Brooks Nader verleiht diesem Vintage-Einteiler dank eines unerwarteten Accessoires einen modernen Touch.

Das amerikanische Model und die Fernsehpersönlichkeit Brooks Nader teilte auf Instagram eine neue Fotoserie, in der sie den Stil von Vintage-Stränden neu interpretiert. Das Geheimnis ihres Looks? Ein unerwartetes Accessoire.

Ein blau-weiß bedrucktes Oberteil im Postkartenstil

Für ihren neuesten Post wählte Brooks Nader ein aufeinander abgestimmtes Outfit in blau-weißem Print mit einem Hauch von maritimem Stil. Das Oberteil mit seinem tiefen Ausschnitt versprüht Retro-Charme: eine klare Silhouette, fließende Linien und genau das richtige Maß an Minimalismus, um dem Muster die volle Wirkung zu verleihen. In den verschiedenen Fotos der Bildergalerie präsentiert sie den Look aus allen Blickwinkeln – sitzend, stehend, im Profil –, um den präzisen Schnitt des Oberteils hervorzuheben. Diese Inszenierung verwandelt einen einfachen Beauty-Post scheinbar mühelos in ein modisches Editorial.

Der passende Sarong, das Accessoire, das alles verändert

Das Besondere an diesem Look ist sein verstecktes Herzstück: der Sarong. Bis ins kleinste Detail auf das Oberteil abgestimmt, verleiht dieses drapierte Kleidungsstück, das als Wickelrock getragen wird, Brooks Naders Outfit eine harmonische Einheit und sorgt für die visuelle Kontinuität, die so charakteristisch für Vintage-Einteiler der 1950er- und 1960er-Jahre ist.

Damals kombinierten fotogene Strandnixen diese beiden aufeinander abgestimmten Teile, um den Eindruck eines einzigen Kleidungsstücks zu erwecken. Brooks Nader lässt diese Technik mit spielerischer Leichtigkeit wieder aufleben. Der Sarong ist somit nicht länger nur ein einfaches Strandaccessoire, sondern wird zum zentralen Element des gesamten Looks – und verleiht ihm seine stilistische Tiefe.

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Mehrere Armbänder übereinander und übergroße Brillen: ein gewagter Retro-Touch

Um den Look abzurunden, wählte Brooks Nader Accessoires: mehrere Armbänder, Creolen und eine übergroße Sonnenbrille. Drei Hommagen an die Strand-Ikonen des letzten Jahrhunderts, von Brigitte Bardot bis Sophia Loren, die ebenfalls auf diese sonnengeküssten und statuenhaften Silhouetten schworen. Dieses Styling erinnert uns einmal mehr daran, wie perfekt Brooks Nader seinen Stil beherrscht.

Eine neue Kampagne von Agua Bendita

Das Bild wirkt zwar wie ein spontaner Urlaubsschnappschuss, ist aber tatsächlich Teil einer Kampagne. Brooks Nader wurde ausgewählt, die neue Sommerkollektion der kolumbianischen Marke Agua Bendita zu repräsentieren, die für ihre farbenfrohen, handgefertigten Prints und ihre südamerikanische Inspiration bekannt ist.

Die Kommentare häuften sich innerhalb weniger Stunden nach dem Post. „Ich bin total begeistert von diesem Look“, „wunderschön“, „einfach umwerfend“ : Das Feedback lobte sowohl die Outfitwahl als auch Brooks Naders Styling. Ein Beweis dafür, falls überhaupt noch einer nötig war: Mit ein bisschen Know-how und den richtigen Accessoires kann ein Klassiker wieder absolut zeitgemäß wirken.

Mit diesem Look erinnert uns Brooks Nader an eine Wahrheit, die die Mode immer wieder neu entdeckt: Es sind nicht immer die extravagantesten Stücke, die den Unterschied machen, sondern die Kunst, sie zu kombinieren. Indem sie einen passenden Sarong mit ihrem bedruckten Oberteil kombiniert, kreiert sie eine Silhouette, die nostalgisch und modern zugleich ist – und setzt damit subtil einen der wichtigsten Trends für den Sommer 2026.