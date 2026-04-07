„Rehähnliche Wimpern“: Der Mascara-Trick, der Ihre Augen auf natürliche Weise größer wirken lässt.

Sie wünschen sich ein Make-up, das Ihre Augen betont? Der „Rehaugen“-Trend ist in aller Munde. Diese einfache Technik verspricht einen verlängerten und definierten Blick … und erinnert uns gleichzeitig an eine wichtige Sache: Ihre Augen müssen nicht korrigiert, sondern nur betont werden, wenn Sie das wünschen.

Eine einfache Technik zum Strukturieren der Wimpern

Der „Rehaugen“-Effekt entsteht durch eine andere Mascara-Technik. Hierbei geht es nicht nur darum, die Wimpern zu trennen, sondern sie in kleine Gruppen zu unterteilen, um einen grafischeren Effekt zu erzielen.

In der Praxis bedeutet das, zunächst eine Schicht Mascara aufzutragen und sie in die Wimpern einzuarbeiten. Bevor das Produkt vollständig getrocknet ist, zieht man dann vorsichtig einige Wimpern mit einer kleinen, sauberen Pinzette zusammen.

Diesen Schritt kannst du an verschiedenen Stellen deines Wimpernkranzes wiederholen und anschließend eine zweite Schicht Mascara auftragen, um den Effekt zu verstärken. Diese Technik erzeugt kleine, definiertere Wimpernspitzen für einen Look, der sowohl ausdrucksstark als auch luftig wirkt.

Warum dieser Effekt die Wahrnehmung des Sehens verändert

Anders als bei der klassischen Applikation, bei der jede Wimper gleichmäßig getrennt wird, spielt die „Doe-Eyelash“-Methode mit der Gesamtstruktur des Auges.

Durch kurze, gezielte Striche auf den Wimpern wirken die Augen definierter, dezent verlängert und intensiver. Diese Technik ist von professionellem Make-up inspiriert und wird häufig bei Fotoshootings oder Modenschauen eingesetzt, um Tiefe zu erzeugen, ohne viele Produkte zu verwenden. Das Ergebnis bleibt natürlich und eignet sich daher hervorragend sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe.

Die richtigen Techniken für einen natürlichen Look

Damit dieser Trick gelingt, kommt es auf ein paar Details an.

Wählen Sie eine Mascara, die die Wimpern verlängert und definiert, ohne zu verklumpen. Eine aufbaubare Formel ermöglicht es Ihnen, das Ergebnis nach Ihren Wünschen schrittweise anzupassen.

Reinigen Sie Ihre Pinzette vor Gebrauch gründlich, um eine Übertragung von Produktresten oder Bakterien zu vermeiden.

Zum Schluss sollten Sie die Wimpern abschnittsweise anbringen: Zu viele Wimpern auf einmal können den gewünschten natürlichen Effekt beeinträchtigen. Es geht darum, eine leichte Struktur zu schaffen und die Augen nicht starr wirken zu lassen.

Verbessern ohne verändern: eine wichtige Unterscheidung

Dieser Trend mag zwar verlockend sein, doch es ist wichtig zu bedenken, dass es eine freie Entscheidung bleibt, keine Notwendigkeit. Sie müssen Ihre Augen nicht vergrößern oder mit Make-up tricksen, um sie schön zu machen. Ihre Augen sind mit ihrer Form und Einzigartigkeit bereits perfekt und ausdrucksstark. Make-up kann spielerisch sein, eine Möglichkeit, Spaß zu haben, zu experimentieren und Ihre Vorzüge hervorzuheben … aber niemals eine Pflicht.

Letztendlich verdeutlicht diese Technik eine einfache Idee: Make-up soll Ihre Augen betonen, nicht verändern. Sie entscheiden selbst, wie Sie sie hervorheben möchten und bleiben dabei Ihrem Stil treu.