Halloween inspiriert jedes Jahr Millionen von Menschen weltweit dazu, ihr Aussehen zu verändern. Unter all den möglichen Kostümen ist Vampir-Make-up für Frauen nach wie vor ein absolutes Muss.

Es basiert auf drei wesentlichen Säulen: einem blassen und libaden Teint , rauchigen Augen in Schwarz und Rot sowie dunklen und intensiven Lippen.

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, dieses Tutorial führt Sie Schritt für Schritt zu einem sensationellen Ergebnis.

Noch besser: Dieser Look steht allen Figurtypen und ist je nach Wunsch in einer eleganten, glamourösen oder einer dramatischen Gothic-Variante erhältlich.

Welche Materialien werden benötigt, um einen Vampir-Make-up-Look für Frauen zu kreieren?

Vor dem Start ist es wichtig, die richtigen Produkte zusammenzustellen. Eine leichte, lang anhaltende Foundation , ein mattierender Primer und ein weißes oder transparentes Puder bilden die Basis für den Teint.

Mit einem silbernen oder goldenen Textmarker lässt sich ein markanter Kontrast zur gewünschten Blässe erzielen.

Für die Augen eignen sich hochpigmentierte Lidschatten in Schwarz, Rot und Burgunderrot sowie ein schwarzer Creme-Lidschatten, um den Smokey-Effekt zu verstärken.

Augenbrauenstift, Concealer, schwarze und rote Kajalstifte, schwarzer und weißer flüssiger Kajal sowie weiße Körperfarbe vervollständigen dieses Arsenal.

Eine volumengebende schwarze Mascara und künstliche Wimpern garantieren einen dramatischen und geheimnisvollen Look.

Für die Lippen empfiehlt sich ein bordeauxroter Lipliner , ein dunkler Lippenstift und optional ein Lipgloss.

Accessoires wie Kunstblut, farbige Kontaktlinsen und Fixierspray runden den Look ab.

Verblendpinsel, Eyelinerpinsel und Flachpinsel für präzises und professionelles Arbeiten

Hochpigmentierte Lidschatten in Schwarz, Rot und Burgunderrot für einen intensiven Lidschatten-Effekt

Leichte Foundation, mattierender Primer und transparentes Puder für einen gelungenen, hellen Teint

Farbige Kontaktlinsen, Kunstblut und Vampirzähne für den gruseligen letzten Schliff.

Die Qualität der Pinsel ist entscheidend für das Endergebnis. Ein guter Verblendpinsel verwandelt ein misslungenes Smokey Eye in ein raffiniertes Make-up.

Wie bereitet man sich auf den Vampir-Teint vor und wie pflegt man ihn?

Eine gute Basis ist das A und O für jedes gelungene Outfit. Tragen Sie zunächst einen mattierenden Primer auf, um die Haut zu glätten, die Poren zu verfeinern und den ganzen Abend über ein makelloses Aussehen zu gewährleisten.

Dieser vorbereitende Schritt macht den entscheidenden Unterschied.

Wählen Sie als Nächstes eine Foundation , die ein bis zwei Nuancen heller als Ihr natürlicher Hautton ist. Tragen Sie sie mit einem Pinsel oder Schwamm gleichmäßig auf Gesicht und Hals auf.

Das durchscheinende oder weiße Pulver mattiert anschließend das Ganze und betont den für den vampirischen Look so charakteristischen bläulichen Porzellan-Effekt.

Das Konturieren spielt bei dieser Verwandlung eine zentrale Rolle. Verwenden Sie einen sehr dunklen Farbton, um das Gesicht hohl wirken zu lassen und ein verstörendes, untotes Aussehen zu simulieren.

Konturpuder auf den Haaransatz, unter die Wangenknochen (während man die Lippen spitzt) und um den Nasenrücken auftragen. Ein kühler Bronzer modelliert die Wangenknochen in verführerischen Tönen.

Zum Schluss sorgt ein silberner oder goldener Highlighter, der auf die Wangenknochen, den Nasenrücken und den Amorbogen aufgetragen wird, für einen leuchtenden Kontrast zur allgemeinen Blässe des Teints.

Wie kreiert man einen intensiven und düsteren Vampir-Augen-Make-up-Look?

Kreiere den rauchigen, anthrazitfarbenen Augenaufschlag

Zeichnen Sie zunächst mit einem Stift oder Puder ausdrucksstarke Augenbrauen. Tragen Sie anschließend mit einem flachen Pinsel Concealer unter der Augenbraue auf und zum Schluss eine Lidschattengrundierung.

Dieser Schritt gewährleistet perfekten Halt des Lidschattens.

Trage einen schwarzen Creme-Lidschatten auf das gesamte Lid auf und verblende ihn sorgfältig. Verstärke diesen Smokey-Eye-Look mit hochpigmentierten Lidschatten in Schwarz, Pflaume, Burgunderrot oder Lila im äußeren Augenwinkel.

Füge einen roten Lidschatten in einem Farbverlauf hinzu, um den Effekt zu verstärken, und anschließend einen dunkelroten Lidschatten unter dem Auge. Dieser intensive, modellierte Look ist das Markenzeichen eines Vampirs.

Verleihen Sie dem Look mit Linien und Volumen den letzten Schliff.

Ziehen Sie mit schwarzem Kajalstift eine Linie entlang des unteren Wimpernkranzes für einen faszinierenden Halo-Effekt . Tragen Sie roten Eyeliner unter dem Auge auf und anschließend einen dickeren schwarzen Lidstrich im äußeren Augenwinkel. Kreieren Sie einen markanten Wing über dem Auge.

Ein Hauch silberner Lidschatten im inneren Augenwinkel sorgt für geheimnisvollen Glanz. Mehrere Schichten voluminöse schwarze Mascara und künstliche Wimpern vervollständigen diesen dramatischen und atemberaubenden Look.

Wie schminkt man die Lippen und malt Vampirtränen?

Für vampirische Lippen ist präzises Konturieren unerlässlich. Verwenden Sie einen bordeauxroten Lippenstift , übermalen Sie die Lippenkontur leicht, um sie voller wirken zu lassen, und füllen Sie anschließend die gesamte Fläche aus, um die Haltbarkeit des Lippenstifts zu optimieren. Dieses Detail macht den entscheidenden Unterschied.

Tragen Sie anschließend mit einem Pinsel zwei Schichten dunkelroten, pflaumenfarbenen oder schwarzen Lippenstift auf, um ein hochpigmentiertes und perfekt deckendes Ergebnis zu erzielen. Ein Gloss in der Lippenmitte sorgt für einen glamourösen und vollen Effekt, der sehr verführerisch wirkt.

Das Kunstblut im Mundwinkel verstärkt den furchterregenden und dramatischen Aspekt des Kostüms.

Für Vampirtränen zeichnen Sie mit einem Lipliner-Stift scharfe Linien unter die Augen. Anschließend ziehen Sie mit einem schwarzen Eyeliner-Pinsel und bewusst groben Bewegungen eine Linie darüber.

Diese bewusst herbeigeführte Unvollkommenheit macht das Ergebnis wahrhaft beunruhigend.

Welche Accessoires und Details können den Vampir-Look für Frauen perfektionieren?

Farbige Kontaktlinsen verändern Ihr Aussehen radikal. Erhältlich in Rot oder Schwarz, als Tages- oder 30-Tageslinsen , verleihen sie Ihnen ein faszinierendes, unwirkliches und fast außerweltliches Aussehen.

Einer Studie des französischen Optometristenverbandes aus dem Jahr 2023 zufolge wählen etwa 15 % der Träger farbiger Kontaktlinsen diese speziell für Halloween.

Setzen Sie sie zuletzt mit sauberen, trockenen Händen ein, ohne dabei das Make-up zu berühren.

Das Fixierspray, aus 30 cm Entfernung aufgesprüht , sorgt dafür, dass das Make-up die ganze Nacht hält. Vampirzähne, Gothic-Ohrringe und eine Halskette vervollständigen diese raffinierte Verkleidung.

Dieser vampirhafte Look steht allen Figurtypen und oszilliert je nach Anlass und gewünschtem Stil frei zwischen glamouröser Eleganz und gotischer Dunkelheit.