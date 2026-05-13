Die 41-jährige Sängerin Delta Goodrem wird Australien beim Eurovision Song Contest 2026 vertreten.

Kultur
Fabienne Ba.
@deltagoodrem / Instagram

Vor einem Jahr erklärte Delta Goodrem: „Natürlich mache ich beim Eurovision Song Contest mit. Ich liebe ihn!“ Ein Jahr später ist es beschlossene Sache. Die australische Sängerin wird ihr Land beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten – und die Chancen stehen gut für sie.

Eine offizielle Ankündigung

Am 1. März 2026 gab SBS, der offizielle australische Fernsehsender, nach einem internen Auswahlverfahren bekannt, dass Delta Goodrem Australien mit ihrem Lied „Eclipse“ beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten wird. Das Lied wurde von Delta Goodrem zusammen mit Ferras AlQaisi, Jonas Myrin und Michael Fatkin geschrieben. Diese interne Auswahl ohne öffentliche Abstimmung ist seit Australiens Debüt beim Wettbewerb im Jahr 2015 gängige Praxis.

„Eclipse“ – eine Inszenierung, die das Universum widerspiegelt

In einer Erklärung nach ihren ersten Proben in der Wiener Stadthalle beschrieb Delta Goodrem ihre künstlerische Vision: „Auf der Eurovision-Bühne aufzutreten, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich trage Australien in jeder Note und in jedem Moment mit mir. Ich wollte, dass die Inszenierung sich wie das Universum selbst bewegt und Licht und Schatten, Sanftheit und Stärke vereint.“ Sie bestand außerdem darauf, Kreationen australischer Designer zu tragen und gleichzeitig die Eleganz Wiens, der Gastgeberstadt, einzufangen.

Ein Künstler mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz

Delta Goodrem zählt zu den erfolgreichsten australischen Künstlerinnen ihrer Generation. Mit 15 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag, verkaufte weltweit über neun Millionen Alben und erreichte in Australien fünf Nummer-eins-Alben und neun Nummer-eins-Singles. Sie arbeitete außerdem mit Céline Dion, der australisch-britischen Sängerin Olivia Newton-John, dem amerikanischen Jazz- und Popsänger Tony Bennett und dem amerikanischen Singer-Songwriter Michael Bolton zusammen. In Australien sahen 2025 2,21 Millionen Zuschauer den Eurovision Song Contest – ein Rekord.

Ein Traum, der lange vor der Auswahl geäußert wurde.

In einem Interview mit der „Sun“ im Frühjahr 2025 äußerte Delta Goodrem ihre Begeisterung für den Wettbewerb: „Natürlich würde ich beim Eurovision Song Contest mitmachen. Ich liebe ihn! Ich habe schon Ideen, was ich machen würde, wenn ich teilnehmen würde, ganz sicher.“ Sie beschrieb eine regelrechte Obsession: „Ich bin nach London geflogen und habe mir einige der Halbfinals angesehen. Ich liebe die Kreativität, die dahinter steckt. Man entdeckt unglaubliche Talente.“ Ihre Auswahl durch SBS erfüllte ihr damit einen klar geäußerten Wunsch.

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Ein ernstzunehmender Siegkandidat

Jess Carniel, Eurovision-Forscherin und Dozentin an der University of Southern Queensland, hält Delta Goodrem für eine ernstzunehmende Konkurrentin: „Goodrem hat eine große Fangemeinde in Europa, und das ist ein erheblicher Vorteil in einem Wettbewerb, bei dem die Publikumsabstimmung weiterhin entscheidend ist.“ Delta Goodrem tritt als Elfte im zweiten Halbfinale des Wettbewerbs auf, das am 15. Mai 2026 um 5 Uhr AEST (Australian Eastern Standard Time) live in Australien übertragen wird.

Australien beim Eurovision Song Contest: eine langjährige Geschichte

Seit ihrem offiziellen Debüt 2015 hat Australien einige seiner bekanntesten Künstler zum Eurovision Song Contest entsandt: Guy Sebastian, Dami Im (die 2016 den zweiten Platz belegte), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields und Go-Jo im Jahr 2025. Die australische Teilnahme wird jährlich mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) verhandelt, deren assoziiertes Mitglied SBS seit über 30 Jahren ist. Delta Goodrem setzt diese Tradition fort – verfügt aber über ein deutlich etablierteres internationales Profil als viele ihrer Vorgängerinnen.

Delta Goodrem in Wien, „Eclipse“ in den Ohren von 166 Millionen Zuschauern – Australien schickt womöglich seine bisher erfahrenste Kandidatin. Sollte die Sängerin am 15. Mai gewinnen, würde sie in der Geschichte des Wettbewerbs Geschichte schreiben. Und sie hat bereits bewiesen, dass sie große Kapitel schreiben kann.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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