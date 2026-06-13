Laut einer Studie sind Frauen über 60 im Kino weniger vertreten als Tiere.

Sind alternde Frauen im Kino seltener geworden als sprechende Tiere? Genau das belegt eine neue britische Studie mit unmissverständlichen Schlussfolgerungen und spricht Bände darüber, welchen Stellenwert Frauen über 60 in der Filmbranche weiterhin haben.

Fünf von hundert Filmen: die statistische Erkenntnis

Die Studie, durchgeführt von der Anti-Ageismus-Kampagne Age Without Limits und dem Centre for Ageing Better in Zusammenarbeit mit der University of West London Film School, untersuchte die 100 umsatzstärksten Filme, die in den Jahren 2023, 2024 und 2025 in Großbritannien veröffentlicht wurden.

Das Ergebnis: Nur in fünf dieser Produktionen spielte eine Frau über 60 die Hauptrolle. Zwanzig Filme hingegen stellten ein sprechendes Tier in den Mittelpunkt der Handlung, und in sechs Filmen spielte ein Schauspieler namens Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine oder Christian Friedel), wie Variety berichtet . Anders ausgedrückt: In aktuellen Blockbustern ist die Wahrscheinlichkeit, ein anthropomorphes Tier in der Hauptrolle zu sehen, viermal höher als die, eine Frau über 60 zu sehen.

Drei Jahre, hundert Erfolge, ein unbestreitbares Ergebnis

Die Ausnahmen sind selten, aber bemerkenswert: Jennifer Saunders in „Allelujah“, Nia Vardalos in „My Big Fat Greek Wedding 3“, Diane Keaton in „Book Club: The Next Chapter“, Demi Moore, mehrfach preisgekrönte Schauspielerin (Golden Globe, SAG Award, Critics' Choice Award, aber bei den Oscars 2025 gegen Mikey Madison für „The Substance“ übergangen), und Jamie Lee Curtis in „Freaker Friday“. Nur fünf Schauspielerinnen, die die Hälfte der Bevölkerung repräsentieren.

Dieses Phänomen ist nicht neu. Bereits 2023 zeigte die Studie „Cast Aside“ desselben Centre for Ageing Better, die fast 50 seit 2010 erschienene populäre Filme untersuchte, dass Frauen ab 65 Jahren mehr als dreimal seltener vertreten waren als Männer gleichen Alters. Dieses Ungleichgewicht ist also kein neues Phänomen, sondern Teil eines strukturellen, langjährigen Trends, der von der Filmindustrie vollumfänglich akzeptiert wird.

Wenn sie überhaupt existieren, dann sind es karikierte und stumme Rollen.

Doch das Problem beschränkt sich nicht nur auf die Hauptdarsteller. Wenn ältere Frauen auf der Leinwand erscheinen, werden sie überwiegend in Nebenrollen abgedrängt. Die Studie beschreibt sie unverblümt als „passiv, bemitleidenswert, verspottet, weil sie sich nicht ihrem Alter entsprechend verhalten, und oft irrelevant für die Haupthandlung“.

Auch im Hinblick auf die Dialoge ist die Beobachtung frappierend: Weibliche Figuren über 50 sprechen 14 % weniger als ihre männlichen Pendants im gleichen Alter. Da sie kaum sichtbar sind, werden sie auch der Stimme beraubt. Diese doppelte Marginalisierung verwandelt die Leinwand in einen engen Spiegel, in dem nur wenige Gesichter – jung, weiblich oder männlich, aber im Falle von Frauen gewiss nicht zu alt – zu Wort kommen.

Eine Branche, die Schauspielerinnen schon mit 40 Jahren „feuert“.

Dieser Ausschluss ist kein Geheimnis: Schauspielerinnen selbst prangern ihn seit Jahren an. „In der Branche herrscht Einigkeit darüber, dass man als Schauspielerin mit etwa 40 Jahren ausgedient hat“, fasste Nicole Kidman bereits zusammen . Geena Davis, Gründerin des Geena Davis Institute on Gender in Media, stimmte dem in einem Interview mit CBS News zu: „Für Schauspielerinnen über 50 ist die Situation ganz anders als für Schauspieler im gleichen Alter.“

Der Vergleich ist frappierend. Während alternde Männer weiterhin als Helden, Liebhaber oder Mentoren besetzt werden, oft an der Seite deutlich jüngerer Partnerinnen, werden Frauen an den Rand gedrängt. Als ob das Altern einer Frau im unbewussten Bewusstsein des Kinos ein ästhetischer Makel bliebe, der kaschiert werden müsse.

„Wo sind unsere Geschichten?“: Der Aufstand der Schauspielerinnen

Angesichts dieser Zahlen werden in der Branche immer mehr Stimmen laut. Allen voran die 67-jährige Oscar-Preisträgerin Emma Thompson, eine engagierte Unterstützerin der Kampagne. „Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung, und wir werden immer älter. Wo bleiben also unsere Geschichten?“, fragt die britische Schauspielerin in ihrer Stellungnahme.

Und in einer weit verbreiteten Nachricht schrieb sie weiter: „Je älter wir werden, desto interessanter werden wir. Ich wünsche mir mehr Filme mit reifen Frauen im Mittelpunkt: Wir sind faszinierend, man kann sich mit uns identifizieren, und es ist an der Zeit, dass wir im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Ältere Frauen brauchen keine Erlaubnis, um auf der Leinwand präsent zu sein. Sie sind bereits Teil der Welt; das Kino muss endlich nachziehen.“

Dieses Manifest erinnert implizit an jene anderer Persönlichkeiten der Filmbranche, allen voran Demi Moore, deren eindrucksvolle Rolle in Coralie Fargeats „The Substance“ genau das Aussortieren von Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter anprangerte. Eine lange verstummte Stimme, die nun endlich Gehör zu finden scheint.

Eine anspruchsvolle Öffentlichkeit, eine blinde Wirtschaft

Das Paradoxeste an diesem Ausblenden ist, dass es den Erwartungen der Öffentlichkeit widerspricht. Laut einer parallel durchgeführten Umfrage unter 4.000 Personen glaubt jeder Dritte, dass es nicht genügend Filme mit Frauen über 60 in der Hauptrolle gibt; bei Frauen steigt dieser Anteil sogar auf 39 %. Jeder Sechste gibt an, eher ins Kino zu gehen, wenn eine ältere Frau die Hauptrolle spielte.

Die Diskrepanz ist umso auffälliger, als in Großbritannien fast jeder fünfte Kinobesucher über 55 Jahre alt ist. „Die Repräsentation älterer Schauspielerinnen in Hauptrollen steht in keinem Verhältnis zum älteren Kinopublikum, dass dieser Mangel, ehrlich gesagt, beleidigend ist“, sagt Dr. Carole Easton, Direktorin des Centre for Ageing Better. Beleidigend also – und wirtschaftlich absurd.

Über das Kino hinaus ein Signal an die gesamte Gesellschaft

Die entscheidende Frage bleibt: Was offenbart diese Unsichtbarkeit jenseits der Filmwelt? „Indem die Filmindustrie ältere Menschen, insbesondere ältere Frauen, nicht adäquat darstellt, trägt sie aktiv zur Marginalisierung älterer Menschen in der Gesellschaft bei“, warnt Harriet Bailiss, Co-Leiterin der Kampagne. „Kein Wunder, dass sich so viele Frauen im Alter unsichtbar fühlen, wenn sie sich nie auf der Leinwand wiederfinden.“

Denn Kino bildet die Welt nicht nur ab, es formt sie. Mit jedem Film, der eine 25-jährige Heldin an die Seite eines 60-jährigen Helden stellt, wird eine ganze kollektive Vorstellungswelt neu inszeniert und lehrt uns Szene für Szene, dass Frauen vor allem für ihre Jugend geschätzt werden und dass Altern für sie gleichbedeutend mit Verschwinden ist. Diese Fiktion hat letztendlich sehr reale Auswirkungen – im Berufsleben, im sozialen Leben und sogar auf das Selbstwertgefühl älterer Frauen.

In einer Zeit, in der Diversität endlich im Mittelpunkt steht, bleibt Altersdiskriminierung – insbesondere gegenüber Frauen – ein blinder Fleck in der Filmbranche. Indem diese Studie aufzeigt, dass ein sprechendes Tier heute eher eine Hauptrolle ergattert als eine 60-jährige Frau, wirft sie eine einfache, aber dringliche Frage auf: Wie lange will das Kino die Hälfte seines Publikums noch ignorieren? Schauspielerinnen erheben bereits ihre Stimme. Es bleibt abzuwarten, ob die Branche endlich bereit ist, zuzuhören.