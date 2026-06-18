Shakira sorgte bei ihrem Konzert in einem Paillettenbody für Furore.

Die kolumbianische Sängerin und Songwriterin Shakira begeisterte ihre Fans in Los Angeles, indem sie bei einer Reihe von triumphierend aufgenommenen Konzerten in einem schillernden, irisierenden pinkfarbenen Body auf die Bühne trat.

Eine Reihe von Fotos, die nach seinen Konzerten in Kalifornien veröffentlicht wurden

Einen Tag nach zwei außergewöhnlichen Konzerten in Los Angeles teilte Shakira auf ihrem Instagram-Account eine Reihe von Backstage- und Bühnenfotos. Sichtlich begeistert schrieb sie dazu eine passende Nachricht: „Los Angeles, was für zwei unglaubliche Nächte!!! Was für ein Publikum! Von Anfang bis Ende wurde gesungen und getanzt!!!“ Eine enthusiastische Bildunterschrift, die die mitreißende Energie ihrer Konzerte widerspiegelt. Der Post löste sofort eine Welle bewundernder Reaktionen aus, und ihre Fans überschütteten ihre Performance und ihre Schönheit mit Lob.

Ein leuchtend pinkfarbener, schillernder Body

Der Höhepunkt ihres Auftritts war zweifellos ihr Bühnenoutfit. Shakira trug einen figurbetonten, pinkfarbenen Body mit schimmernden Details, die bei jeder Bewegung das Licht reflektierten. Das Outfit betonte ihre Figur, und die leuchtend pinkfarbene Farbe erwies sich als ausdrucksstarke Wahl für die Bühne, die perfekt zur Energie ihrer Konzerte passte.

Das Detail, das diesen Body wirklich auszeichnet, sind die zahlreichen Cut-outs im Rippenbereich. Diese Öffnungen, die sich beidseitig der Taille befinden, verleihen der Silhouette Dynamik. Dieses Cut-out-Detail, das sich zu einem Markenzeichen moderner Bühnenoutfits entwickelt hat, spiegelt perfekt die Stilsprache der größten Popstars von heute wider. Ein Couture-Detail, das einen klassischen Body in ein wahres Showpiece verwandelt.

Netzstrumpfhose und dazu passende Stiefeletten

Passend zu ihrem schillernden Body wählte Shakira eine schwarze Netzstrumpfhose, die dem Outfit einen Hauch von Rock 'n' Roll verlieh. Dazu trug sie pinkfarbene Stiefeletten, die farblich zu ihrem Body passten und den monochromen Look fortsetzten. Diese sorgfältig abgestimmte stilistische Stimmigkeit beweist einmal mehr die Präzision ihrer künstlerischen Vision.

Eine pinkfarbene Gitarre, eine Erweiterung des Outfits

Das wohl auffälligste Detail ihres Auftritts war die pinkfarbene Gitarre, die Shakira auf der Bühne spielte. Das Instrument, perfekt abgestimmt auf die Farbe ihres Bodysuits, wurde zu einem echten Accessoire und rundete den Look bis ins kleinste Detail ab.

Neben der Gitarre stellte Shakira auch ihr Können am Schlagzeug unter Beweis und bewies damit einmal mehr ihre Vielseitigkeit als Künstlerin. Sie verschmolz Gesang, Choreografie und Instrumentalstücke nahtlos zu einer energiegeladenen Performance, die ihren Status als wahre Bühnenkünstlerin untermauerte. Dieser Auftritt erinnerte daran, warum sie fast dreißig Jahre nach ihren ersten Erfolgen immer noch zu den angesehensten Popkünstlerinnen der internationalen Musikszene zählt.

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Ein Schönheits-Look, der für die Bühne geeignet ist

Für ihre beiden Konzerte wählte Shakira einen bühnentauglichen Look. Ihr Make-up betonte ihren ausdrucksstarken Blick, hob ihre charakteristischen dunklen Augen hervor, ihre rosigen Wangen harmonierten perfekt mit der Farbe ihres Outfits, und sie trug einen leuchtend pinken Lippenstift. Ihre langen, braunen Wellen fielen offen über ihre Schultern und verliehen ihr eine bewusst unbeschwerte Ausstrahlung. Ein Look, der gleichermaßen elegant wie perfekt auf die Anforderungen der Bühne abgestimmt war und den Belastungen des Tanzes standhielt, ohne an Strahlkraft zu verlieren.

Mit ihrem schillernden pinkfarbenen Body, Netzstrumpfhosen und passender Gitarre lieferte Shakira einen ihrer unvergesslichsten Bühnenauftritte des Jahres ab. Es war der Beweis, dass Pop-Ikonen nicht einfach nur „dauern“, sondern die Messlatte mit jedem Konzert höher legen.