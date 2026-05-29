Hailey Bieber wählt für den Sommer eine stylische und bequeme Absatzhöhe.

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber setzt vermutlich auf eine minimale Absatzhöhe, die sich als Trend für den Sommer 2026 herauskristallisiert.

Hailey Bieber, ein Fan von Flip-Flops mit Absatz

In Hailey Biebers Garderobe haben Flip-Flops mit Absatz eindeutig einen besonderen Platz. Die Gründerin der Marke Rhode scheint ein Fan dieses Hybrid-Schuhs zu sein, den sie zu jeder Jahreszeit – sowohl im Winter als auch im Sommer – trägt und der sich mühelos mit lässigen Outfits und Abendgarderobe kombinieren lässt. Erhältlich in verschiedenen Farben und Absatzhöhen, weisen ihre Lieblingspaare eine immer häufiger auftretende Gemeinsamkeit auf: immer niedrigere Absätze. Diese Vorliebe verrät viel über die Entwicklung ihres Schuhgeschmacks.

Ein minimalistischer Look wurde in Seoul gesichtet.

Während einer kürzlichen Reise nach Seoul bestätigte Hailey Bieber diesen Trend. In einer Bilderserie auf ihrem Instagram-Account präsentiert sie sich in einem Outfit bestehend aus einem Spitzentop, einer kurzen Anzughose und – besonders auffällig – Flip-Flops mit minimalem Absatz. Die Absätze dieser Flip-Flops sind so niedrig, dass sie fast wie flache Sandalen wirken. Diese Wahl verdeutlicht perfekt ihren Stil, Eleganz und Komfort zu vereinen, ohne die Einschränkungen schwindelerregender Absätze.

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Nach den Kitten Heels folgt nun eine noch kleinere Version.

Hohe Absätze können im Alltag schnell unbequem werden, besonders bei wärmeren Temperaturen und nach einigen Stunden Gehen. Um diesem Komfortbedürfnis gerecht zu werden, hat die Mode die Absatzhöhen nach und nach reduziert. In diesem Zusammenhang ist ein neuer Trend entstanden: der Mikroabsatz.

Dieser Trend knüpft an einen anderen, bereits etablierten an: den der Kitten Heels. Diese kleinen Absätze von weniger als sechs Zentimetern sind in den letzten Saisons unverzichtbar geworden. Der Mikro-Absatz bietet eine noch dezentere Variante: Mit nur wenigen Zentimetern Höhe – maximal drei – bietet er genau die richtige Höhe und ist dabei so bequem wie ein flacher Schuh.

Mikro-Absätze: Soll man sie tragen… oder nicht, je nachdem, worauf man diesen Sommer Lust hat?

Wenn Sie gerne Absätze tragen und sich darin wohlfühlen, sind Mikroabsätze eine stilvolle und unkomplizierte Option für Ihre Sommeroutfits. Wie Hailey Bieber können Sie sie zu einer verkürzten Anzughose kombinieren und so einer strukturierten Silhouette eine elegante Note verleihen. Sie passen auch wunderbar zu einem fließenden Kleid oder einem langen Rock, die sie mit ihrer Leichtigkeit unterstreichen, ohne den Look zu beschweren. Im Alltag lassen sie sich problemlos unter Jeans oder einem sommerlichen Hosenanzug tragen.

Es besteht jedoch keine Pflicht, Absätze – auch keine niedrigen – zu tragen, um diesen Sommer „stilvoll“ auszusehen. Wenn Sie flache Sandalen, Ballerinas oder einfach Schuhe bevorzugen, in denen Sie sich wohlfühlen, ist das völlig in Ordnung. Wichtig ist vor allem, dass Sie sich wohlfühlen und Ihrer Persönlichkeit treu bleiben.

Hailey Bieber bestätigt einen Trend, der den Sommer prägen könnte: Schluss mit High Heels und schmerzenden Füßen, hallo minimalistische Schuhe. Ein weiterer Beweis dafür, dass schick nicht einschränkend sein muss – und dass die Gründerin von Rhode einmal mehr ihrer Zeit voraus ist.