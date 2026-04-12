Verblüffende Ähnlichkeit: Beyoncés Tochter Blue Ivy sorgt bei einem seltenen Auftritt für Furore.

Fabienne Ba.
@beyonce / Instagram

Blue Ivy Carter, die Tochter von Beyoncé und Jay-Z, sorgte kürzlich mit einem vielbeachteten öffentlichen Auftritt an der Seite ihrer Mutter für Aufsehen. Ihre Anwesenheit bei einer Veranstaltung der Marke Cécred löste online zahlreiche Kommentare aus, insbesondere aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der Sängerin.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei einer Veranstaltung

Blue Ivy Carter besuchte eine Veranstaltung von Cécred, der Haarpflegemarke ihrer Mutter Beyoncé. Die junge Teenagerin trug ein weißes Kleid mit elegantem Schnitt und einem dekorativen Detail am Rücken. Auf in den sozialen Medien geteilten Bildern sind Mutter und Tochter in aufeinander abgestimmten Outfits zu sehen. Auch Beyoncés Mutter, Tina Knowles, war anwesend, was den familiären Charakter des Auftritts unterstrich.

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Eine von Internetnutzern hervorgehobene Ähnlichkeit.

Viele Internetnutzer bemerkten die Ähnlichkeit zwischen Blue Ivy und ihrer Mutter Beyoncé, insbesondere hinsichtlich ihrer Frisuren und Figuren. Das Mädchen trug langes, gewelltes Haar mit Mittelscheitel – ein Stil, der häufig mit Beyoncé in Verbindung gebracht wird. Die aufeinander abgestimmten Outfits in ähnlichen Farben verstärkten diesen Eindruck noch.

Regelmäßige Teilnahme an Familienveranstaltungen

Blue Ivy begleitet ihre Mutter gelegentlich zu Veranstaltungen im Zusammenhang mit deren beruflichen Projekten. Das Mädchen ist bereits mehrfach bei Kunst- oder Wohltätigkeitsveranstaltungen aufgetreten, oft im Familienkreis. Diese Auftritte tragen dazu bei, das Medieninteresse an der Familie Carter zu steigern.

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Das öffentliche Image der Kinder von Medienpersönlichkeiten

Die Kinder von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens stehen regelmäßig im Fokus der Medien und der Öffentlichkeit, insbesondere bei ihren offiziellen Auftritten. Die Berichterstattung über diese Ereignisse kann das Interesse an Veranstaltungen im Zusammenhang mit künstlerischen oder unternehmerischen Projekten steigern. Im konkreten Fall ist Blue Ivys Auftritt Teil einer Werbeveranstaltung der Schönheitsbranche.

Durch das Teilen von Bildern im Internet wird die Reichweite dieser Auftritte deutlich erhöht. Beiträge von Teilnehmern oder Fans ermöglichen es den Bildern, schnell ein internationales Publikum zu erreichen. Die Online-Reaktionen zeigen, wie viel Wert bei solchen Veranstaltungen auf stilistische Details gelegt wird.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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