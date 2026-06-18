Neben Shakira entschied sich auch Sofia Vergara für ein kolumbianisches Tanktop und sorgte damit für Aufsehen.

Die kolumbianisch-amerikanische Schauspielerin, Model, Produzentin und Fernsehmoderatorin Sofia Vergara machte keinen Hehl aus ihrer Herkunft. Kürzlich sorgte sie zusammen mit ihrer Freundin Shakira bei einem Konzert in Los Angeles für Aufsehen, indem sie ein Outfit trug, das stolz den Namen ihres Heimatlandes zeigte.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei Shakiras Konzert

Sofia Vergara besuchte ein Shakira-Konzert in Los Angeles. Sie kam, um ihre langjährige Freundin, die Sängerin von „Hips Don't Lie“, an diesem emotionalen Abend zu unterstützen. Die beiden Künstlerinnen, beide aus Kolumbien, verbindet eine lange Freundschaft, und sie treten oft gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Zu diesem Anlass teilte Sofia Vergara ein Foto mit Shakira auf ihrem Instagram-Account sowie ein Video, das sie tanzend am Rande der Absperrung inmitten der ausgelassenen Stimmung zeigt.

Ein gelbes Tanktop in den Farben Kolumbiens

Sofia Vergara trug ein eng anliegendes, leuchtend gelbes Tanktop mit dünnen, kontrastierenden Trägern in einem dunklen Farbton. Auch der rechte Ausschnitt griff diesen dunklen Farbton auf und sorgte so für eine harmonische Optik. Besonders auffällig war der Schriftzug „COLOMBIA“, der in gut lesbaren Buchstaben mittig auf dem Top prangte, daneben der Name „GAVI 10“ auf der linken Seite – eine direkte Anspielung auf den spanischen Fußballer kolumbianischer Abstammung. Ein wahres Liebesbekenntnis zu ihrem Heimatland.

Passend zu ihrem Tanktop wählte Sofia Vergara einen Klassiker: hellblaue Jeans in leicht lockerer, mittelhoher Passform. Ein minimalistischer und wirkungsvoller Look, der einmal mehr Sofia Vergaras Stilsicherheit unterstreicht: eine einfache Formel, die immer ins Schwarze trifft.

Ein schlichter und eleganter Beauty-Look

Auch in Sachen Schönheit blieb Sofia Vergara ihrem gewohnten Stil treu. Ihr charakteristisches langes braunes Haar war perfekt glatt gestylt, umrahmte ihr Gesicht und unterstrich die Schlichtheit des Schnitts. Ihr Make-up bestach durch einen strahlenden, gebräunten Teint, akzentuiert durch ein dezentes Smokey Eye in dunklen Tönen und einen eleganten, mauvefarbenen Lippenstift. Dieser Look verlieh dem festlichen Outfit eine elegante Note.

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Eine langjährige Freundschaft zwischen Sofia Vergara und Shakira

Dieser freundschaftliche Auftritt erinnert an die langjährige Freundschaft zwischen Sofia Vergara und Shakira. Beide stammen von der kolumbianischen Karibikküste und sind in ihren jeweiligen Bereichen – die eine als Sängerin, die andere im Film und Fernsehen – zu internationalen Ikonen geworden. Die beiden Frauen verkörpern einen wahren Quell des Nationalstolzes.

Ihre gemeinsamen öffentlichen Auftritte sind zwar selten, werden aber von ihren Fans stets mit Begeisterung aufgenommen, die die Echtheit ihrer Verbundenheit schätzen. Ihre Präsenz hinter der Bühne und im Zentrum des Konzerts zeugt von einer echten Freundschaft, die weit über bloße „Hollywood-Konventionen“ hinausgeht.

Ein Beitrag, der auf Instagram für Furore sorgt.

Wie bei jedem Auftritt von Sofia Vergara löste auch dieser Post sofort eine Welle begeisterter Reaktionen auf Instagram aus. Ihre Follower lobten die mitreißende Energie des Videos, die Aufrichtigkeit ihrer Hommage an Kolumbien und die sichtbare Verbundenheit mit Shakira. Das gewählte Format – eine Mischung aus Fotos und Videos aus der Menge – verleiht dem Post zudem eine spontanere Note und unterscheidet sich damit von den sonst oft inszenierten Auftritten Sofia Vergaras. Dieser Ansatz bringt die Schauspielerin ihren Fans näher.

In einem gelben Tanktop in den Farben Kolumbiens, hellen Jeans und mit einem wissenden Lächeln an der Seite von Shakira lieferte Sofia Vergara einen ihrer emotionalsten Auftritte ab. Neben ihrem Stil zeigte sie eine tiefe Verbundenheit zu ihren Wurzeln und zollte ihrem Heimatland an einem Abend, der der kolumbianischen Kultur gewidmet war, Tribut.