Sängerin Ella Langley spricht über einen Frisurfehler, der zu ihrem charakteristischen Pony führte.

Fabienne Ba.
@ellalangleymusic / Instagram

Manchmal wird ein unerwartetes Detail zu einem echten Markenzeichen. Die amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin Ella Langley erklärte kürzlich, dass ihr ikonischer Pony… durch einen Haarfehler kurz vor einem Konzert entstanden ist.

Ein spontaner Haarschnitt, der zu einem Markenzeichen wurde

Ella Langley hat verraten, dass ihr ikonischer Pony nicht das Ergebnis einer Styling-Strategie war, sondern ein spontaner Schnitt, den sie selbst als „Misserfolg“ bezeichnet. In einem Interview erklärte sie, dass sie sich kurz vor ihrem Auftritt dazu entschlossen hatte, ihren Pony zu kürzen – eine Entscheidung, die sie später angesichts des Ergebnisses bereute. Laut ihren Aussagen blieb eine Strähne übrig, die schwer zu stylen war und die Balance ihrer gewohnten Frisur störte.

Wenige Tage nach diesem Vorfall sollte Ella Langley ein Fotoshooting für das Cover ihres ersten Albums absolvieren. Sie erklärt, dass ihr Art Director ihr geraten habe, die neue Frisur zu akzeptieren, anstatt sie zu korrigieren. Ella Langley sagt, sie habe deshalb den Pony behalten, der seither zu einem zentralen Element ihres öffentlichen Images geworden ist. Sie bestätigt heute, dass diese Frisur maßgeblich zu ihrer visuellen Identität beigetragen hat.

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Ein Fransenmuster, das wiedererkennbar geworden ist

Ponyfrisuren gehören zu den Frisuren, die regelmäßig mit bestimmten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Verbindung gebracht werden. Im Fall von Ella Langley trägt diese Frisur zu ihrem Wiedererkennungswert bei, insbesondere bei Medienauftritten und Konzerten. Sie erklärt, dass sie nicht die Absicht hat, diesen Stil zu ändern, der zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Ella Langley pflegt eine Ästhetik, die mit zeitgenössischer Country-Musik assoziiert wird und Vintage-Einflüsse mit einem lässigen Stil verbindet.

Ein neues Musikprojekt ist in Vorbereitung.

Ella Langley hat die Veröffentlichung ihres Albums „Dandelion“ sowie eine Tournee zwischen Mai und August 2026 angekündigt. In einem Interview mit Audacy spricht sie über ein Projekt, das sie als sehr persönlich beschreibt, und erklärt, dass sie im Laufe ihrer Karriere an künstlerischem Selbstvertrauen gewonnen hat. Ella Langley betont, dass dieses neue Album ihre musikalische Vision viel deutlicher widerspiegelt.

Die Geschichte von Ella Langley verdeutlicht, wie unerwartete Elemente das öffentliche Image einer Künstlerin beeinflussen können. Haarveränderungen sind oft Teil des visuellen Erscheinungsbildes eines Musikprojekts. In diesem Fall wurde ein spontaner Haarschnitt schließlich zu einem prägenden Element der stilistischen Identität der Sängerin.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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