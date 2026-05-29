In einem schwarzen „Gothic“-Look sorgte Karol G auf dem roten Teppich für Furore.

Bei den American Music Awards (AMAs) 2026 wählte die kolumbianische Latin-Trap- und Reggaeton-Sängerin Karol G einen düsteren Look. Sie sorgte auf dem roten Teppich für Aufsehen in einem schwarzen Zweiteiler.

Eine dunkle Silhouette für die American Music Awards

In Las Vegas erschien Karol G bei den 52. American Music Awards in einem auffällig dunklen Outfit. Ihr Ensemble bestand aus einem Top und einem passenden schwarzen Ballonrock. Das Top mit den zerrissenen Ärmeln trug sie über einem Triangel-Bralette, wodurch ihr Bauch frei blieb. Als Accessoires wählte Karol G lange türkisfarbene Ohrringe.

Für ihr Aussehen sorgte Hairstylist Cesar Deleon Ramirez mit sanft gewellten Haaren, die ihr locker über die Schultern fielen. Ihr Make-up vereinte Sanftheit und Intensität: Ein zartrosa Rouge auf Wangenknochen und Lippenmitte bildete einen Kontrast zu Smokey Eyes. Ein gekonntes Spiel mit Kontrasten, das perfekt zu ihrem Outfit passte.

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Eine prestigeträchtige Auszeichnung und eine bemerkenswerte Leistung

Karol Gs Abend endete nicht auf dem roten Teppich. Später am Abend wurde sie mit dem International Artist Award of Excellence ausgezeichnet, der ihr von John Legend überreicht wurde – ein Höhepunkt ihrer Karriere. Zu diesem Anlass trug sie ein mit Perlen besetztes, schulterfreies Bandeau-Top und einen asymmetrischen Minirock aus Netzstoff, dazu transparente Peeptoe-Pumps.

In diesem Outfit performte sie auch ihren Hit „Ivonny Bonita“ aus dem Jahr 2025 auf der Bühne. Die von der amerikanischen Rapperin Queen Latifah moderierte Zeremonie in der MGM Grand Garden Arena brachte neben ihr auch andere Künstler wie die amerikanische Girlgroup Katseye, den britischen Rocksänger und Musiker Billy Idol sowie den australischen Countrysänger und Gitarristen Keith Urban zusammen.

Zwischen Transparenz, Dekonstruktion und gotischen Akzenten stellte Karol G einmal mehr ihre stilistische Kühnheit unter Beweis. Ausgezeichnet und gefeiert, machte sie den Abend der AMAs zu einem wahren Triumph – sowohl auf dem roten Teppich als auch auf der Bühne.