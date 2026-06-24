Auf der Tribüne der Weltmeisterschaft zieht Alexandra Daddario alle Blicke auf sich.

Alexandra Daddario erlebte einen Tag im Leben eines Fans. Die amerikanische Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle in der Serie „The White Lotus“, besuchte ein Spiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ und trug dabei ein englisches Trikot. Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Fotos, die ihre Follower begeisterten – darunter auch ein lustiger Moment mit David Beckham.

Ein Look, der zu 100 % England-Fan ist

Zu diesem Anlass hatte Alexandra Daddario das perfekte Fan-Outfit gewählt. Sie trug das weiße Trikot der englischen Nationalmannschaft, eine dunkelblaue Kappe mit dem Wappen der Three Lions und einen passenden Schal. Strahlend posierte sie verspielt für die Kamera und formte mit ihren Fingern einen Rahmen. Ein frischer und fröhlicher Auftritt, der die Begeisterung des Spieltags widerspiegelte.

Ein freundliches Selfie mit David Beckham

Der Höhepunkt des Beitrags: Auf einem der Fotos rahmte Alexandra Daddario David Beckham, der in einer Loge direkt über ihr saß, spielerisch ein, um ihn in ihr Selfie einzubeziehen. Anstatt sich zu scheuen, bemerkte der ehemalige Fußballstar die Szene, lächelte ihr zu und zeigte ihr den Daumen nach oben. Ein spontaner und freundlicher Austausch, der die Internetnutzer begeisterte.

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Mitten in einem WM-Spiel

Dieser Tag fiel mit dem Spiel zwischen England und Ghana in Boston zusammen, das 0:0 endete. Alexandra Daddario war bei Weitem nicht der einzige Prominente unter den Gästen: Auch Rapper Stormzy, Sänger Marcus Mumford und Fernsehmoderator Jeremy Clarkson waren anwesend. Ein Beweis dafür, dass die Weltmeisterschaft Stars weit über den Fußballplatz hinaus anzieht.

Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass der Beitrag eine Welle begeisterter Reaktionen auslöste. In den Kommentaren lobten die Nutzer Alexandra Daddarios strahlendes Lächeln, ihre ansteckende Energie und ihr fanartiges Auftreten. Viele bemerkten amüsiert auch ihren Austausch mit David Beckham.

Zwischen ihrem fanatischen Auftreten und einem freundschaftlichen Moment mit David Beckham lieferte Alexandra Daddario bei der Weltmeisterschaft eine strahlende und charmante Performance ab. Ein Tag voller guter Laune, der ihre Fans begeisterte – und einmal mehr bewies, dass die Atmosphäre auf den Rängen ein wesentlicher Bestandteil des Spektakels ist.