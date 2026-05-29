„Mein Körper gehört mir“: Dieses Model reflektiert über ihr Verhältnis zur Schönheitschirurgie.

Mit einer Operation zur „Verkleinerung eines Teils ihrer Figur“ will die amerikanische Prominente Courtney Stodden nach eigenen Angaben „die Kontrolle über ihren Körper zurückgewinnen“. Es ist eine persönliche Entscheidung, die sie mit einer traurigen Vergangenheit verbindet, die von einer Ehe geprägt war, als sie erst 16 Jahre alt war.

"Mein Körper gehört mir."

Laut TMZ unterzog sich Courtney Stodden einer Brustverkleinerung in der Praxis des Chirurgen Stuart Linder in Beverly Hills. Anstatt die Implantate vollständig entfernen zu lassen, wurden sie durch kleinere ersetzt. Besonders bemerkenswert war, dass die Bekanntgabe des Eingriffs mit ihrem 15. Hochzeitstag zusammenfiel, was ihm eine bedeutende symbolische Bedeutung verlieh.

Denn jenseits der Ästhetik geht es Courtney Stodden um die Rückeroberung ihres Körpers. „Zum ersten Mal in meinem Leben fühlt sich mein Körper so an, als gehöre er mir, anstatt der Öffentlichkeit, die ihn konsumiert hat, bevor ich überhaupt eine Frau war“, erklärte sie auf Instagram . Sie sagt, sie habe sich mit 18 Jahren ihre ersten Implantate einsetzen lassen, als wolle sie sich selbst beweisen, dass sie eine Frau war – eine Entscheidung, die sie damals eigentlich nicht selbst treffen konnte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Courtney MF Stodden (@courtneyastodden)

Die Last der Heirat mit 16 Jahren

Diese öffentliche Erklärung ist untrennbar mit ihrer Lebensgeschichte verbunden. 2011 heiratete die damals erst 16-jährige Courtney Stodden den 35 Jahre älteren amerikanischen Schauspieler Doug Hutchison – eine Verbindung, die zu Recht Empörung auslöste. Das Paar trennte sich 2018 und ließ sich 2020 scheiden. Als engagierte Verfechterin der Kinderehe lehnt Courtney Stodden jede romantisierte Sichtweise auf dieses Thema ab. „Eine Kinderehe ist keine Liebesgeschichte. Es ist ein Kind, das vor aller Augen ein Trauma überlebt, das eigentlich für Erwachsene gedacht ist“, erklärte sie auf Instagram .

Die Operation hat auch praktische Gründe: Kleinere Implantate seien, so sagt sie, „gesünder für ihren Körper“, insbesondere für ihren Rücken. Mit ihrem typischen Humor fasste Courtney Stodden ihre Stimmungslage so zusammen: „Ein schlankerer Oberkörper, mehr Ruhe.“ Angesichts der wenigen Internetnutzer, die ihre Entscheidung missbilligten, betonte sie das Offensichtliche: Es ist ihr Körper und allein ihre Entscheidung.