Charli D'Amelio trägt ein "gewagtes" Spitzenminikleid

Die amerikanische Social-Media-Berühmtheit Charli D'Amelio macht aus jedem Post ein kleines Event. Ihr jüngster Instagram-Karussell, schlicht mit „Hier und da“ betitelt, zeigte verschiedene Outfits und Momente – wobei ein blaues Spitzenminikleid vom ersten Bild an alle Blicke auf sich zog.

Das mehrlagige blaue Minikleid, ein Stück aus dem Beitrag

Auf dem ersten Foto trägt Charli D'Amelio ein kurzes, blaues Minikleid mit tiefem Ausschnitt. Eine schwarze Tasche, die sie nah an der Hüfte trägt, rundet den Look ab und setzt einen markanten Farbkontrast zwischen Blau und Schwarz. Das Kleid, eine Mischung aus Spitze und Abendkleid, verkörpert perfekt den Stil, den sie in den letzten Monaten erkundet hat. Ihre Haare trägt sie zu einem eleganten, hohen Pferdeschwanz gebunden, dazu ein präzises Make-up: definierte Augenbrauen, feiner Lidstrich und nudefarbene Lippen. Ein minimalistisches Beauty-Design, das dem Kleid die volle Aufmerksamkeit schenkt.

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Begeisterte Fans, aussagekräftige Zahlen

Mit 50 Millionen Instagram-Followern generiert jeder Post von Charli D'Amelio innerhalb von Minuten Tausende von Reaktionen. Auch dieser Beitrag war keine Ausnahme: Begeisterte Kommentare, unzählige Speicherungen und Shares katapultierten die Bilder aus ihrem Feed im Nu in die Mode- und Lifestyle-Communitys. Die junge Frau beweist damit immer wieder, dass ihr Einfluss weit über die TikTok-Welt hinausreicht, in der sie ihre Karriere aufgebaut hat.

Eine Ästhetik, die sich weiterentwickelt

Charli D'Amelio, die mit 15 Jahren durch ihre Tanzvideos auf TikTok berühmt wurde, hat sich nach und nach einen selbstbewussteren Modestil erarbeitet. In den letzten Monaten präsentierte sie verschiedene Looks mit Spitze, Lagenlooks und kräftigen Farben – eine konsequente Stilrichtung, die sie zunehmend von dem „lässigen“ Look abgrenzt, der sie einst bekannt machte. Diese Bildergalerie ist das neueste Beispiel dafür.

Ein blaues Spitzenminikleid, ein Pferdeschwanz und eine zweisilbige Bildunterschrift – Charli D'Amelio hat einmal mehr bewiesen, dass die einfachsten Posts oft die wirkungsvollsten sind. Sie definiert Stil weiterhin auf ihre ganz eigene Art.