Da er zur Weltmeisterschaft abgereist war, konnte dieser Spieler bei der Geburt seiner Tochter nicht anwesend sein.

Léa Michel
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Abseits der großen internationalen Wettbewerbe spielen sich auch die persönlichen Schicksale der Menschen ab. Der südkoreanische Torwart Kim Seung-gyu spielte bei der Weltmeisterschaft 2026, während sich seine Familie auf die Geburt ihres Kindes vorbereitete. Seine Tochter kam während seiner Zeit im Nationalteam zur Welt, und er erlebte diesen besonderen Moment aus der Ferne per Videoanruf.

Ein Moment des Lebens unter Spannung

Kim Seung-gyu nahm an seiner vierten Weltmeisterschaft teil, einem Höhepunkt seiner Karriere. Gleichzeitig stand seine Partnerin kurz vor dem Ende ihrer Schwangerschaft. Zwei bedeutsame Ereignisse überschnitten sich: der Spitzensport und ein tiefgreifendes Familienereignis.

Diese Situation verdeutlicht eine oft übersehene Realität: die Schwierigkeit, die Anforderungen einer internationalen Karriere mit wichtigen Momenten im Privatleben in Einklang zu bringen. Im Sport, wie in anderen anspruchsvollen Berufen, lässt der Terminkalender wenig Raum für Unerwartetes.

Eine Geburt, die aus der Ferne miterlebt wurde

Während die südkoreanische Nationalmannschaft auf der anderen Seite der Welt spielte, wurde die Tochter des Torhüters in Korea geboren. Kim Seung-gyu konnte nicht persönlich dabei sein und erfuhr von seinem Kind über einen Bildschirm – eine Art unmittelbare, aber dennoch verzögerte Begegnung.

Diese Art von Erfahrung, die im Zeitalter der internationalen Mobilität immer häufiger vorkommt, wirft Fragen nach der Bedeutung von Freizeit in anspruchsvollen Karrierewegen auf. Die Emotionen sind sehr real, selbst aus der Ferne, aber sie können die persönliche Anwesenheit nicht ersetzen.

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Worte, die eine Geisteshaltung widerspiegeln

Der Spieler brachte seine Verantwortung gegenüber seiner Familie zum Ausdruck und sprach von seinem Wunsch, diese Situation in positive Energie auf dem Spielfeld umzuwandeln. Seine Worte spiegeln eine gängige Herangehensweise im Spitzensport wider: Sinn in der Abwesenheit zu finden, indem man sich auf Leistung und Ergebnisse konzentriert.

Diese Haltung verdeutlicht auch eine allgemeinere Realität: Männliche Sportler werden oft für ihren unbedingten Einsatz für ihre Karriere geschätzt, selbst auf Kosten des Familienlebens. Gleichzeitig bleiben die gesellschaftlichen Erwartungen an Mütter oft strenger und konstanter, als sei ihre tägliche Anwesenheit selbstverständlich.

Über den Einzelfall hinaus

Kim Seung-gyus Geschichte geht weit über den einfachen Kontext eines Sportereignisses hinaus. Sie verdeutlicht, wie intensive berufliche Terminkalender den persönlichen Werdegang beeinflussen, insbesondere in prestigeträchtigen Berufen. Sie regt uns auch dazu an, die impliziten Normen rund um Elternschaft und Erfolg zu hinterfragen: Warum werden manche abwesende Eltern als „hingebungsvoll“ wahrgenommen, während andere (meist Frauen) aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer gesellschaftlichen Rolle härter beurteilt werden?

Letztlich geht es nicht nur um eine Partnerwahl oder eine Geburt, die man aus der Ferne miterlebt, sondern um einen Spiegel, der uns die Art und Weise vorhält, wie unsere Gesellschaften die verschiedenen Lebensabschnitte organisieren und priorisieren.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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