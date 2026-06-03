Jennifer Lopez sorgte mit einem eleganten Look für Aufsehen in New York.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

Während ihres Aufenthalts in New York zur Promotion des Films „Office Romance“ sorgte die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez mit einem Look für Aufsehen. Ihr Outfit bestand aus einem Spitzentop mit einem markanten Detail im Stil der 2010er-Jahre und einer Frisur, die sie nur selten trägt.

Ein Spitzentop mit Retro-Details

Auf einem auf Instagram veröffentlichten Foto posiert Jennifer Lopez in einem trägerlosen, elfenbeinfarbenen Spitzentop mit Schößchen. Dieses verspielte Detail, das in den 2010er-Jahren sehr angesagt war, feiert nun sein Comeback auf dem roten Teppich. Sie kombinierte das Top mit einem schwarzen Maxirock und einer schwarzen Schleife im Haar, die einen eleganten Kontrast zwischen Hell und Dunkel erzeugte.

Eine Frisur, die selten getragen wird

Was ihre Frisur angeht, entschied sich Jennifer Lopez für eine halboffene Hochsteckfrisur – die Haare zurückgebunden, der Rest offen – eine Option, die sie nur selten wählt. Laut der Modepresse hatte sie diese Frisur seit einer Wohltätigkeitsveranstaltung im März nicht mehr getragen, und davor seit Januar 2025. Normalerweise trägt Jennifer Lopez ihr Haar offen, glatt oder gewellt, und präsentierte so ihre großen, mit Diamanten besetzten goldenen Creolen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo)

Die Rückkehr eines Trends aus den 2010er Jahren

Diese Wahl verdeutlicht ein etabliertes Modephänomen: das große Comeback der Peplum-Frisur, die in den frühen 2010er-Jahren Kultstatus erlangte. Dieser Stil feiert nach und nach sein Comeback und wurde kürzlich von zahlreichen Prominenten wie der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Emma Stone, der australisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin, Sängerin und Regisseurin Nicole Kidman sowie der kanadischen Schauspielerin Rachel McAdams aufgegriffen. Mit der Wiederbelebung dieses Stils unterstreicht Jennifer Lopez ihren Status als Trendsetterin.

Mit einem Spitzentop im Retro-Stil, einem schwarzen Maxirock und einer ungewöhnlichen Frisur legte Jennifer Lopez einen schicken Auftritt in New York hin. Bei jedem ihrer Auftritte beweist sie einmal mehr ihr ausgeprägtes Stilgefühl und ihre Fähigkeit, Anklänge an vergangene Trends mit zeitloser Eleganz zu verbinden.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
„Eleganz kennt kein Alter“: Mit 68 Jahren bezaubert Michelle Pfeiffer in einem eleganten weißen Kleid.
Article suivant
Brooks Nader verleiht diesem Vintage-Einteiler dank eines unerwarteten Accessoires einen modernen Touch.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Brooks Nader verleiht diesem Vintage-Einteiler dank eines unerwarteten Accessoires einen modernen Touch.

Das amerikanische Model und die Fernsehpersönlichkeit Brooks Nader teilte auf Instagram eine neue Fotoserie, in der sie den...

„Eleganz kennt kein Alter“: Mit 68 Jahren bezaubert Michelle Pfeiffer in einem eleganten weißen Kleid.

Die amerikanische Schauspielerin Michelle Pfeiffer sorgte bei den Gotham Television Awards 2026 in New York für Furore auf...

Mit 49 Jahren glänzt Kerry Washington in einem spektakulären Gold-Look

Bei den Gotham TV Awards 2026 in New York sorgte die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Kerry Washington...

In einem pinkfarbenen Federkleid zog Schauspielerin Chase Infiniti auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Schauspielerin Chase Infiniti sorgte bei den Gotham TV Awards 2026 in New York für Furore auf...

Claudia Schiffer posiert neben Cristiano Ronaldo auf einem Foto, das für Aufsehen sorgt.

Es war Claudia Schiffer selbst, die dieses Foto wieder ins Rampenlicht rückte. Indem sie ein Bild von sich...

Anlässlich ihres 28. Hochzeitstags teilte Cindy Crawford ein Foto, das ihre Fans berührte.

Das amerikanische Supermodel Cindy Crawford und ihr Ehemann, der amerikanische Geschäftsmann Rande Gerber, feiern fast 30 Jahre Ehe....