Auf der Tribüne der Weltmeisterschaft zieht Alexandra Daddario alle Blicke auf sich.

Léa Michel
@alexandradaddario / Instagram

Alexandra Daddario erlebte einen Tag im Leben eines Fans. Die amerikanische Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle in der Serie „The White Lotus“, besuchte ein Spiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ und trug dabei ein englisches Trikot. Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Fotos, die ihre Follower begeisterten – darunter auch ein lustiger Moment mit David Beckham.

Ein Look, der zu 100 % England-Fan ist

Zu diesem Anlass hatte Alexandra Daddario das perfekte Fan-Outfit gewählt. Sie trug das weiße Trikot der englischen Nationalmannschaft, eine dunkelblaue Kappe mit dem Wappen der Three Lions und einen passenden Schal. Strahlend posierte sie verspielt für die Kamera und formte mit ihren Fingern einen Rahmen. Ein frischer und fröhlicher Auftritt, der die Begeisterung des Spieltags widerspiegelte.

Ein freundliches Selfie mit David Beckham

Der Höhepunkt des Beitrags: Auf einem der Fotos rahmte Alexandra Daddario David Beckham, der in einer Loge direkt über ihr saß, spielerisch ein, um ihn in ihr Selfie einzubeziehen. Anstatt sich zu scheuen, bemerkte der ehemalige Fußballstar die Szene, lächelte ihr zu und zeigte ihr den Daumen nach oben. Ein spontaner und freundlicher Austausch, der die Internetnutzer begeisterte.

Mitten in einem WM-Spiel

Dieser Tag fiel mit dem Spiel zwischen England und Ghana in Boston zusammen, das 0:0 endete. Alexandra Daddario war bei Weitem nicht der einzige Prominente unter den Gästen: Auch Rapper Stormzy, Sänger Marcus Mumford und Fernsehmoderator Jeremy Clarkson waren anwesend. Ein Beweis dafür, dass die Weltmeisterschaft Stars weit über den Fußballplatz hinaus anzieht.

Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass der Beitrag eine Welle begeisterter Reaktionen auslöste. In den Kommentaren lobten die Nutzer Alexandra Daddarios strahlendes Lächeln, ihre ansteckende Energie und ihr fanartiges Auftreten. Viele bemerkten amüsiert auch ihren Austausch mit David Beckham.

Zwischen ihrem fanatischen Auftreten und einem freundschaftlichen Moment mit David Beckham lieferte Alexandra Daddario bei der Weltmeisterschaft eine strahlende und charmante Performance ab. Ein Tag voller guter Laune, der ihre Fans begeisterte – und einmal mehr bewies, dass die Atmosphäre auf den Rängen ein wesentlicher Bestandteil des Spektakels ist.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
In einem korsettierten Body und einer Metallic-Jacke wagt Sängerin Kesha einen gewagten Look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In einem korsettierten Body und einer Metallic-Jacke wagt Sängerin Kesha einen gewagten Look

Die amerikanische Sängerin Kesha hat sich auf der Bühne noch nie gescheut, Risiken einzugehen. Auf Instagram teilte sie...

Zendaya sorgte in einem Fransenkleid an der Seite ihres Freundes für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Zendaya sorgte bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt für Furore. Gemeinsam mit ihrem Freund,...

Die 28-jährige Michelle Randolph präsentiert ein auffälliges Strandoutfit in dieser trendigen Farbe.

Die amerikanische Schauspielerin und Model Michelle Randolph gibt den Ton für den Sommer an. Sie sorgte auf Instagram...

Sängerin Rita Ora sorgte in einem Satinkleid für Aufsehen.

Die britische Sängerin Rita Ora, deren Wurzeln im Kosovo liegen, teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos aus...

„Ich habe mir einen Haufen Haare abgeschnitten“: Meghan Trainor überrascht ihre Familie mit einem neuen Haarschnitt

Die amerikanische Singer-Songwriterin Meghan Trainor entschied sich für eine drastische Haarveränderung – und hielt die Reaktion ihrer Familie...

Kourtney Kardashian sorgt mit einem spektakulären Kleid und einem neuen Haarschnitt für Aufsehen.

Die amerikanische Medienpersönlichkeit Kourtney Kardashian feierte kürzlich ein fulminantes Comeback in der Modewelt. Beim Tribeca Film Festival erschien...