„Zu dünn zu sein ist ungesund“: Sharon Stone liefert eine zum Nachdenken anregende Botschaft

Die amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin Sharon Stone lehnt die Vorgaben von Schlankheit und „ewiger Jugend“ ab. In einem offenen Interview teilt sie ihre Ansichten über Körper und Alter mit – mit einer Freimütigkeit, die in den sozialen Medien eine Debatte ausgelöst hat.

Sharon Stone wehrt sich gegen den Druck, dünn sein zu müssen.

Nach ihrem beeindruckenden Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes sprach Sharon Stone in der Vogue mit ungewohnter Offenheit. Von ihrem Zuhause in Beverly Hills aus reflektiert die unvergessliche Catherine Tramell aus „Basic Instinct“ darüber, wie sie für ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden sorgt. Anstatt „Wunderlösungen zum Abnehmen“ anzubieten, teilt sie ihre über Jahre gewachsene Lebensphilosophie. Und gerade in ihrer Auseinandersetzung mit dem Schlankheitswahn ist Sharon Stones Botschaft so eindringlich.

Während Abnehmbehandlungen in Hollywood immer beliebter werden, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. „Tut mir leid, aber Untergewicht ist nicht gut, es ist ungesund“, stellt sie unmissverständlich fest. Sie, die eigenen Angaben zufolge in einer Branche aufgewachsen ist, in der ihr nie gesagt wurde, dass sie „gut so ist, wie sie ist“, setzt sich heute für glückliche, vitale Frauen ein: für erfüllte Frauen, die das Leben genießen und gerne ein gutes Essen teilen. Eine Botschaft, die dem vorherrschenden Druck entgegenwirkt.

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Ein Ansatz, der Körper und Geist vereint

Sich beim Lebensstil nur auf körperliches Wohlbefinden zu beschränken, würde den Kern der Sache völlig verfehlen. Für Sharon Stone sind Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden. Die Schauspielerin liest buddhistische Texte, meditiert in Bewegung und kombiniert Yoga, Atemübungen und Choreografie je nach Stimmung. Dieser ganzheitliche Ansatz, bei dem mentales Wohlbefinden genauso wichtig ist wie körperliche Fitness, veranschaulicht ein Konzept der Selbstfürsorge, das weit über bloßes Aussehen hinausgeht. Es ist eine Vision, die innere Balance über ästhetische Leistung stellt.

Seine Sicht auf Falten und Schönheitsoperationen

Das Streben nach „ewiger Jugend“ reizt sie ebenfalls nicht. Statt endloser Schönheitsoperationen ermutigt Sharon Stone jede Frau zu ehrlicher Selbstreflexion. „Warum bin ich innerlich zerrissen? Kann ich das operativ beheben oder muss ich mich eingehend damit auseinandersetzen?“, fasst sie zusammen. Dieser Ansatz definiert das Verhältnis zum Alter neu als eine Frage der Selbstakzeptanz, fernab des Perfektionsdrucks, der in der Filmindustrie so weit verbreitet ist.

Eine Überlebende, die nie aufhörte zu erschaffen

Im Jahr 2001, mit 43 Jahren, zwang sie ein schwerer Schlaganfall zu jahrelanger Arbeit am Filmset – in einer Branche, die Abwesenheiten selten verzeiht, insbesondere Frauen. Sharon Stone gab jedoch nie auf und widmet sich nun dem Film, dem Schreiben und der Malerei, einer Disziplin, für die sie mittlerweile große Anerkennung erntet. Ihr Antrieb ist ungebrochen: arbeiten, koste es, was es wolle. Und wenn sie sich an das mittlerweile ikonische Foto erinnert, auf dem sie wenige Monate nach ihrem Schlaganfall auf dem roten Teppich in Cannes mit erhobenem Arm zu sehen ist, kommt ihr nur ein Wort voller Emotionen in den Sinn: Überlebende.

Sharon Stone bietet damit eine wahre Philosophie der Selbstakzeptanz, einen Gegenpol zu den Diktaten von Schlankheit und „ewiger Jugend“. Indem sie sich für „volle, vitale Körper“ einsetzt und Körper und Geist vereint, erinnert sie uns daran, dass Selbstfürsorge nicht bedeutet, sich selbst zu bekämpfen. Eine wertvolle Botschaft, überbracht von einer Frau, die sich in erster Linie als Überlebende definiert.