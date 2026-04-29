Die 58-jährige Schauspielerin Nicole Kidman sorgte in einem rückenfreien Kleid mit einem unerwarteten Detail für Furore.

In Biarritz bewies die australisch-amerikanische Schauspielerin und Produzentin Nicole Kidman bei der Chanel Cruise 2026/27 Show, dass ein Look zwei Dinge gleichzeitig sein kann: von vorn dezent, von hinten umwerfend. Das schwarze Kleid, das sie zu diesem Anlass trug, ist dafür das perfekte Beispiel.

Biarritz, ein historischer Schauplatz für eine traditionsreiche Parade

Am 28. April 2026 präsentierte der französisch-belgische Designer Matthieu Blazy die Chanel Cruise Kollektion 2026/27 in Biarritz an der baskischen Küste – genau dort, wo Gabrielle Chanel 1915 in der Villa de Larralde ihre erste Modekollektion vorstellte. Ein zentraler Ort, den das Modehaus in den Mittelpunkt seiner Geschichte gestellt hat.

Zu diesem Anlass versammelte das Haus seine historischen Botschafterinnen und Musen: die australisch-amerikanische Schauspielerin und Produzentin Nicole Kidman, die französische Schauspielerin und Produzentin Marion Cotillard, die britische Schauspielerin und Produzentin Tilda Swinton, die französisch-rumänische Schauspielerin Anamaria Vartolomei, die amerikanische Regisseurin Sofia Coppola, Prinzessin Caroline von Monacos Tochter Charlotte Casiraghi und die britische Schauspielerin Michaela Coel.

Nicole Kidman spielt mit Kontrasten.

Nicole Kidman erschien in einem langen schwarzen Kleid mit langen Ärmeln und hohem Kragen, das von vorn betrachtet eher schlicht wirkte. Doch erst der Rücken offenbarte den wahren Charakter des Kleides: ein tiefer Rückenausschnitt, der bis zur Taille reichte und einen markanten Kontrast zwischen Bedeckung und Freizügigkeit erzeugte. Nicole Kidman rundete ihren Look mit einem Chignon, High Heels, einer Sonnenbrille und einem dezenten Make-up ab.

Nicole Kidman beim Chanel Cruise Photocall in Biarritz, Frankreich – April 2026 🥀 pic.twitter.com/gHJ2PNGGnb — Best of Nicole Kidman (@nicolekidmanhq) 28. April 2026

Der zweite Blick auf eine bemerkenswerte Präsenz

Dieses Kleid war Nicole Kidmans zweiter Look für die Chanel Cruise 2026 Shows, die sich über zwei Tage erstreckten. Am ersten Tag trug sie ein Ensemble aus taupefarbenem Kaschmir-Rollkragenpullover und Bleistiftrock, dessen einziges auffälliges Merkmal die gelbgoldenen Knöpfe mit Chanels Doppel-C auf der Schulter waren. Zwei Silhouetten mit unterschiedlichem Charakter – die eine gemütlich, die andere dramatisch-abendlich – die die Bandbreite ihres Stils eindrucksvoll unterstrichen.

Eine langjährige Chanel-Muse

Nicole Kidman ist seit vielen Jahren Chanel-Botschafterin und ihre Treue zum Modehaus ist ungebrochen. Im Vormonat besuchte sie Chanels Pre-Oscar-Dinner in einem Kostüm aus der Métiers d'Art-Kollektion Frühjahr 2026, dessen Cardigan und Rock mit Marienkäfer-Applikationen verziert waren. Am 22. April trug sie bei einer Pressekonferenz in New York für die Serie „Lioness“ ein Ensemble aus schwarzem, orangefarbenem, weißem und rotem Tweed, bestehend aus einer kragenlosen Jacke und einem Fransenrock. Chanel ist für sie ganz offensichtlich wie eine zweite Haut.

Eine einhellige Reaktion in den sozialen Medien

Fotos vom Fototermin kursierten sofort online und lösten auf ihrem Instagram-Account eine Welle des Lobes aus. „Du bist so elegant und stilvoll!!!“ „Wie immer umwerfend.“ Auch wenn das Aussehen und der Körper von Frauen nicht beurteilt oder kommentiert werden sollten, sind diese netten Nachrichten dennoch schön zu lesen und würdigen Nicole Kidmans stets schicken und raffinierten Stil.

Ein Kleid, das sich erst beim Umdrehen offenbart – das ist vielleicht die beste Metapher für Nicole Kidmans Stil: eine Eleganz, die sich nicht sofort zeigt, aber einen bleibenden Eindruck hinterlässt, wenn sie sich entfaltet.