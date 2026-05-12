Shakira unterzeichnet die offizielle Hymne für die Weltmeisterschaft 2026

Sechzehn Jahre nach „Waka Waka“ meldet sich Shakira zur Weltmeisterschaft zurück. Die kolumbianische Sängerin präsentierte kürzlich „Dai Dai“, die offizielle Hymne des Turniers 2026, in Zusammenarbeit mit dem nigerianischen Afrobeats-Star Burna Boy. Und die ersten Reaktionen spiegeln das Ereignis perfekt wider.

"Dai Dai" – Was bedeutet der Titel?

„Dai Dai“ stammt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie „Los geht’s!“, Anfeuerung, Stadiongesang und gemeinsamer Jubel. Der Refrain selbst unterstreicht diese Mehrsprachigkeit: „Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go“ – vom Italienischen über das Spanische ins Englische, alles in einem fließenden Rhythmus. Der Song vereint karibische Rhythmen, Latin Pop und Afrobeats – eine Mischung wie geschaffen für Stadien, Fanzonen und Sommer-Playlists.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Shakira (@shakira)

Der Teaser wurde im Maracanã-Stadion gedreht.

Der Teaser, der am 7. Mai 2026 veröffentlicht wurde, entstand im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, nur wenige Tage nach Shakiras historischem Konzert vor zwei Millionen Menschen am Copacabana-Strand. In dem etwa einminütigen Clip tanzt Shakira in einem leuchtend blauen Rock und einem strahlend gelben Top auf dem Rasen des Stadions und hält den offiziellen „Trionda“-Ball in den Händen.

Die Tänzerinnen um sie herum tragen Farben, die von den teilnehmenden Nationen inspiriert sind. Das Video beginnt mit vier Ballons – einem für jede der vier Weltmeisterschaften, die mit Shakira in Verbindung stehen: 2006, 2010, 2014 und 2026 – und endet mit einem Feuerwerk und einer Luftaufnahme des Stadions mit der Aufschrift „Wir sind bereit“ .

1,9 Millionen Likes in weniger als 24 Stunden

Das von Shakira, Burna Boy und der FIFA gemeinsam auf Instagram veröffentlichte Video erreichte innerhalb von 24 Stunden 1,9 Millionen Likes. Die Reaktionen in den sozialen Medien waren überwältigend. Einige Nutzer fragten sich, ob der Song mit dem Phänomen „Waka Waka“ mithalten könne, das sich fest in unser kollektives Bewusstsein eingebrannt hat. Andere hingegen sind überzeugt, dass Shakira nach wie vor die ideale Künstlerin ist, um den universellen und mitreißenden Geist des Fußballs zu verkörpern.

Der einzige Künstler, der bei vier Weltmeisterschaften aufgetreten ist.

Shakira ist die einzige Künstlerin in der Geschichte, deren Songs mit vier verschiedenen Weltmeisterschaften in Verbindung stehen. „Waka Waka“ zählt mit über vier Milliarden Aufrufen auf YouTube und einem Guinness-Weltrekord als meistgestreamter offizieller WM-Song auf Spotify weiterhin zu ihren größten Hits. Die weltweite Veröffentlichung von „Dai Dai“ ist für den 14. Mai 2026 geplant – vier Wochen vor dem Turnierbeginn am 11. Juni.

Ein zweiter Titel nach „Lighter“, kritisiert

„Dai Dai“ ist der zweite Song aus dem offiziellen FIFA-Album zur Weltmeisterschaft 2026. Zuvor war „Lighter“, geschrieben vom US-amerikanischen Sänger, Rapper, Songwriter und Musiker Jelly Roll und der mexikanischen Singer-Songwriterin Carín León, als erste Single erschienen, stieß aber auf erhebliche Kritik. In diesem Jahr veröffentlicht die FIFA ein Album mit mehreren Titeln anstelle eines einzelnen offiziellen Songs – anders als in den Vorjahren.

„Dai Dai“ – los, los – genau das will Shakira der Welt mit ihrem Comeback sagen. Sechzehn Jahre nachdem sie „Waka Waka“ ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, ist sie mit Burna Boy zurück, um das nächste Kapitel zu schreiben. Nun bleibt abzuwarten, ob die Stadien weltweit diesen Refrain mit der gleichen Begeisterung mitsingen werden wie die Dünen von Johannesburg im Jahr 2010.