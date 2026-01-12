Amal Clooney sorgte bei den Golden Globes in einem atemberaubenden roten Kleid für Furore.

Für ihr großes Comeback bei den Golden Globes, zehn Jahre nach ihrem letzten Auftritt, verwandelte Amal Clooney den roten Teppich in ein wahres Filmset. Die Anwältin, die George Clooney, nominiert für seine Rolle in „Jay Kelly“, unterstützte, sorgte in einem spektakulären roten Kleid, einer Hommage an die Haute Couture vergangener Zeiten, für Furore.

Ein feuerrotes Kleid von Balmain

Für die 83. Ausgabe der Gala tauschte Amal Clooney die schlichte Eleganz ihres schwarzen Dior-Etuikleids von 2015 gegen ein leuchtendes Scharlachrot. Inspiriert von einem Stück aus Balmain's Haute-Couture-Kollektion Herbst/Winter 1957/58, wurde ihr Kleid eigens für diesen Anlass angefertigt und versprühte einen perfekt umgesetzten Retro-Charme. Der geraffte, figurbetonte Schnitt betonte ihre Figur, während der strukturierte Herzausschnitt ihre glamouröse Ausstrahlung unterstrich. Der lange, drapierte Rock mit fließendem Saum verlieh jedem Schritt Schwung und erinnerte an die goldene Ära der Hollywood-Schauspielerinnen der 1950er-Jahre.

Accessoires im Stil von Filmschmuck

Amal bewies ihr Gespür für Details und rundete ihren komplett roten Look mit einer passenden Jimmy Choo Minaudière ab, die eine scharlachrote Säule bildete. Diamantohrringe von Cartier, kombiniert mit einem farblich abgestimmten Armband, verliehen dem Outfit genau den richtigen Hauch von Glanz, ohne das Kleid zu überstrahlen.

Auch beim Styling setzte man auf zeitlose Eleganz: perfekt gestyltes, offenes Haar, ein strahlender Teint und dezent betonte Lippen. Eine ideale Balance zwischen Raffinesse und Modernität, die dem Kleid die Hauptrolle überließ.

Amal Clooney, die Königin der unvergesslichen roten Teppiche

Obwohl Amal Clooney nur selten auf dem roten Teppich zu sehen ist, wird jeder ihrer Auftritte zu einem modischen Highlight. In Venedig beispielsweise sorgte sie bereits mit einem fuchsiafarbenen Kleid mit Schleppe für Furore, gefolgt von einer fließenden, buttergelben Versace-Kreation, bevor sie kürzlich in einem drapierten schokoladenbraunen Kleid und einer funkelnden pinkfarbenen Silhouette von Tamara Ralph im Stil des alten Hollywood erschien.

Die Golden Globes 2026 ergänzen diese Galerie ikonischer Looks: In einem roten Balmain-Kleid bestätigt Amal Clooney ihren Status als moderne Muse, die in der Lage ist, die Eleganz einer Anwältin, die Aura eines Stars und eine erklärte Liebe zu spektakulärer Mode zu vereinen.

Mit ihrer brillanten Neuinterpretation des Erbes der Haute Couture der 1950er-Jahre hat Amal Clooney einmal mehr bewiesen, dass Mode für sie eine wahre Sprache ist. Mehr als nur ein Auftritt – ihre Anwesenheit bei den Golden Globes 2026 ist ein Bekenntnis zu zeitloser Eleganz.