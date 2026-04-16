Halloween steht vor der Tür und Clown-Make-up wird immer beliebter. Dieser festliche Look, der auch für Anfänger geeignet ist, setzt auf markante visuelle Merkmale: ein weißes Gesicht , eine rote Nase und ausdrucksstarke Augenbrauen .

Ob Sie eine lustige oder eine gruselige Figur darstellen möchten, es kommt ganz auf Farben und Techniken an.

Hier bieten wir Ihnen ein komplettes Tutorial, Produktempfehlungen und Tipps, die Ihnen bei Ihrer Verwandlung helfen, egal ob Sie ein Erwachsener sind oder das Make-up eines Kindes vorbereiten.

Die wichtigsten Produkte für ein gelungenes Clown-Make-up

Das grundlegende Trio des Clown-Make-ups basiert auf drei essentiellen Farben: Weiß, Rot und Schwarz.

Weiße Schminke ist die Grundlage für jeden Clown-Look. Diese hochpigmentierte, cremige Schminke hat ein geschmeidiges, cremiges Finish und ist ideal, um den Hautton auszugleichen.

Ein gutes Produkt sollte hypoallergen sein, Feuchtigkeitsspender enthalten, um Trockenheit und Risse zu verhindern, und natürliche Inhaltsstoffe wie Bienenwachs gegenüber chemischen Substanzen wie Vaseline bevorzugen.

Rote Schminke ist genauso wichtig. Sie wird verwendet, um Nase und Ohren zu bemalen und einen vollständigen Mund zu zeichnen. Ein leuchtendes Rot ist perfekt für einen fröhlichen und unbeschwerten Look.

Umgekehrt erzeugt ein dunkles Rot, fast Burgunderrot, eine deutlich bedrohlichere Atmosphäre. Für feine und präzise Linien ist ein schwarzer Kajalstift cremigen Lidschatten vorzuziehen, insbesondere zum Definieren der Lippenkontur oder zum genauen Formen der Augenbrauen.

Wie man Clown-Make-up richtig aufträgt

Techniken je nach Gesichtspartie

Creme-Make-up lässt sich auf verschiedene Arten auftragen, je nach Bedarf. Ein Schwamm ist nach wie vor das bevorzugte Werkzeug, um das gesamte Gesicht schnell abzudecken. Die Anwendung mit dem Finger ist je nach persönlicher Vorliebe ebenfalls möglich.

Der Pinsel hingegen eignet sich hervorragend für kleine Flächen und Details . Man kann auch einen Schwamm verwenden, um mit einem Pinsel aufgetragenen Lidschatten zu verblenden und die Ränder weicher zu gestalten.

Ein darüber aufgetragenes, transparentes Fixierpuder mattiert den Teint und sorgt für längeren Halt. Für ein leichtes Finish sollte der Lidschatten gut mit der Haut verblendet werden.

Für ein intensiveres und deckenderes Ergebnis sorgt ein zweiter, großzügigerer Anstrich. Diese Technik eignet sich für alle Gesichtsformen und -größen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So schminkt man sich im Stil des Auguste-Clowns.

Der Auguste- Stil, der vor allem durch den berühmten Oleg Popov bekannt wurde, ist der ausdrucksstärkste und am einfachsten nachzumachende. Beginnen Sie, indem Sie mit einem Schwamm eine weiße Lidschattengrundierung auf das gesamte Gesicht auftragen.

Zeichnen Sie anschließend über jeder Augenbraue einen großen Halbkreis, um den Ausdruck der Überraschung zu betonen und den komischen Charakter der Figur zu verstärken.

Ziehen Sie mit einem flachen Pinsel einen dünnen, langen Lidstrich unter den Augen. Tragen Sie den roten Lidschatten großzügig auf die Lippen auf und verlängern Sie ihn leicht über die Lippenkontur hinaus, um ein breites, schelmisches Lächeln zu erzeugen.

Färben Sie Nase und Ohren rot und malen Sie zwei rote Kreise auf die Wangenknochen. Setzen Sie zum Schluss sechs kleine schwarze Akzente um die Augen, um die Lider zu umrahmen. Dieser verspielte Look wird sowohl an Feiertagen als auch an Halloween begeistern.

Experimentiere mit Farben, um dein Clown-Make-up individuell zu gestalten.

Neben den klassischen drei Farben können auch andere Nuancen Ihren Charakter verfeinern. Pastell- oder leuchtendes Blau betont die Augenkontur und verleiht Ihnen eine originelle Note. Rosa lässt die Wangen weicher wirken und unterstreicht Ihre freundliche und fröhliche Seite.

Inspiriert vom berühmten Guignolo , setzt dieser Clowntyp auf die Wärme der Farben, um zu verführen.

Grau hingegen ermöglicht es, dichte Augenbrauen zu kreieren oder einen Dreitagebart anzudeuten, wie er typisch für den Tramp -Clown ist.

Um das Ganze noch zu toppen: Temporäre Haarfarbe kann auch zum Aufhellen oder Färben von Haaren, Schnurrbart, Bart oder sogar Augenbrauen verwendet werden. Wählen Sie ein Produkt, das sich mit einer einzigen Haarwäsche auswaschen lässt, um den Abend zu vereinfachen.

So schminken Sie sich für Halloween als gruseliger Clown.

Für einen Look im Stil eines Horrorfilms genügen wenige Anpassungen, um ein lustiges Gesicht in etwas wahrhaft Monströses zu verwandeln. Ersetzen Sie leuchtendes Rot durch ein dunkleres, beunruhigenderes Burgunderrot .

Betonen Sie die Konturen des Gesichts mit Schwarz, um die Gesichtszüge auszuhöhlen und einen grimmigen und bedrohlichen Effekt zu erzielen.

Spielen Sie mit übertriebenen Gesichtsausdrücken bei der Augenbrauenformung: Ein nach unten geschwungener Bogen unterstreicht den bedrohlichen Blick der Figur. Ein Mund mit nach unten gezogenen Lippen, umrandet von einer dicken schwarzen Linie, vervollständigt dieses düstere Make-up.

Accessoires wie Kunstblut oder Latex können den Gesamteindruck verstärken und einen wahrhaft furchterregenden Effekt erzielen.

Wie man einem Kind zu Halloween das Gesicht als Clown bemalt

Für jüngere Kinder sind wasserbasierte Schminkfarben sehr empfehlenswert. Diese speziell für empfindliche Haut entwickelten Produkte enthalten weder Parabene noch Duftstoffe.

Eine bunte Farbpalette spricht vor allem Kinder an, die bunte Farben lieben, und eignet sich hervorragend für farbenfrohes Gesichtsbemalen bei Teepartys oder Geburtstagsfeiern.

Ein Hauch Glitzergel rundet das Ganze ab und sorgt für einen festlichen und verspielten Touch, den Kinder lieben. Achten Sie immer auf die Inhaltsstoffe der Produkte, um allergische Reaktionen auf empfindlicher Haut zu vermeiden.

Eine erfolgreiche Schminkanwendung beginnt in erster Linie mit der Sicherheit und dem Wohlbefinden des Kindes.

Die richtigen Produkte für langanhaltendes und sicheres Clown-Make-up auswählen

Laut Tests von Verbraucherverbänden enthalten fast 30 % der billigen Lidschatten unerwünschte Chemikalien.

Wählen Sie ein hypoallergenes, fettbasiertes Make-up mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen, um Trockenheit und Risse zu vermeiden. Bienenwachs ist als natürlicher Inhaltsstoff Vaseline oder Vaseline vorzuziehen.

Gute Deckkraft und langer Halt den ganzen Abend lang sind weiterhin unerlässlich. Denken Sie außerdem daran, einen geeigneten Make-up-Entferner zu verwenden, um den Lidschatten schonend und ohne Hautreizungen zu entfernen.

Für den perfekten letzten Schliff sorgt ein hochwertiger schwarzer Kajalstift , der saubere, präzise und ausdrucksstarke Linien für einen wirklich gelungenen Make-up-Look garantiert, ganz gleich, welchen Stil Sie wählen.