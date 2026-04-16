Halloween steht vor der Tür, und Teufels-Make-up ist ein absoluter Hit. Dieser Teufels-Look für Frauen ist besonders ansprechend, weil er sowohl spektakulär als auch alltagstauglich ist.

Man muss kein professioneller Visagist sein, um eine umwerfende und wirkungsvolle Verwandlung zu erzielen. Ein paar gut ausgewählte Produkte, etwas Präzision, und schon ist man bereit.

Dieses Tutorial eignet sich für alle, unabhängig von ihrer Make-up-Erfahrung, um auf der gruseligsten Party des Jahres zu glänzen.

Ein glamouröser und einfach zu kreierender teuflischer Look für Halloween

Teufels-Make-up für Frauen ist alles andere als einschüchternd. Im Gegensatz zu Spezialeffekt-Make-up-Techniken, die spezielle Ausrüstung erfordern, basiert dieser Look auf einfachen Schritten und klassischen Beauty-Produkten .

Der Gesamteindruck ist nach wie vor beeindruckend, ja sogar fesselnd.

Was diesen Halloween-Look besonders reizvoll macht, ist seine schnelle Umsetzung. Eine komplette Verwandlung ist in weniger als dreißig Minuten möglich.

Die wichtigsten Schritte sind in vier Phasen unterteilt: die Augen , betont mit rotem Lidschatten ; grafische Elemente wie Hörner und ein Schwanz; intensivierte Lippen ; und schließlich glamouröse Details. Wir werden jeden einzelnen Schritt detailliert erklären, um ein perfektes Ergebnis zu garantieren.

Die wichtigsten Produkte für dein teuflisches Make-up

Bevor du beginnst, benötigst du die richtigen Utensilien. Roter Lippenstift spielt bei diesem Look eine zentrale Rolle: Er wird sowohl für die Lippen als auch zum Zeichnen der Hörner und des Schwanzes verwendet. Er ist ein unverzichtbares Mehrzweckprodukt.

Mit rotem Lidschatten lässt sich ein intensiver und gleichzeitig harmonischer Look kreieren.

Anschließend wird mit Eyeliner die Augenkontur betont, um einen ausdrucksstarken Effekt zu erzielen. Für einen markanten Kontrast wird ein schwarzer Lippenstift auf die Lippen aufgetragen.

Pailletten und künstliche Wimpern sind zwar optional, verleihen dem Outfit aber jene glamouröse und spektakuläre Note, die auf einer Kostümparty den entscheidenden Unterschied ausmacht.

Schminke die Augen: roter Lidschatten, Eyeliner, Glitzer

Roten Lidschatten auftragen

Wir beginnen mit den Lidschatten . Ziel ist es, einen fließenden, verblendeten Effekt in Rottönen zu erzielen.

Tragen Sie zunächst einen helleren Farbton auf das Lid auf und intensivieren Sie ihn anschließend mit einem dunkleren Ton zum äußeren Augenwinkel hin. Verblenden Sie die Farben sanft, um einen harten Effekt zu vermeiden.

Verstärken Sie Ihren Blick mit Eyeliner.

Sobald der Lidschatten aufgetragen ist, kommt der Eyeliner zum Einsatz. Eine präzise Linie wird entlang des oberen Wimpernkranzes gezogen und leicht nach außen geschwungen . Diese Technik verlängert die Augen optisch und verleiht ihnen eine fesselnde Intensität.

Für ein makelloses Ergebnis das Augenlid während des Auftragens leicht straff halten.

Roter Glitzer ist das i-Tüpfelchen für die Augen . Tragen Sie ihn im inneren oder äußeren Augenwinkel oder – je nach gewünschtem Effekt – sogar auf das gesamte bewegliche Lid auf. Dieses Detail verwandelt ein schlichtes Make-up in ein wahrhaft glamouröses Meisterwerk.

Zeichne die Hörner und den Schwanz des Teufels auf das Gesicht.

Dies ist der originellste und kreativste Schritt dieses Halloween-Make-ups . Der rote Lippenstift wird zum Zeichenwerkzeug. Je nach gewünschtem Effekt werden kleine Hörner über einer Augenbraue oder je ein Horn über jeder Augenbraue gezeichnet.

Kurze, gebogene Linien genügen für ein überzeugendes Ergebnis.

Unter einem Auge ist, wieder mit Lippenstift , ein Teufelsschwanz aufgemalt. Eine geschwungene Linie, die spitz zuläuft, bringt dieses teuflische Attribut perfekt zum Ausdruck.

Zur Verzierung dieser Elemente werden einige Pailletten auf Hörner und Schwanz gestreut. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Jeder kann diese Designs auf seine eigene Weise anpassen.

Betonen Sie Ihre Lippen für einen perfekt teuflischen Effekt.

Die Lippen sind ein Schlüsselelement dieses Looks. Umranden Sie sie zunächst mit einem schwarzen Lippenkonturenstift und folgen Sie dabei genau der natürlichen Lippenlinie. Verblenden Sie die Kontur anschließend mit dem Finger oder einem Pinsel nach innen, um einen sanften Farbverlauf zu erzielen.

Der rote Lippenstift füllt die Innenseite der Lippen aus. Der Kontrast zwischen dem dunklen Rand des schwarzen Lippenstifts und dem intensiven Rot erzeugt einen teuflisch verführerischen Effekt.

Diese Farbkombination unterstreicht den sinnlichen Charakter des Looks, ohne dass dafür aufwendige Techniken nötig sind. Halloween war noch nie so glamourös .

Die letzten Handgriffe, um Ihren Look zu personalisieren und zu verschönern

Künstliche Wimpern sind das i-Tüpfelchen, das alles verändert. Sie werden über die natürlichen Wimpern angebracht, vergrößern den Blick und verleihen den Augen spektakuläres Volumen.

Dieses Detail wird besonders an Abenden geschätzt, an denen die Lichtintensität variiert, da die künstlichen Wimpern unter allen Bedingungen sichtbar bleiben.

Anschließend wird roter Glitzer an den gewünschten Stellen aufgetragen: um die Augen , auf den Hörnern oder dem Schwanz. Die endgültige Gestaltung hängt von der Kreativität jedes Einzelnen ab.

Dieser teuflische Look lässt sich unendlich oft individualisieren, und genau das macht ihn zu einem absoluten Muss an Halloween .

Unsere Auswahl der besten Produkte, um dieses teuflische Make-up nachzuschminken.

Um diesen teuflisch guten Make-up-Look originalgetreu nachzuschminken, haben wir sechs unverzichtbare Produkte ausgewählt. Der Cream Lip Stain (13,99 €) bietet eine ultramatte, hochpigmentierte und wischfeste vegane Formel mit 10 Stunden Halt .

Der 12h Waterproof Eye Contour Pencil für 9,99 € bietet eine wasserfeste Formel , die 12 Stunden lang Feuchtigkeit widersteht.

Der Tatoo Liner für 22 € ist ein wasserfester, flüssiger Eyeliner mit intensivierter Pigmentierung in einem Anti-Austrocknungs-Aluminiumstift.

Der biologisch abbaubare Glitzer für 5,90 € ist zu 97,7 % biologisch abbaubar, vegan-zertifiziert und besteht aus pflanzlichen Zellulosefasern. Er ist für alle Hauttypen geeignet und hält die ganze Nacht.

Die künstlichen Wimpern von Samantha kosten 10,20 €, sind ultraleicht, wiederverwendbar und für alle Augenformen geeignet.

Die Berries 42 Colour Palette, erhältlich für 25 €, vereint 42 Granat-, Rot- und Rosatöne . Die Palette bietet Finishes von ultra-mattem bis hin zu sanftem Schimmer mit hochpigmentierten Farben .

Es sei darauf hingewiesen, dass der globale Markt für Kostüm-Make-up im Jahr 2023 die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar überschritten hat – ein Beweis dafür, dass Looks, die an den Teufel erinnern, jedes Jahr Millionen von Menschen faszinieren.