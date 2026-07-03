Cardi B überrascht bei einer Veranstaltung mit einer leuchtend roten Frisur

Die amerikanische Rapperin Cardi B sorgte bei den BET Awards 2026 für Furore, indem sie während eines besonders spektakulären Bühnenauftritts in Los Angeles eine neue feuerrote Frisur präsentierte.

Ein mit Spannung erwarteter Auftritt bei den BET Awards 2026

Cardi B feierte ihr stilvolles Debüt bei den BET Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles. Die Preisverleihung, die 2001 ins Leben gerufen wurde, würdigt die Leistungen schwarzer Künstler, Sportler und Philanthropen sowie ihren Einfluss auf die zeitgenössische Kultur. Bei dieser mit Spannung erwarteten Ausgabe gehörte Cardi B zu den Stars des Abends.

Eine auffällige, feuerrote Haarfarbe, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat.

Das auffälligste Element ihres Auftritts war zweifellos ihre neue Frisur. Cardi B, die man sonst mit dunklem Haar sieht, sorgte mit ihren langen, feuerroten Haaren für Furore. Diese Haarverwandlung erregte sofort die Aufmerksamkeit von Fotografen und Fans gleichermaßen. Ihr Haar fiel offen in langen, voluminösen Wellen über ihre Schultern.

Ein spektakuläres Bühnenoutfit

Passend zu ihrem feuerroten Haar trug Cardi B ein strukturiertes, mehrfarbiges Kleid mit einem intergalaktischen Motiv in Lila-, Rosa- und Gelbtönen. Diese Kreation erinnert an die Pop-Science-Fiction-Ästhetik der 1970er-Jahre und ist gleichzeitig den Anforderungen der modernen Bühne gerecht geworden. Dazu kombinierte sie einen lila Mantel mit betonten Schultern und einem besonders aufwendig gearbeiteten Kragen, dessen architektonische Konstruktion die futuristische Silhouette unterstrich.

Oberschenkelhohe Stiefel runden den Look ab

Cardi B rundete ihr Outfit mit Netzstrumpfhosen und lilafarbenen Overknee-Stiefeln ab. Die Wahl der Schuhe unterstreicht die Farbpalette des Looks und greift das Lila-Thema perfekt auf. Dieser Stil ist typisch für große Bühnenauftritte der Gegenwart, bei denen jedes Detail – bis hin zu den kleinsten Accessoires – sorgfältig auf maximale visuelle Wirkung abgestimmt ist.

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Ein unvergesslicher Bühnenauftritt

Neben ihrem Aussehen war es vor allem die Inszenierung der Performance, die das Publikum fesselte. Cardi B betrat die Bühne auf einem Motorrad – eine Demonstration, die die Menge sofort begeisterte. Anschließend gesellte sie sich zu ihren Tänzern vor einem Bühnenbild, das eine urbane Atmosphäre schuf, und präsentierte eine Reihe dynamischer Choreografien. Besonders bemerkenswert war ihr Tanz auf einem Roulettetisch, der an Casinos und die pompösen Spektakel von Las Vegas erinnerte. Auch ihre Pole-Dance-Künste wurden vom Publikum mit großem Applaus bedacht.

Sechs Nominierungen für den Rapper

Cardi Bs Bühnenauftritt fiel in eine besonders arbeitsreiche Phase ihrer Karriere. Sie hatte bei den BET Awards 2026 gleich sechs Nominierungen in verschiedenen Kategorien erhalten. Sie war unter anderem für den Viewers' Choice Award mit ihrem Song „Outside“, für die beste Zusammenarbeit mit ihrem „Errtime Remix“ featuring Jeezy und Latto, als beste Hip-Hop-Künstlerin, für den Video Director of the Year, für das Album of the Year und für den renommierten Fashion Vanguard Award nominiert.

Mit ihren feuerroten Haaren, dem mehrfarbigen, aufwendig gestalteten Kleid und den lilafarbenen Overknee-Stiefeln sorgte Cardi B bei den BET Awards 2026 für einen der unvergesslichsten Auftritte. Neben ihrem Look bot die Rapperin ihrem Publikum einen wahrhaft denkwürdigen Bühnenmoment.