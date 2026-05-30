Dieses Star-Kosmetikprodukt des Sommers spaltet die Experten.

Obwohl Wimpernverlängerungen viele Looks dominieren und die traditionelle Mascara ersetzen, schwören Make-up-Puristen weiterhin auf getönte Bürstchen. Vielleicht gehören auch Sie zu denjenigen, die diesem Accessoire treu ergeben sind, was unweigerlich zu dem einen oder anderen genervten Gesichtsausdruck vor dem Spiegel führt. Im Sommer greifen Sie wahrscheinlich zu wasserfesten Alternativen, um Augenringe zu vermeiden. Die schlechte Nachricht: Diese Art von Mascara, die angeblich Schwimmen, Schweiß und Hitze standhält, ist nicht ganz so wundersam, wie sie scheint.

Wasserfeste Mascara: Ein Feind, den man aus der Schminktasche verbannen sollte?

Wenn die Temperaturen langsam steigen und ein weiterer brütend heißer Sommer bevorsteht, sollten Sie Ihre gewohnte Mascara gegen eine wasserfeste Variante tauschen. So bleiben Ihre Wimpern trotz salziger Spritzer, der Hitze von Grillabenden oder Lagerfeuern und Spaziergängen bei 35 °C perfekt in Form. Diese wasserfesten Mascaras sind unverzichtbar, wenn es tropisch heiß wird. Mit dieser undurchdringlichen schwarzen Schicht können Sie Ihre Sommeraktivitäten unbeschwert genießen, ohne Gefahr zu laufen, wie ein Panda auszusehen.

Für viele ist wasserfeste Mascara quasi die Erfindung des Jahrhunderts. Wenn sie nur ein einziges Beauty-Produkt für den Sommer behalten dürften, wäre es wohl diese Allzweck-Mascara. Doch auch dieses sommerliche Beauty-Tool, das bei allen, die Wert auf ein perfektes Aussehen legen, so beliebt ist, hat seine Schattenseiten. Sicherlich hat es Ihnen gute Dienste geleistet und Sie vor unschönen schwarzen Streifen bei Schaumpartys auf dem Campingplatz und langen Tagen am Wasser bewahrt. Aber auch wasserfeste Mascara ist nicht ganz ohne Nachteile.

Eine kurze Analyse von wasserfester Mascara: Sie enthält Wachse, filmbildende Polymere und hydrophobe Silikone, die die Wimpern mit einem wasser-, hitze- und schweißresistenten Film überziehen. Diese Mikrobarriere sorgt dafür, dass die Mascara den ganzen Sommer über hält. Oft ist wasserfeste Mascara mit Polyvinylpyrrolidon (PVPY) verstärkt, einem fast unaussprechlichen wissenschaftlichen Namen, der einen krebserregenden Inhaltsstoff bezeichnet, der aus Benzol und Quecksilber gewonnen wird. Obwohl diese scheinbar revolutionäre Mascara Make-up unbedenklich macht, birgt sie Risiken für die Augen. Reizungen, trockene Augen, verstopfte Talgdrüsen – Dr. Alexa Hecht beschreibt die schädlichen Auswirkungen in der Zeitschrift Femme Actuelle .

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, um es zu verwenden, ohne die Augen zu schädigen?

Abgesehen von ihren fragwürdigen Inhaltsstoffen, die oft im Widerspruch zu „grüner und bewusster“ Kosmetik stehen, ist wasserfeste Mascara extrem haltbar. Sie ist so konzipiert, dass sie jeder Belastung standhält, selbst dem Abschminken. Mit einem Wattepad und Make-up- Entferner lässt sie sich unmöglich entfernen. Man muss es mehrmals versuchen, um die Augen sauber zu bekommen. Und je mehr man reibt, desto mehr werden die Wimpern geschwächt.

Sollten wir also auf dieses Sommer-Must-have verzichten? Nicht unbedingt. Ärzte empfehlen, die Anwendung etwas zu verzögern, um den Augen eine Pause zu gönnen. Damit Sie die langanhaltende Mascara unbeschwert genießen können, während Sie auf Liegestühlen unter Palmen entspannen, greifen Sie am besten zu Bio-Produkten mit kurzen und übersichtlichen Inhaltsstofflisten. Manche verzichten auf Petrochemikalien und setzen stattdessen auf natürliche Inhaltsstoffe wie Sheabutter, Pflanzenwachse oder Vitamin E.

Die Wimpern in ihrem natürlichen Zustand zu erhalten – eine Botschaft, die im Sommer fehlt.

Der Sommer ist bekanntlich schwierig, wenn man Make-up tragen möchte. Doch in den sozialen Medien, gefangen in den pixeligen Bildschirmen, scheuen die neuen Musen nicht vor getönten Cremes, rosigem Lipgloss und glitzerndem Lidschatten zurück – selbst am heißen Strand. Sie nehmen ihre Schminktaschen mit zum Pool, um zwischen den Schwimmrunden ihr Puder aufzufrischen. Und selbst diejenigen, die scheinbar einen „natürlichen Glow“ haben, waren tatsächlich im Badezimmer, um diesen strahlenden Teint zu erzielen.

Dermatologen sind sich jedoch einig: Make-up am Strand oder bei unerträglicher Hitze aufzutragen, ist keine gute Idee. Wasserfeste Mascara ist zwar für wichtige Anlässe praktisch, sollte aber nicht als Muss, sondern nur aus praktischen Gründen verwendet werden. Und wenn der Sommer uns zu etwas inspiriert, dann vielleicht dazu, unsere Routinen zu vereinfachen, anstatt sie um jeden Preis komplizierter zu gestalten.

Was wäre, wenn wahre Sommerfreiheit einfach darin bestünde, sich selbst ohne Ansprüche zu betrachten, ohne ein bestimmtes Bild aufrechterhalten zu wollen? Dem Gesicht Ruhe zu gönnen, bedeutet, ihm das Kostbarste zu schenken, was der Sommer verspricht: ein wenig Sanftheit, Natürlichkeit und das Recht, ganz man selbst zu sein, ohne sich dabei anstrengen zu müssen.