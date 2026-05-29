Das Outfit der Schauspielerin Megan Stalter spaltet die Internetnutzer.

Bei den American Music Awards (AMAs 2026) brach die amerikanische Komikerin, Schauspielerin und Sängerin Megan Stalter mit ihrem Outfit erneut mit der Tradition des roten Teppichs. Ihr Look sorgte seither in den sozialen Medien für großes Aufsehen.

Ein „Oberteil“ aus Haaren

Bei den 52. American Music Awards in Las Vegas wählte Megan Stalter einen ungewöhnlichen Look. Statt eines Abendkleides erschien sie oben ohne, ihr sehr langes schwarzes Haar war nach vorn gekämmt und bedeckte ihre Brust, sodass ihr Rücken frei blieb. Die Illusion war raffiniert inszeniert: Auf Nahaufnahmen, als sich ihr Haar bewegte, war deutlich zu erkennen, dass sie etwas trug, wodurch der Eindruck völliger Nacktheit widerlegt wurde.

Für ihren restlichen Look wählte Megan Stalter Jeans und schwarze Stiefeletten mit eckiger Spitze, sehr dünne, neu geformte Augenbrauen und ein dramatisches Augen-Make-up. Ihre Frisur von Clayton Hawkins bildete den Mittelpunkt des Outfits.

Ein Comedy-Sketch mit Paul W. Downs

Dieser Look war in erster Linie ein Scherz, den die beiden sich ausgedacht hatten. Megan Stalter wurde von ihrem Freund und Co-Star aus der amerikanischen Comedy-Drama-Fernsehserie „Hacks“, Paul W. Downs, begleitet, der ihr mit einer Glitzerbürste auf dem Teppich die Haare kämmte und so den letzten Schliff gab. Das Duo, das den Preis für das beste Alternative-Rock-Album überreichen sollte, trat als parodistische Punkband auf und riss dabei immer wieder Witze.

Beide trugen Perücken, die gleichen Jeans und, als i-Tüpfelchen, Gürtelschnallen mit den Gesichtern der jeweils anderen. Auf die Frage, ob sie „Cosplay“ betrieben, beteuerten sie, es sei ihre „Alltagskleidung“, woraufhin Megan Stalter scherzhaft anmerkte: „Wen imitieren wir denn? Zwei wunderschöne Models, die Musik machen?“

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Ein Stammgast auf dem „unkonventionellen“ roten Teppich

Es ist nicht das erste Mal, dass Megan Stalter mit den Moderegeln bricht. Im Januar tat sie sich bei den Critics' Choice Awards mit Paul W. Downs zusammen, um den viralen orangefarbenen Look von Kylie Jenner und Timothée Chalamet aus der Premiere von „Marty Supreme“ nachzustellen. Einige Monate zuvor sorgte sie bei den Emmys 2025 ebenfalls für Aufsehen, indem sie den Dresscode mit Jeans und T-Shirt missachtete. All diese trotzigen Aktionen gegen die Modeindustrie haben Megan Stalter zu einem Stammgast bei den angesagtesten Preisverleihungen gemacht.

Ein Outfit, das die Meinungen spaltet

In den sozialen Medien lobten viele Fans den Mut und Humor des Duos und überschütteten sie mit bewundernden Kommentaren zu ihrer Frisur. Einige forderten sogar eine gemeinsame Tournee. Während manche es inmitten der Ernsthaftigkeit des roten Teppichs als „frischen Wind“ und „eine willkommene Portion Humor“ empfanden, verurteilten andere es als bewussten Versuch, „Aufsehen zu erregen“. Megan Stalter scheint diese Polarisierung, ganz ihrer Persönlichkeit entsprechend, voll und ganz zu genießen.

Fakt ist: Ungeachtet aller Reaktionen und Debatten sollte der Körper oder das Aussehen einer Frau – wie das jedes anderen auch – keinem Urteil unterliegen. Jeder kleidet sich, wie er möchte, drückt sich aus, wie er es für richtig hält, und präsentiert sich auf seine eigene Art.

Mit ihrer unverwechselbaren Frisur und dem spielerischen Schlagabtausch mit Paul W. Downs hat Megan Stalter ihr Ziel erreicht: die Gespräche zu dominieren und die Grenzen zwischen Mode und Comedy weiter zu verwischen. Eines ist sicher: Auf jedem roten Teppich bringt sie ihre ganz eigene Exzentrik mit – und weigert sich kategorisch, in der Masse unterzugehen.