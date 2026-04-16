Festivals sind der perfekte Ort, um deiner Beauty-Kreativität freien Lauf zu lassen . Festival-Make-up für Frauen, inspiriert von Bohemian- und Hippie-Chic , vereint Glitzer, leuchtende Farben und auffällige Accessoires zu einem einzigartigen Look.

Seit 1999 gilt das Coachella- Festival weltweit als Maßstab für kreative und lässige Looks. Wir präsentieren dir 8 Outfit-Ideen, mit denen du deinen Style auf dem nächsten Festival perfektionierst.

Look 1: Ein strahlender und natürlicher Teint für das Festival

Die Grundlage für ein gelungenes Boho-Make-up ist immer eine gut vorbereitete Haut. Tragen Sie vor dem Auftragen von Make-up eine leichte Feuchtigkeitscreme oder BB-Creme auf Ihr Gesicht auf.

Dieser Schritt garantiert ein natürliches und strahlendes Ergebnis den ganzen Tag über.

Tragen Sie anschließend eine leichte Foundation auf, um Ihren Teint auszugleichen, ohne ihn zu beschweren. Ein Concealer oder Korrekturstift kaschiert Unreinheiten dezent und sorgt für ein natürliches Hautbild – ein Muss für den Hippie-Chic-Stil.

Betonen Sie Ihre Wangenknochen und Stirn mit einem warmen Bronzer und verleihen Sie Ihren Wangen mit einem zarten, rosigen Rouge einen romantischen und glamourösen Touch. Ein goldener Highlighter auf Wangenknochen, Nasenrücken und inneren Augenwinkeln lässt Ihr Gesicht sofort strahlen.

Für einen natürlichen, sonnengeküssten Effekt können Sie mit einem verwischten braunen Stift ein paar künstliche Sommersprossen erzeugen.

Look 2: Bezaubernde Augen mit leuchtenden Farben und Glitzer

Bohemianisches Augen-Make-up besticht durch seine Kühnheit und kreative Freiheit.

Zuallererst sollten Sie die Intensität Ihres Make-ups Ihrem Outfit anpassen: Ein Kleid mit farbenfrohen Mustern verlangt nach einem dezenteren Augen-Make-up, während ein schlichtes Outfit alle Arten von Extravaganz zulässt.

Beginnen Sie mit dem Auftragen einer Lidschattengrundierung für ein langanhaltendes, makelloses Ergebnis. Verwenden Sie anschließend Lidschatten in Rosa-, Orange- oder Gelbtönen , die typisch für den Hippie-Chic-Make-up-Stil sind.

Glitzer auf den Augenlidern sorgt im natürlichen Licht für einen unwiderstehlich schillernden Effekt.

Ziehen Sie mit schwarzem oder farbigem Eyeliner einen Lidstrich, um Ihre Augen zu betonen, und tragen Sie anschließend wasserfeste oder Volumen-Mascara für einen großen, ausdrucksstarken Blick auf. Bei Bedarf können Sie künstliche Wimpern anbringen, um das Volumen zu verstärken.

Ein Hauch goldener Highlighter im inneren Augenwinkel genügt, um den gesamten Look dramatisch zum Strahlen zu bringen.

Look 3: Kräftige und farbenfrohe Lippen, um Ihre Persönlichkeit zu unterstreichen

Das Lippen-Make-up für Festivals lässt sich je nach Intensität des Augen-Make-ups in zwei Richtungen variieren. Wenn das Augen-Make-up eher dezent ist, können die Lippen mit einem leuchtenden Lippenstift in Farben wie Koralle, Fuchsia oder Orange ein Statement setzen.

Diese mutige Wahl spiegelt perfekt den unbeschwerten, bohemischen Geist wider.

Wenn Ihr Augen-Make-up bereits ausdrucksstark ist, wählen Sie Nudetöne oder ein sehr helles Rosa, um den Gesamtlook harmonisch auszugleichen. Ein Lipliner, der entlang der Kontur aufgetragen wird, definiert und intensiviert die Lippen präzise.

Anschließend einen Lipgloss über den Lippenstift auftragen, um einen glänzenden und glamourösen Effekt zu erzielen, der besonders fotogen ist.

Vergiss nicht , Lippenstift oder Lipgloss für die unvermeidlichen Nachbesserungen auf Festivals in deine Tasche zu packen. Ein gepflegtes Aussehen den ganzen Tag über ist das Ziel eines gut durchdachten Hippie-Chic-Make-ups.

Look 4: Glitzer und Dekorationen für ein Party-Make-up

Glitzer und Dekorationen sind das visuelle Markenzeichen des Coachella-Make-ups .

Für ein spektakuläres und originelles Ergebnis können Sie Glitzer, Perlen, Sterne oder andere Verzierungen auf die Stirn, über die Augenbrauen oder unter die Augen auftragen.

Strasssteine auf den Wangenknochen sorgen für ein schillerndes Funkeln, besonders in der hellen kalifornischen Sonne. Temporäre Tattoos und Gesichtsschmuck runden diesen festlichen Look mit einem Hauch von Geheimnis und absoluter Originalität ab.

Den Highlighter großzügig auf die Wangenknochen , den inneren Augenwinkel, die Nase und die Vertiefung der Oberlippe auftragen.

Zum Schluss sollte alles mit Fixierspray besprüht werden, damit die Dekorationen während der langen Festivaldauer fest an ihrem Platz bleiben.

Look 5: Bunte, im Boho-Stil gehaltene Nägel runden den Look ab

Die Nägel verdienen im Bohemian-Chic-Stil genauso viel Aufmerksamkeit wie der Rest des Looks.

Wählen Sie farbenfrohe Nagellacke für Ihre Hände oder Füße, um Ihrem Festival-Outfit einen Hauch von Fröhlichkeit und Verspieltheit zu verleihen.

Kombinieren Sie verschiedene Farben für einen wirklich unkonventionellen und selbstbewussten Look. Hier sind einige besonders wirkungsvolle Trendkombinationen:

Orange und Gelb für eine sonnige und festliche Stimmung

Rosa und Lila für einen geheimnisvollen und romantischen Look

Blau und Grün für eine frische und originelle Energie

Glitzer oder kleine Verzierungen auf den Nägeln unterstreichen den festlichen Look. Nägel werden oft als Detail unterschätzt, tragen aber wesentlich zur Gesamtwirkung eines wirklich gelungenen Hippie-Chic-Stils bei.

Look 6: Eine wellige, mit Accessoires verzierte Frisur für einen Bohemian-Stil

Die Frisur spielt eine zentrale Rolle für einen harmonischen Hippie-Chic-Look . Offenes Haar wirkt besonders natürlich, luftig und betont bohemisch, wenn es mit einem Lockenstab gelockt wird.

Für zurückgebundenes Haar bieten zwei Zöpfe oder ein zu einem tiefen Dutt gebundener Zopf elegante und praktische Optionen, die perfekt zur festlichen Atmosphäre passen.

Ein farbenfroher oder gemusterter Schal im Haar unterstreicht sofort den Boho-Stil. Große Haargummis sind eine moderne und preisgünstige Alternative.

Frisuren sollten stets zu Make-up und Accessoires passen. Ein stimmiges und durchdachtes Gesamtbild wirkt immer eindrucksvoller als eine Ansammlung unzusammenhängender Elemente.

Look 7: Goldene und natürliche Accessoires unterstreichen den Hippie-Chic-Look

Accessoires sind das i-Tüpfelchen für einen vollendeten und eleganten Bohème-Look .

Bei Schmuck empfiehlt sich die Wahl von baumelnden Ohrringen, mehrlagigen Halsketten, gestapelten Armbändern und Ringen aus Gold, Silber oder Weißgold für einen markanten maximalistischen Effekt.

Fußkettchen aus Perlen oder Muscheln verleihen dem Outfit eine trendige, natürliche Note.

Die Wahl der Tasche folgt einer Logik, die mit dem Gesamtbild harmoniert. Eine Handtasche, Clutch oder Schultertasche in Weiß, Braun oder Beige, aus Stroh, mit Fransen oder Boho-Mustern, unterstreicht den Stil optisch.

Ein beigefarbener oder Strohhut , passend zur Tasche, rundet den Look elegant ab. Ein Gürtel mit einem Farbtupfer oder Muster, der über einem Kleid oder einer Hose getragen wird, strukturiert die Silhouette.

Diese natürlichen und goldenen Accessoires unterstreichen jede Körperform mit makelloser, stilistischer Eleganz.

Look 8: Lass dich vom Coachella-Festival für das ultimative Bohemian-Make-up inspirieren

Coachella ist die absolute Inspirationsquelle für jedes Festival-Make-up einer Frau im Bohème-Stil.

Dieses alljährliche Musik- und Kunstfestival, das jeden April in Indio, Kalifornien, stattfindet, bringt Hunderttausende von Festivalbesuchern aus aller Welt zusammen.

Nach Angaben der Organisatoren kamen bei der Ausgabe 2024 über drei aufeinanderfolgende Wochenenden mehr als 250.000 Teilnehmer zusammen.

Das Coachella-Make-up zeichnet sich durch leuchtende Farben, Glitzer, temporäre Tattoos und Gesichtsschmuck aus. Diese markanten visuellen Elemente haben die globalen Schönheitstrends der letzten Jahre maßgeblich beeinflusst.

Kombinieren Sie alle in diesem Artikel vorgestellten Elemente zu einem vollständigen Look:

Ein strahlender und natürlicher Teint, erzielt mit Bronzer und Highlighter. Bezaubernde Augen, betont mit Glitzer und Eyeliner Kräftige Lippen oder Nudetöne, je nach gewünschter Balance. Glitzer, Strasssteine und Gesichtsschmuck Bunte Nägel und dazu passende Accessoires im Bohème-Stil

Das Make-up für Bohemian-Festivals bleibt vor allem ein Ausdruck von Kreativität und persönlicher Freiheit.

Es gelten keine strengen Regeln: Jeder passt diese Trends seiner eigenen Persönlichkeit, seinem einzigartigen Stil und seiner individuellen Vorstellung von festlicher Schönheit an.