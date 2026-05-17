Von Sängerin Rosalía bis Madonna: Warum übt die Nonnenästhetik eine solche Faszination auf Popstars aus?

Für Albumcover oder Musikvideos schlüpfen Sängerinnen in die Rolle einer Nonne und folgen dieser katholischen Ästhetik mit ihren strengen Regeln. Rosalía, Madonna, Lily Allen und Lana Del Rey haben sich diese Rolle der frommen Frau zu eigen gemacht und sich diesen sakralen Stil angeeignet. Als lebendige Verkörperungen des Katholizismus befreien sie die Nonne aus den Klostermauern und machen sie zu einem künstlerischen Markenzeichen. Woher kommt diese Faszination für kirchliche Kleidung?

Wenn Stars die katholische Ästhetik loben

Auf ihrem neuesten Album „Lux“ trägt Sängerin Rosalia einen Schleier, der ihr markantes, ebenholzschwarzes Haar nur spärlich enthüllt. Eingehüllt in eine Art weißen Kokon, wirkt sie wie neugeboren. Nachdem sie in „Motomami“ mit Teufelshörnern die Sünden biblischer Texte neu interpretiert hat, verwandelt sie sich nun in eine barmherzige Samariterin. Es ist, als hätte sie auf wundersame Weise Gnade erfahren. Um dieser göttlichen künstlerischen Richtung treu zu bleiben – einer völligen Abkehr von ihrer vorherigen EP –, hat sie auch ihre Texte und ihren Gesang mit Reinheit erfüllt und sich dabei von klassischer Musik inspirieren lassen.

Vor ihr hatten bereits viele andere Größen der Musikbranche diese Form der Buße praktiziert. Madonna begründete diese ästhetische Bewegung der Heiligkeit, indem sie die Nonne aus ihrem Kloster holte. Lady Gaga beschritt denselben Weg der Reue und ahmte sie in ihrem Video zu „Alejandro“ nach, indem sie ein Ganzkörpergewand mit futuristischen Plateauschuhen kombinierte. Rihanna hingegen präsentierte auf dem Cover des Interview-Magazins eine völlig andere Version: ein Kreuz auf der Wange und ein eleganter Lipgloss, der im Kontrast zum schlichten Nonnenhabit stand. Lana Del Rey, ihrer melancholischen Handschrift und ihrer Vintage-Ästhetik treu, ging mit diesen universellen Symbolen vorsichtiger um und schlüpfte in die Rolle einer religiösen Ikone.

Die Nonne ist beinahe widerwillig zu einer Berühmtheit geworden, zu einer Modeikone, einer Inspirationsfigur. Während sie uns in „The Nun“ einen Schauer über den Rücken jagte, ist sie auch heute noch fester Bestandteil der Popkultur. Doch diese Stars wurden nicht plötzlich vom Heiligen Geist berührt. Diese eigentümliche Faszination für Frauen, die ihr Leben Gott widmen, ist nicht das Ergebnis göttlicher Offenbarung. Die Erklärung ist weitaus bodenständiger.

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Was diese heilige Stilwahl im Hintergrund offenbart

Die in Horrorfilmen so oft verwendete Nonne ist mehr als nur ein Kostüm, das Horrorfans an Silvester tragen. Sie taucht regelmäßig in einer Welt auf, die das genaue Gegenteil von Bescheidenheit, Askese und Schweigen verkörpert. Als kreatives Element neu interpretiert, ist die „gute Schwester“ nicht einfach nur die Verkörperung von Reinheit. Auch wenn Stars ihre Ästhetik nutzen, trotz des Risikos der Blasphemie, verfolgen sie dabei nicht alle dieselben Absichten.

Die Nonne verkörpert eine Vielzahl von Symbolen und Werten. Sie ruft ein ganzes Vokabular in sich: Gehorsam, grenzenlose Hingabe, Keuschheit, aber auch Demut und Nächstenliebe. Sie ist der Gegenpol zu Popstars, die im Rampenlicht stehen, während sie im Schatten der Klöster betet. Sie öffnet ihren Mund nur zur Kommunion, während Popstars ihn nutzen, um das, was sie im Herzen verbergen, anzuprangern und herauszuschreien. Noch eindrücklicher: Sie stellt sich selbst zurück, wo heutige Künstler einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen. Manche Stars nutzen dieses stark visuelle und verbindende Bild, um ihre persönlichen Erfahrungen eindringlicher darzustellen und den Kontrast zu verstärken. Das Ziel dieses Manövers? Einen starken ästhetischen Schock auszulösen.

Religiöse Kleidung fungiert als sofort verständliche Bildsprache. Sie verdichtet widersprüchliche Vorstellungen auf einen Blick: Unschuld und Grenzüberschreitung, Rückzug aus der Welt und völlige Bloßstellung. Das macht sie zu einem idealen Mittel der Popkultur. Rosalía, Madonna und Sabrina Carpenter kopieren nicht einfach nur einen traditionellen Kleidungsstil. Sie reißen die Nonne aus ihrem gewohnten Kontext und inszenieren sie als Spektakel. „Stars lieben es, alles subversiv zu gestalten“, erklärt Clément Laré, Mode- und Popkulturjournalist bei Madame Figaro .

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Eine andere Interpretation von einem Künstler zum anderen.

Für manche dient die Ästhetik der Nonne in erster Linie dazu, narrative Spannung zu erzeugen. Rosalía beispielsweise spielt oft mit Transformationszyklen: vom Heiligen zum Profanen, von der Sünde zur Erlösung, als wäre jedes Album eine Phase der Metamorphose. Das religiöse Gewand wird so zum Zeichen des Übergangs, beinahe zu einem rituellen Kostüm, das eine künstlerische „Wiedergeburt“ signalisiert.

Für andere ist das Thema provokanter und historisch bedeutsamer. Madonna erkannte schon früh die Macht katholischer Symbole in der westlichen Kultur. Indem sie diese unterwandert, will sie nicht nur schockieren, sondern auch moralische Autorität, die Kontrolle über den weiblichen Körper und die Rolle der Religion in der Popkultur hinterfragen. Die Nonnentracht wird so zu einem kritischen, fast politischen Instrument.

In einem eher ästhetischen und melancholischen Ansatz verwendet Lana Del Rey diese Codes als Fragmente amerikanischer und europäischer Bildsprache: Buntglas, Schleier, Kontemplation. Für sie ist die religiöse Figur nicht unbedingt subversiv, sondern eher nostalgisch, wie eine mentale Kulisse, die eine idealisierte und bereits verlorene Vorstellung von Reinheit evoziert.

Kurz gesagt, fasziniert die Nonne die Popmusik, weil sie eine perfekte Figur des Widerspruchs ist: schweigsam und doch visuell sehr ausdrucksstark; bescheiden und doch sofort erkennbar. Und in einer Welt, in der alles gesehen und beachtet werden muss, macht dieser Kontrast sie zu einer unerschöpflichen Inspirationsquelle.