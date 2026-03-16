Oscars 2026: Diese Schauspielerinnen haben den Abend mit dem Gewinn der weiblichen Auszeichnungen geprägt.

Kultur
Léa Michel
Capture d’écran vidéo YouTube « Jessie Buckley Best Actress Press Room Speech | 98th Oscars (2026) »

Jessie Buckley, Amy Madigan und Autumn Durald Arkapaw haben bei den Oscars 2026 für Furore gesorgt, indem sie die wichtigsten Auszeichnungen für Frauen gewannen und damit einen echten Wendepunkt für die Repräsentation von Frauen in Hollywood markierten.

Jessie Buckley, die Königin des Abends mit Hamnet

Die irische Schauspielerin und Sängerin Jessie Buckley gewann den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Hamnet“ und schrieb damit Geschichte als erste Irin, der diese Ehre zuteilwurde. Ihre intensive und einfühlsame Darstellung einer komplexen Figur ermöglichte es ihr, sich gegen Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne und Renate Reinsve durchzusetzen. Dieser Sieg bestätigte ihren Status als bedeutende Schauspielerin, die sowohl in Independent-Filmen als auch in ambitionierten Studioproduktionen gleichermaßen erfolgreich ist.

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Amy Madigan, die stille Stärke von Nebenrollen

In der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ gewann die amerikanische Schauspielerin und Musikerin Amy Madigan den Oscar für ihre Leistung in „Weapons“. Mit 75 Jahren verkörpert sie eine Schlüsselfigur des Films und verleiht ihrer Figur Tiefe, Ernsthaftigkeit und Menschlichkeit. Ihr Sieg vor Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku und Teyana Taylor unterstreicht die Bedeutung reifer Frauenrollen, die in Hollywood oft unterbewertet sind.

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Autumn Durald Arkapaw, ein historischer Sieg hinter der Kamera

Sie ist keine Schauspielerin, schrieb aber hinter der Kamera Geschichte: Die amerikanische Kamerafrau Autumn Durald Arkapaw gewann den Oscar für die Beste Kamera für „Sinners“. Sie war die erste Frau und zugleich die erste schwarze Kamerafrau, der diese Auszeichnung verliehen wurde. Ihre visuelle Arbeit an diesem Horror-Actionfilm, die für ihre Kontraste, die markante Lichtsetzung und die gelungene Komposition gelobt wurde, ebnete den Weg für eine neue Generation von Kamerafrauen in einem lange von Männern dominierten Bereich.

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Zwischen Jessie Buckleys Oscar-Gewinn, Amy Madigans Triumph und Autumn Durald Arkapaws historischer Leistung feierten die Academy Awards 2026 weibliches Talent vor und hinter der Kamera. Diese Erfolge senden eine starke Botschaft: Frauen geben sich nicht länger damit zufrieden, nur Teil von Erzählungen zu sein; sie verkörpern sie, tragen sie und gestalten sie.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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