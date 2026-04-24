Schnelle Antwort

Um Größen zwischen verschiedenen Ländern umzurechnen, sollten Sie folgende Grundregeln beachten: Eine französische Größe 40 entspricht einer britischen Größe 12 und einer US-amerikanischen Größe 8 bei Damenbekleidung .

Bei Schuhen entspricht eine EU-Größe 38 einer britischen Größe 5 und einer US-Größe 7. Wichtig ist, vor jedem Kauf Ihre eigenen Maße (Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang) zu nehmen.

Bei Ma Grande Taille helfen wir Ihnen, Ihre ideale Größe zu finden, egal welche Körperform Sie haben.

Internationale Größensysteme verstehen

Damengrößen werden oft in französischen, italienischen, britischen, US-amerikanischen, deutschen oder japanischen Größen angegeben. Diese Vielfalt führt beim internationalen Einkaufen zu echter Verwirrung.

Warum variieren die Größen je nach Land?

Jedes Land hat im Laufe der Zeit sein eigenes Messsystem entwickelt.

Die Branchenstandards sind unterschiedlich, ebenso wie die als Referenz verwendeten durchschnittlichen Körperformen.

Marken bringen eine weitere Komplexitätsebene mit sich. Oft sind markenspezifische Größentabellen erhältlich, da dieselbe Größe je nach Hersteller variieren kann.

Die drei wichtigsten Systeme, die man kennen sollte

Französisches System (FR) – Basierend auf dem Brustumfang, geteilt durch zwei, reichen die Größen im Allgemeinen von 34 bis 56 und darüber hinaus für Übergrößen.

Britisches (UK) System – Verwendet gerade Zahlen ab 4, mit einem Versatz von 28 Stellen gegenüber dem französischen System

Amerikanisches (US) System – Beginnt bei 0 oder 2, mit einem Abstand von 32 Punkten zum französischen (FR) System

Plus-Size-Ratgeber: Größen verstehen und einfach umrechnen

Body Optimist bietet diesen umfassenden Größenratgeber für alle Körpertypen an. Denn die Suche nach der richtigen Größe sollte niemals Stress verursachen.

Umrechnungstabelle für Damenbekleidung (Standardgrößen zu Übergrößen)

Französische Größe UK-Größe US-Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) 40 12 8 92-96 74-78 100-104 42 14 10 96-100 78-82 104-108 44 16 12 100-104 82-86 108-112 46 18 14 104-110 86-92 112-118 48 20 16 110-116 92-98 118-124 50 22 18 116-122 98-104 124-130 52 24 20 122-128 104-110 130-136 54 26 22 128-134 110-116 136-142

Wie man richtig misst

Es wird empfohlen, Ihre Maße (Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang) zu nehmen, um die richtige Konfektionsgröße zu wählen. So geht's:

Brustumfang – Messen Sie an der breitesten Stelle, unter den Armen hindurch und über die Brustwarzen.

Taillenumfang messen – Legen Sie das Maßband an der schmalsten Stelle an, normalerweise oberhalb des Bauchnabels.

Hüftumfang – Messen Sie an der breitesten Stelle, einschließlich des Gesäßes.

Schrittlänge – Von der Oberkante des inneren Oberschenkels bis zum Knöchel bei Hosen

Praktischer Tipp: Messen Sie sich in Unterwäsche, im Stehen und ohne die Luft anzuhalten. Ein flexibles Maßband ist unerlässlich.

Die spezifischen Merkmale internationaler Marken

Einige Einzelhändler wie Urban Outfitters oder SizeOfficial verwenden ihre eigenen Größentabellen.

Ma Grande Taille empfiehlt stets, vor der Bestellung den jeweiligen Leitfaden der Marke zu konsultieren.

Marken wie Mytheresa, Timberland und New Balance bieten auf ihren Websites ebenfalls Umrechnungstabellen an. Vergleichen Sie diese am besten mit Ihren tatsächlichen Maßen.

Schuhgrößenumrechnung: Der praktische Leitfaden

Schuhgrößen variieren je nach Land (EU, UK, USA). Dieser Abschnitt hilft Ihnen, die richtige Größe zu finden.

Umrechnungstabelle für Damenschuhe

EU-Größe UK-Größe US-Größe Fußlänge (cm) 36 3 5,5 22,5 37 4 6,5 23,5 38 5 7 24 39 6 8 24,5 40 6,5 8,5 25,5 41 7,5 9,5 26 42 8 10 27 43 9 11 27,5 44 10 12 28,5

Messen Sie Ihren Fuß richtig

Länge – Stellen Sie Ihren Fuß auf ein Blatt Papier, zeichnen Sie den Umriss nach und messen Sie von der Ferse bis zum großen Zeh.

Breite – Messen Sie die breiteste Stelle Ihres Fußes, unerlässlich bei breiten Füßen.

Idealer Zeitpunkt – Nehmen Sie Ihre Messungen am Ende des Tages vor, wenn Ihre Füße leicht geschwollen sind.

Manche Ratgeber bieten separate Größentabellen für Herren-, Damen- und Kindergrößen an. Verwenden Sie niemals eine Herrengrößentabelle, um eine Damengröße umzurechnen.

Jenseits der Zahlen: Körperpositivität und die Wahl der richtigen Größe

Bei Ma Grande Taille sind wir der festen Überzeugung, dass Konfektionsgröße nur eine Zahl ist. Was zählt, ist, wie Sie sich in Ihrer Kleidung fühlen.

Die eigene Beziehung zu Größen neu definieren

Body Positivity beginnt mit der Akzeptanz, dass Größensysteme unvollkommen sind. Sie entstanden in einer Zeit, in der die Vielfalt der Körper keine Rolle spielte.

Dein Körper muss nicht in eine Schublade passen. Kleidung sollte sich dir anpassen, nicht umgekehrt. Diese Philosophie prägt alle Inhalte von The Body Optimist.

Mode als Mittel des persönlichen Ausdrucks

Vergessen Sie die Marken – konzentrieren Sie sich auf Komfort und Stil statt auf die angezeigte Zahl.

Probieren Sie verschiedene Größen an – Dieselbe Person trägt möglicherweise Größe 44 bei einer Marke und Größe 48 bei einer anderen.

Priorisieren Sie Ihre Maße – Eine vollständige Größentabelle basiert immer auf Zentimetern, nicht auf willkürlichen Zahlen.

Vertraue dir selbst – du weißt besser als jeder andere, was dich zum Strahlen bringt.

Inklusivität in der Mode im Jahr 2026

Endlich bewegen sich die Marken in Richtung größerer Größenvielfalt. Ma Grande Taille sticht mit seinem spezialisierten Ansatz für Plus-Size-Mode hervor und fördert die Akzeptanz aller Körperformen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Einzelhändlern konzentriert sich unsere Mission auf Körperpositivität, Selbstwertgefühl und psychisches Wohlbefinden.

Jede Frau hat es verdient, Kleidung zu finden, die ihr steht.

Tipps, damit Sie nie die falsche Größe wählen

Vor dem Online-Kauf

Lesen Sie Kundenrezensionen – dort wird oft erwähnt, ob ein Artikel groß oder klein ausfällt.

Prüfen Sie die Rückgabebestimmungen – dies ist unerlässlich, um Artikel gegebenenfalls umtauschen zu können.

Vergleichen Sie die Tabellen – Überprüfen Sie Ihre Messwerte immer anhand der Herstellerangaben.

Notieren Sie Ihre Größen nach Marke – Führen Sie ein Notizbuch mit Ihren Größen aus Ihren Lieblingsgeschäften.

Fallstricke, die es zu vermeiden gilt

Bei der sogenannten „Vanity Sizing“-Praxis reduzieren Marken die Größenangaben künstlich. Eine heutige Größe 40 entspricht oft einer früheren Größe 42.

Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf Ihre übliche Größe. Größentabellen enthalten in der Regel Umrechnungstabellen für Kleidung und Schuhe; nutzen Sie diese immer.

Abschluss

Die Umrechnung von Größen zwischen französischen, britischen und amerikanischen Systemen ist ganz einfach, sobald man die Grundlagen verstanden hat: FR = UK + 28 = US + 32 für Kleidung. Bei Schuhen gilt: EU = UK + 33 = US + 31 (ungefähr).

Am wichtigsten ist es, immer die eigenen Körpermaße zu nehmen und diese mit den jeweiligen Größenangaben der einzelnen Marken zu vergleichen. Die Zahlen auf den Etiketten definieren nicht, wer man ist.

Weitere Modetipps, die auf alle Körpertypen zugeschnitten sind, und eine unterstützende Herangehensweise an Körperpositivität finden Sie in unseren Ratgebern auf Ma-grande-taille.com.

Häufig gestellte Fragen

Woran erkenne ich, ob ich eine Nummer größer oder kleiner bestellen soll?

Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe, wenn Sie Wert auf Komfort legen, und die kleinere Größe, wenn Sie eine figurbetonte Passform bevorzugen.

Sind italienische Größen die gleichen wie französische Größen?

Ja, italienische und französische Größen sind im Allgemeinen gleichwertig. Eine italienische Größe 44 entspricht einer französischen Größe 44.

Warum variiert meine Größe von Marke zu Marke so stark?

Jede Marke verwendet ihre eigenen Schnittmuster und zielt auf unterschiedliche Körpertypen ab. Das ist normal und sagt nichts über Ihren Körper aus.

Bietet Ma Grande Taille Anleitungen für alle Körpertypen an?

Absolut. The Body Optimist erstellt Inhalte, die speziell für Frauen aller Größen konzipiert sind, mit einem inklusiven und fürsorglichen Ansatz.

Wie kann man schnell eine US-Größe in eine französische Größe umrechnen?

Addieren Sie 32 zu Ihrer US-Größe. Beispiel: Eine US-Größe 12 entspricht einer französischen Größe 44 (12 + 32 = 44).

Gelten für größere Größen die gleichen Umrechnungen?

Ja, die Umrechnungsformeln bleiben gleich. Eine FR 50 entspricht weiterhin einer UK 22 und einer US 18.

Sollte man die Füße im Stehen oder im Sitzen messen?

Stehen Sie immer aufrecht, denn Ihr Fuß spreizt sich unter Ihrem Körpergewicht leicht. So wird es auch in Ihren Schuhen sein.

Wo finde ich verlässliche Modeberatung für große Größen?

Ma Grande Taille ist in Frankreich eine Referenz für Mode- und Lifestyle-Beratung speziell für kurvige Frauen und vermittelt eine echte Botschaft des Selbstbewusstseins.