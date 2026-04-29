„Eine Barbie im echten Leben“: Diese Sportlerin, die zum Model wurde, fasziniert Internetnutzer

Auf dem Spielfeld zählt sie zu den besten Rebounderinnen in der Geschichte der WNBA. Abseits des Spielfelds hat sie sich zu einer wahren Stilikone entwickelt. Die amerikanische Basketballspielerin Angel Reese, Spitzname „Bayou Barbie“, verkörpert eine neue Generation von Athletinnen, die sich nicht zwischen Sport und Stil entscheiden wollen.

Die „Bayou Barbie“ ist zu einem kulturellen Bezugspunkt geworden.

Der Spitzname ist nicht neu. Schon während ihrer Collegezeit an der Louisiana State University (USA) war Angel Reese als „Bayou Barbie“ bekannt. Dieser Spitzname hat sich im Laufe ihrer Karriere weiterentwickelt: Bei ihren Auftritten mit der amerikanischen Nationalmannschaft wurde sie „USA Barbie“ genannt, beim NBA-Spiel in Berlin im Januar 2026 „Euro Barbie“ und in Chicago „Chi Barbie“. Eine facettenreiche Persönlichkeit, stets verwurzelt in der pinken Plastikwelt der ikonischen Puppe – aber mit sehr realen Ambitionen.

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Erste Profisportlerin, die für Victoria's Secret über den Laufsteg ging

Im Oktober 2025 schrieb Angel Reese Geschichte, indem sie als erste Profisportlerin überhaupt zum Victoria's Secret Angel ernannt wurde. Sie lief bei der mit Spannung erwarteten Rückkehr der Victoria's Secret Fashion Show in New York nach sechsjähriger Pause über den Laufsteg. Für diesen Anlass hatte sie mit einem Laufstegtrainer an ihrem perfekten Gang gearbeitet und erklärte vor der Show: „Das war wie für mich gemacht.“

Auf dem Laufsteg präsentierte sich Angel Reese in zwei pinkfarbenen Looks – zuerst in einem floralen Ensemble mit Boa, dann in einem pinkfarbenen Spitzen-Jumpsuit unter einem zerrissenen T-Shirt, abgerundet mit silbernen High Heels und riesigen weißen Engelsflügeln.

Eine Solo-Kampagne für Victoria's Secret im Jahr 2026

Im April 2026 erreichte Angel Reese einen neuen Höhepunkt, indem sie das Gesicht einer kompletten Victoria's Secret-Kampagne wurde, die im Flagship-Store der Marke in Midtown Manhattan präsentiert wurde. Zu diesem Anlass trug sie ein schwarz-weißes Hahnentritt-Mantelkleid von LaQuan Smith mit strukturierten Schultern, V-Ausschnitt, hohem Beinschlitz und schwarzen Pumps mit spitzer Zehenpartie. Ein Look, der so gar nicht zum Basketballfeld passt – und doch dieselbe Energie ausstrahlt.

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"Barbie Dream Fest" und die symbolische Einweihung

Im März 2026 wurde Angel Reese zum „Barbie Dream Fest“ in Fort Lauderdale eingeladen, der ersten offiziellen Veranstaltung, die ganz Barbie gewidmet war. Dort war sie neben der amerikanischen Tennisspielerin Serena Williams und Persönlichkeiten wie der Astronautin Dr. Swati Mohan und der olympischen Fechterin Ibtihaj Muhammad anwesend. Dieser Auftritt festigte ihren Status als „echte Barbie“ – ein vielseitiges Vorbild für eine ganze Generation.

Weit mehr als nur ein Spitzname: ein Unternehmer in Bewegung

Angel Reese ist nicht nur in Sport und Mode aktiv. Im März 2026 brachte sie in Zusammenarbeit mit Juicy Couture ihr eigenes Modelabel „Angel Couture“ auf den Markt. Ende 2025 veröffentlichte sie ihren ersten Signature-Schuh in Kooperation mit Reebok. Sie ist außerdem Mitbegründerin des Fußballvereins DC Power FC, Moderatorin des Podcasts „Unapologetically“ und studiert Kulinarik. Ein Imperium im Entstehen – und das mit gerade einmal 23 Jahren.

Auf dem Spielfeld hat sich sonst nichts geändert.

Der ganze Rummel um sie abseits des Spielfelds sollte nicht den Kernpunkt überschatten: Angel Reese ist die einzige Spielerin in der Geschichte der WNBA, die in zwei aufeinanderfolgenden Saisons durchschnittlich mindestens 12 Rebounds pro Spiel erzielt hat. Im Jahr 2025 kam sie auf durchschnittlich 14,7 Punkte und 12,6 Rebounds, dazu 3,7 Assists und 1,5 Steals pro Spiel. „Barbie“ kämpft genauso hart wie alle anderen – und holt die besten Rebounds.

Kurz gesagt, Angel Reese musste sich nicht zwischen Basketballspielerin und Modeikone entscheiden – sie beschloss, beides gleichzeitig und ohne Zögern zu sein. In einer Welt, die von Frauen immer noch viel zu oft verlangt, nur eine Rolle zu spielen, antwortet die amerikanische Basketballspielerin Angel Reese mit einem „Double-Double“.