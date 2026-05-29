Auf dem roten Teppich strahlt Camila Mendes in einem fließenden Kleid.

Léa Michel
@camimendes / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Camila Mendes sorgte bei der Londoner Premiere des Films „Masters of the Universe“ für Aufsehen. Bekannt durch ihre Rolle in der US-Fernsehserie „Riverdale“, wählte sie einen minimalistischen und zurückhaltenden Look. Ihr Auftritt wurde online für seine „Eleganz und Schlichtheit“ gelobt.

Ein leichtes, weißes Kleid

Das Herzstück von Camila Mendes' Look ist ein himmlisch schönes weißes Seidenkleid. Das Design besticht durch einen tiefen Ausschnitt und einen offenen Rücken, Bindedetails an Taille und Ausschnitt sowie einen fließenden Rock mit vorderem Schlitz. Der Gesamteindruck ist fließend und schlicht zugleich.

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Schicke Accessoires und Schönheitsbehandlungen

Um ihr Outfit abzurunden, wählte Camila Mendes Sandaletten mit Absatz von Femme LA und eine Perlenkette in „Sunset“-Optik von Retrofête. Visagistin Alex Babsky legte beim Make-up Wert auf definierte Augenbrauen, betonte Augen und einen dezenten rosa Lippenstift. Ein besonderes Detail: blaue Kontaktlinsen – eine Hommage an Teela, die Figur, die sie im Film „Masters of the Universe“ verkörpert. Ihre Frisur, ein gewellter Bob mit Seitenscheitel, wurde von Hairstylist Christian Wood kreiert, während Stylistin Molly Dickson für den gesamten Look verantwortlich war.

Dieser Auftritt ist Teil der Promotion für „Masters of the Universe“, die Verfilmung der gleichnamigen Zeichentrickserie, die am 5. Juni in die Kinos kommt. Mit dieser Kleiderwahl unterstreicht Camila Mendes ihren Sinn für schlichte Eleganz, bei der die Leichtigkeit der Stoffe und die perfekt abgestimmten Accessoires im Vordergrund stehen und nicht ein protziger Effekt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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