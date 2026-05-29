Dieses von Jennifer Lopez getragene „Illusionskleid“ sorgt für Furore.

Zur Premiere der amerikanischen romantischen Komödie „Office Romance“ entschied sich Jennifer Lopez für ein Kleid mit Illusionseffekt, das im Internet sofort für Furore sorgte.

Jennifer Lopez glänzt bei der Premiere von „Office Romance“.

Jennifer Lopez sorgte bei der Weltpremiere des neuen Netflix-Films „Office Romance“ im legendären Egyptian Theatre in Los Angeles für einen fulminanten Auftritt. Auf dem roten Teppich strahlte sie erneut und verzauberte die Fotografen in einem Haute-Couture-Kleid, das gleichermaßen theatralisch und elegant wirkte. Es war ein weiterer Beweis dafür, dass sie zu den verlässlichsten Namen auf dem Hollywood-Teppich gehört und ihrem Hang zu spektakulären Auftritten treu bleibt.

Ein schwarzes Kleid mit „Illusionseffekt“ von Atelier Versace

Anders als man vielleicht erwarten würde, war das Herzstück dieses Looks nicht farbenfroh, sondern schwarz: ein archiviertes Kleid von Atelier Versace. Das trägerlose Kleid kombinierte Spitze, transparente Einsätze und Kristallverzierungen zu einem faszinierenden Illusionseffekt. Das korsettartige Oberteil wurde von schimmernden Kristallbändern über transparenten Einsätzen strukturiert, wodurch ein perfekt kontrolliertes Spiel der Transparenz entstand. Der voluminöse Satinrock ging in eine lange Schleppe über, die über den roten Teppich fegte. Der Kontrast zwischen der Leichtigkeit der Spitze und dem Satin verlieh dem Ensemble eine fast theatralische Tiefe – wie geschaffen, um aus jedem Winkel fotografiert zu werden.

Glattes Haar und gebräuntes Make-up

Getreu ihrem typischen Beauty-Look wählte Jennifer Lopez ein minimalistisches Make-up, um ihrem Kleid die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr karamellbraunes Haar trug sie glatt mit Mittelscheitel, ihr Make-up bestach durch bronzefarbene Töne, Smokey Eyes und einen nudefarbenen Lipgloss. Ein schlichter Diamantring rundete das Ensemble ab. Diese zurückhaltende Wahl verstärkte die Wirkung des Kleides umso mehr.

Jennifer Lopez besucht die Weltpremiere von Netflix' „Office Romance“. pic.twitter.com/sxJNhbySdF — 21 (@21metgala) 27. Mai 2026

Ein Look, der im Internet für Furore sorgt

Bilder von Jennifer Lopez auf dem roten Teppich verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, und viele feierten sie online als einen ihrer unvergesslichsten Modeauftritte des Jahres. Mit der Souveränität einer Hauptdarstellerin und einem angeborenen Gespür für Showmanship bewies Jennifer Lopez einmal mehr ihr Talent, jeden Auftritt in ein wahres Modeereignis zu verwandeln.

Mit diesem schwarzen „Illusionskleid“ liefert Jennifer Lopez auf dem roten Teppich von „Office Romance“ eine weitere Stilprobe. Sie beweist einmal mehr, dass Kühnheit und Eleganz sich nicht ausschließen – und dass, sobald sie erscheint, alle Blicke auf sie gerichtet sind.