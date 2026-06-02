Mit 44 Jahren kündigt Serena Williams ihr großes Comeback im Tennis an.

Dies ist eine der größten Sportankündigungen des Jahres. Die 44-jährige Serena Williams hat ihre mit Spannung erwartete Rückkehr auf den Tennisplatz bestätigt, fast vier Jahre nach ihrem Abschied bei den US Open 2022. Die amerikanische Legende, die die Neuigkeit in einem Video auf dem sozialen Netzwerk X verkündete, wird Anfang Juni 2026 zurückkehren. Die WTA begrüßte die Nachricht und feierte das Comeback einer der größten Spielerinnen aller Zeiten.

Eine Rückkehr zum Queen's Club, im Doppel

Serena Williams kehrt bei den HSBC Championships, einem WTA-500-Turnier, das vom 8. bis 14. Juni 2026 auf den Rasenplätzen des Queen’s Club in London stattfindet, zurück. Die Amerikanerin, die eine Wildcard erhalten hat, wird im Doppel antreten. Laut Yahoo Sports wird sie mit der jungen Kanadierin Victoria Mboko ein Doppel bilden, obwohl die Organisatoren ihre Partnerin noch nicht offiziell bekannt gegeben haben. „Der Queen’s Club ist der perfekte Ort, um dieses neue Kapitel zu beginnen“, sagte Serena Williams und erinnerte an ihre Vorliebe für Rasen, den Belag, auf dem sie einige der größten Momente ihrer Karriere erlebt hat.

Gute Nachrichten verbreiten sich schnell. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 – Serena Williams (@serenawilliams) 1. Juni 2026

Eine Tennislegende

Serena Williams, die 319 Wochen lang die Weltrangliste anführte, kann 73 Einzeltitel, darunter 23 Grand-Slam-Titel – ein Rekord für Frauen in der Open Era –, vorweisen. Rechnet man ihre Doppel- und Mixed-Titel hinzu, kommt sie auf insgesamt 39 Major-Titel. Die vierfache Olympiasiegerin ist bis heute die einzige Spielerin, die sowohl im Einzel als auch im Doppel einen Karriere-Golden-Slam errungen hat. Sie ist zudem die bestbezahlte Sportlerin der Geschichte.

Eine Rückkehr nach Wimbledon ist im Bereich des Möglichen.

Dieses Comeback kommt zeitlich nicht von ungefähr. Das Turnier im Queen’s Club dient traditionell als Vorbereitung auf Wimbledon, das einige Wochen später beginnt. Und genau auf diesen Londoner Rasenplätzen hat Serena Williams sieben Einzeltitel gewonnen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Serena Williams noch nicht konkretisiert, ob sie am British Grand Slam teilnehmen wird. Mehrere Anzeichen deuteten jedoch auf eine Rückkehr hin, beispielsweise ihre erneute Teilnahme am Anti-Doping-Programm der Tour vor einigen Monaten.

Mit 44 Jahren kehrt Serena Williams in den Wettkampf zurück und steht vor einem der am meisten erwarteten Momente der Saison. Obwohl sie ihr Comeback vorsichtig angeht, Doppel spielt und keine konkreten Ziele jenseits des Queen's Club formuliert hat, reicht allein ihre Anwesenheit schon aus, um die Tenniswelt zu begeistern. Die Bühne ist bereitet für London, wo die Weltmeisterschaft am 8. Juni beginnt.

