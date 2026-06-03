Jennifer Lopez sorgte mit einem eleganten Look für Aufsehen in New York.

Während ihres Aufenthalts in New York zur Promotion des Films „Office Romance“ sorgte die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez mit einem Look für Aufsehen. Ihr Outfit bestand aus einem Spitzentop mit einem markanten Detail im Stil der 2010er-Jahre und einer Frisur, die sie nur selten trägt.

Ein Spitzentop mit Retro-Details

Auf einem auf Instagram veröffentlichten Foto posiert Jennifer Lopez in einem trägerlosen, elfenbeinfarbenen Spitzentop mit Schößchen. Dieses verspielte Detail, das in den 2010er-Jahren sehr angesagt war, feiert nun sein Comeback auf dem roten Teppich. Sie kombinierte das Top mit einem schwarzen Maxirock und einer schwarzen Schleife im Haar, die einen eleganten Kontrast zwischen Hell und Dunkel erzeugte.

Eine Frisur, die selten getragen wird

Was ihre Frisur angeht, entschied sich Jennifer Lopez für eine halboffene Hochsteckfrisur – die Haare zurückgebunden, der Rest offen – eine Option, die sie nur selten wählt. Laut der Modepresse hatte sie diese Frisur seit einer Wohltätigkeitsveranstaltung im März nicht mehr getragen, und davor seit Januar 2025. Normalerweise trägt Jennifer Lopez ihr Haar offen, glatt oder gewellt, und präsentierte so ihre großen, mit Diamanten besetzten goldenen Creolen.

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Die Rückkehr eines Trends aus den 2010er Jahren

Diese Wahl verdeutlicht ein etabliertes Modephänomen: das große Comeback der Peplum-Frisur, die in den frühen 2010er-Jahren Kultstatus erlangte. Dieser Stil feiert nach und nach sein Comeback und wurde kürzlich von zahlreichen Prominenten wie der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Emma Stone, der australisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin, Sängerin und Regisseurin Nicole Kidman sowie der kanadischen Schauspielerin Rachel McAdams aufgegriffen. Mit der Wiederbelebung dieses Stils unterstreicht Jennifer Lopez ihren Status als Trendsetterin.

Mit einem Spitzentop im Retro-Stil, einem schwarzen Maxirock und einer ungewöhnlichen Frisur legte Jennifer Lopez einen schicken Auftritt in New York hin. Bei jedem ihrer Auftritte beweist sie einmal mehr ihr ausgeprägtes Stilgefühl und ihre Fähigkeit, Anklänge an vergangene Trends mit zeitloser Eleganz zu verbinden.