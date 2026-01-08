„Das ist der Körper einer gesunden Frau“: So reagiert sie auf Kritik an ihrer Figur.

Lara Raj, Mitglied der K-Pop-Gruppe KATSEYE, hat sich kürzlich zu den zahlreichen Hasskommentaren über ihr Aussehen geäußert. In einer Anfang Januar 2026 auf Weverse (einem sozialen Netzwerk für Künstler und Fans) veröffentlichten Nachricht prangerte die junge Künstlerin das Bodyshaming an, dem sie seit Beginn ihrer Tournee ausgesetzt ist.

Eine Tournee, die von Kritikern in die Kritik geraten ist.

Im Rampenlicht und inmitten intensiver Choreografien entdeckte Lara die Schattenseiten des Ruhms. „Ich habe während der Tour so viele widerliche Gespräche über meinen Körper mitbekommen“, schrieb sie offen. Manche Fans, besessen von extrem schlanken Schönheitsidealen, konnten ihren Körper nicht ertragen. Beleidigungen häuften sich; ihr Bauch und ihre Kurven wurden während der Auftritte als „verstörend“ bezeichnet.

Lara Raj schlägt zurück

Mit einer Mischung aus Sarkasmus und Entschlossenheit kontert Lara Raj: „Manche Leute haben so eine Angst vor dem Körper einer gesunden Frau, das ist echt lächerlich … reißt euch mal zusammen!“ Sie steht voll und ganz zu ihrem Körper und erinnert alle daran, dass ein gesunder Körper viele Formen annehmen kann: Schlank oder muskulös zu sein bedeutet nicht zwangsläufig gesund zu sein, genauso wenig wie kurvig zu sein das Gegenteil ist. Anstatt sich zu verstecken, wandelt sie den Angriff in ein Bekenntnis zur Selbstliebe um: „Ich liebe meinen Körper und werde ihn immer lieben. Ihr solltet euren auch lieben, egal wie er aussieht!“ Denn ja, kein Körper hat es verdient, verurteilt zu werden.

Eine Debatte, die über die sozialen Medien hinausgeht

Ihre Rede löste hitzige Diskussionen auf Reddit und TikTok aus. Während viele ihren Mut angesichts der toxischen Standards der Musikindustrie lobten, verhielten sich andere heuchlerisch: Sie priesen einen „normalen Körper“ und zoomten dabei auf ihren Bauch. Lara widersetzte sich diesen überholten östlichen Schönheitsidealen und erinnerte alle daran, dass stundenlanges Tanzen nicht zwangsläufig einen Bauch oder Kurven ausschließt.

Indem sie sich dem Druck widersetzt, definiert Lara Raj Schönheit in der Branche neu. Ihre Botschaft ist ein Appell für Toleranz: Ein Körper in Bewegung verdient Bewunderung, nicht Verurteilung. Mit gerade einmal 20 Jahren setzt sie bereits ihre Vision durch und beweist, dass wahre Stärke sich in Selbstbewusstsein und nicht in Zentimetern Taillenumfang misst.