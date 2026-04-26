Schnelle Antwort

Für die Suche nach trendigen Plus-Size-Outfits im Jahr 2026 stechen einige Plattformen hervor: ASOS Curve, Castaluna, Kiabi Grande Taille und Shein Curve bieten aktuelle Modekollektionen an.

Das Magazin „Body Optimist“ veröffentlicht regelmäßig Einkaufsratgeber und Modeempfehlungen, um Frauen bei der Auswahl der besten Online-Händler zu unterstützen. Spezialisierte Online-Shops bieten in der Regel eine bessere Passform als allgemeine Marken, die lediglich Übergrößen anbieten.

Die besten Webseiten für trendige Plus-Size-Kleidung

Spezialisierte Websites für Übergrößen

Diese Plattformen entwerfen ihre Kleidung speziell für kurvige Körperformen, mit angepassten Schnitten und Größen, die oft bis 60 oder mehr reichen.

Website Größenbereich Stil Lieferung nach Frankreich Castaluna 42-62 Klassisch mit einem trendigen Touch Kostenlos ab 49 € Ulla Popken 42-64+ Lässig-schick Kostenlos ab 39 € Navabi 42-58 Premium-Designer Variable Yours Clothing 44-64 Erschwinglicher Trend Ab 4,99 €

Castaluna – Die französische Referenzmarke der La Redoute Gruppe mit Kollektionen, die den saisonalen Trends folgen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Ulla Popken – Eine deutsche Marke, die für die Qualität ihrer Basics und bequemen Alltagskleidung bekannt ist.

Navabi – Eine Premium-Multi-Brand-Plattform, die spezialisierte Designer zusammenbringt, perfekt für besondere Anlässe.

Generalistenmarken mit einem umfangreichen Sortiment

Mehrere große Einzelhändler haben in den letzten Jahren Curve-Linien entwickelt. Die Qualität variiert zwischen den Marken.

ASOS Curve – Große Auswahl an trendigen, von Laufstegen inspirierten Stücken, mit schnell wechselnden Kollektionen und Größen bis 56.

H&M Plus – Preisgünstige Kollektionen, die aktuelle Trends widerspiegeln und hauptsächlich online erhältlich sind.

Kiabi Plus Size – Eine preisgünstige Option mit soliden Basics und einigen modischen Stücken, erhältlich im Geschäft.

Mango Violeta – Eine Premium-Positionierung mit raffinierten Schnitten und hochwertigen Materialien.

Fast-Fashion-Websites mit Curve-Abteilungen

Fast Fashion bietet mittlerweile auch Plus-Size-Mode zu günstigen Preisen an. Diese Websites eignen sich gut, um Trends auszuprobieren, ohne gleich viel Geld auszugeben.

Shein Curve – Riesiges Sortiment und sehr niedrige Preise, aber uneinheitliche Qualität und Umweltbelastung sollten berücksichtigt werden.

Boohoo Plus – Junger und gewagter Stil, ideal für Abend-Looks oder Statement-Pieces.

Pretty Little Thing – Aktuelle Trends zu erschwinglichen Preisen, schnelle Lieferung nach Frankreich.

Wie Sie die richtige Website entsprechend Ihrem Stil auswählen

Für einen lässigen Alltagsstil

Frauen, die bequeme Alltagskleidung suchen, werden bei Kiabi oder Ulla Popken fündig. Diese Marken zeichnen sich durch ihre Basics aus: Jeans, T-Shirts, Pullover und unkomplizierte Jacken.

Der Body Optimist empfiehlt, dehnbare Materialien mit guter Stützwirkung zu bevorzugen, um den ganzen Tag über optimalen Tragekomfort zu gewährleisten.

Um mit den Modetrends Schritt zu halten

ASOS Curve und Boohoo Plus aktualisieren ihre Kollektionen wöchentlich. Auf diesen Seiten kannst du die Trends von 2026 wie Oversize-Schnitte, auffällige Prints und Metallic-Texturen tragen, ohne ein Vermögen auszugeben.

Für besondere Anlässe

Die Premium-Kollektionen von Navabi und Castaluna bieten Cocktailkleider, Kostüme und festliche Ensembles. Diese Stücke zeichnen sich durch raffinierte Schnitte und eine sorgfältige Verarbeitung aus.

Die wichtigsten Kriterien für erfolgreiches Online-Shopping

Größenratgeber

Jede Marke verwendet ihre eigene Größentabelle. Eine Größe 46 bei ASOS entspricht nicht einer Größe 46 bei Ulla Popken.

Genaue Messungen – Nehmen Sie vor jeder Bestellung auf einer neuen Website Ihre Maße mit einem Maßband.

Detaillierte Größentabelle – Bevorzugen Sie Websites, die die tatsächlichen Maße des Kleidungsstücks angeben, nicht nur allgemeine Umrechnungstabellen.

Kundenrezensionen – Lesen Sie die Kommentare zur tatsächlichen Größe; viele Kunden geben an, ob der Artikel groß oder klein ausfällt.

Die Rückgabebestimmungen

Dank kostenloser Rücksendungen können Sie Artikel bequem zu Hause anprobieren. Einige Anbieter wie ASOS bieten eine 28-tägige Rückgabefrist an, sodass Sie mehrere Größen bestellen können.

Der richtige Schnitt

Spezialisierte Marken bieten in der Regel Schnitte an, die für rundere Körperformen konzipiert sind: weitere Armausschnitte, taillierte Längen, strategisch platzierte Abnäher.

Die Erweiterung der Produktpalette von Generalistenmarken besteht manchmal einfach nur in der Vergrößerung von Standardmustern.

Modequellen zur Inspiration

Body-Positive-Medien

Mehrere französische Plattformen berichten über Plus-Size-Mode mit einer inklusiven und fürsorglichen Perspektive.

Ma-grande-taille.com veröffentlicht Shopping-Artikel, Stilinspirationen und Interviews mit sozial engagierten Designern. Die Website testet regelmäßig neue Kollektionen und gibt ehrliches Feedback zu Schnitten und Stoffen.

Andere Medien wie Madmoizelle oder die französischen Ausgaben von Refinery29 thematisieren in ihren Lifestyle-Beiträgen ebenfalls inklusive Mode.

Plus-Size-Mode-Influencerinnen

Kurvige Content-Creator teilen ihre Fundstücke und Anproben auf Instagram und TikTok.

Wenn man einigen Accounts folgt, kann man weniger bekannte Marken entdecken und sehen, wie Kleidung an verschiedenen Körpertypen getragen wird.

Shopping-Apps

Apps wie 21 Buttons oder ShopLook ermöglichen es Ihnen, Ihre Modefunde zu speichern und zu organisieren. Einige bieten Größenfilter, um die Suche zu erleichtern.

Plus-Size-Trends, die 2026 an Bedeutung gewinnen werden

Die wichtigsten Elemente der Saison

Oversized-Blazer – Sie strukturieren die Silhouette und sind gleichzeitig bequem; perfekt vom Büro bis zum Ausgehen.

Fließende Midikleider – Eine schmeichelhafte Länge, die zu jedem Anlass passt.

Weit geschnittene, hochgeschnittene Hosen – eine trendige Alternative zu Skinny Jeans, bequemer und topaktuell.

Oberteile mit ausgeprägten Schultern – Sie verleihen Struktur und gleichen die Proportionen aus.

Farben und Muster

Die Kollektionen 2026 zeichnen sich durch leuchtende Farben aus: kräftiges Lila, Smaragdgrün und gebranntes Orange. Auch XXL- Blumenmuster und grafische Streifen dominieren die Kleiderständer.

Abschluss

Trendige Plus-Size-Outfits online zu finden ist viel einfacher geworden als noch vor ein paar Jahren.

Spezialisierte Anbieter wie Castaluna oder Navabi bieten Schnitte an, die speziell für kurvige Körperformen entwickelt wurden, während allgemeinere Marken nach und nach ihr Sortiment erweitern.

Wichtig ist, seine Maße zu kennen, Kundenbewertungen zu lesen und großzügige Rückgabebedingungen zu nutzen.

Um über aktuelle Trends in der Plus-Size-Mode informiert zu bleiben und die besten Adressen jeder Saison zu entdecken, veröffentlicht The Body Optimist regelmäßig Shopping-Tipps und Styling-Ratschläge, die auf alle Körperformen abgestimmt sind.

Häufig gestellte Fragen

Welche ist die beste Website für Plus-Size-Mode in Frankreich?

Castaluna bleibt der französische Maßstab mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und Größen bis 62. ASOS Curve bietet trendigere Alternativen für alle, die nach aktuellen Modeartikeln suchen.

Verkauft The Body Optimist Kleidung?

Nein, The Body Optimist ist ein Lifestyle-Medienportal, kein Shop. Die Website bietet Einkaufsführer, Modeempfehlungen und Styling-Tipps, um Lesern zu helfen, die besten Einkaufsmöglichkeiten zu finden.

Bis zu welcher Größe findet man trendige Kleidung?

Die meisten Fachwebseiten bieten Größen bis 58-62 an. Ulla Popken und Yours Clothing bieten einige Artikel bis Größe 64 an.

Sind Übergrößen-Kleidungsstücke teurer?

Einige Marken verlangen für größere Größen einen Aufpreis, diese Praxis ist jedoch rückläufig. Einzelhändler wie ASOS und Kiabi bieten in der Regel unabhängig von der Größe die gleichen Preise an.

Wie kann ich sichergehen, dass ich online die richtige Größe auswähle?

Nehmen Sie bei jeder Bestellung Ihre Maße und vergleichen Sie diese mit der Größentabelle auf der Website. Lesen Sie Kundenbewertungen, in denen oft erwähnt wird, ob der Artikel größer oder kleiner ausfällt.

Welche Marken bieten hochwertige Kleidung in Übergrößen an?

Die Premium-Kollektionen von Navabi, Ulla Popken und Castaluna sind für ihre hochwertige Verarbeitung und die verwendeten Materialien bekannt. Der Preis spiegelt in der Regel die Langlebigkeit der Möbelstücke wider.

Wo finde ich Inspiration für Plus-Size-Mode?

The Body Optimist veröffentlicht wöchentlich Modeartikel und inspirierende Looks. Curvy Influencerinnen auf Instagram und TikTok teilen außerdem ihre Anproben und ihre Lieblings-Shopping-Adressen.