flüssigen Latex auf die für die Wunden vorgesehenen Stellen auf. Kneten Sie die Haut während des Trocknens leicht, um eine realistische Textur zu erzeugen. Färben Sie diese Stellen anschließend in der Mitte hellrot und an den Rändern dunkelbraun, um eine alte Wunde zu simulieren.

Das Kunstblut wird als letzter Schliff aufgetragen und fließt natürlich aus den Wunden. Dieser Schritt verändert das Aussehen radikal und verleiht dem weiblichen Zombie-Make-up seine volle, schaurige Dimension .

Wir empfehlen, diese Techniken zunächst auf dem Handrücken zu üben, bevor Sie sie im Gesicht anwenden.

George Romero, der 1968 den Film „ Die Nacht der lebenden Toten“ inszenierte, hat die Zombie-Ästhetik nachhaltig geprägt und inspiriert noch heute unser Halloween-Make-up.

Kreative Variationen und Interpretationen des Zombie-Looks für Frauen

Der glamouröse Zombie: Wenn Horror auf Eleganz trifft

Diese Variante kombiniert verführerisches Make-up mit Horroreffekten . Präziser Lidstrich und blutrote Lippen bleiben erhalten, während dezente Wunden und ein blasser Teint hinzugefügt werden.

Der glamouröse Zombie-Look spricht all jene an, die trotz der Verkörperung einer furchterregenden Kreatur wiedererkennbar bleiben wollen. Ein elegantes, teilweise zerrissenes Kleid rundet den Look perfekt ab und verstärkt den Effekt.

Der Vintage-Zombie und der Braut-Zombie

Inspiriert von klassischen Schwarzweißfilmen der 1950er-Jahre, spielt der Vintage-Zombie mit starken Kontrasten und ausgeprägten Schatten. Grau- und Schwarztöne dominieren und erinnern an die filmische Ästhetik jener Zeit .

Die Zombiebraut ist unterdessen nach wie vor einer der beliebtesten Looks.

Ein verschmutztes weißes Kleid, ein zerrissener Schleier und sorgfältig aufgetragenes Zombie-Make-up bilden dieses ikonische Kostüm.

Der Fantasy-Zombie: Ein Hauch von Farbe im Horror.

Für alle, die gerne unkonventionell denken, verwandelt die Integration farbenfroher Akzente den traditionellen Look.

Elektrisches Blau, Lila oder Neongrün auf den Lidern oder im Haar verleihen dem Look eine einzigartige, fantastische Dimension.

Diese kreative Variante ermöglicht es jedem, seine Persönlichkeit auszudrücken und gleichzeitig den femininen Zombie-Look zu bewahren. Wir ermutigen zu grenzenlosem Experimentieren für ein wirklich individuelles und unvergessliches Ergebnis.