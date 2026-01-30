Deva Cassel, die Tochter von Monica Bellucci, begeisterte auf dem Laufsteg der Fashion Week in einem goldenen Kleid.

Strahlend und selbstbewusst in ihrem Stil, stahl die französisch-italienische Schauspielerin und Model Deva Cassel, Tochter der italienischen Schauspielerin und des Models Monica Bellucci sowie des französisch-brasilianischen Schauspielers, Regisseurs und Produzenten Vincent Cassel, erneut allen die Show. Bei der Elie Saab Haute Couture Show Frühjahr/Sommer 2026 sorgte sie in einem prachtvollen goldenen Kleid, das einem modernen Märchen würdig gewesen wäre, für Furore.

Ein schwebender Moment im Palais de Chaillot

Im spektakulären Ambiente des Palais de Chaillot in Paris präsentierte Deva Cassel ihre Kreationen auf dem Laufsteg und verkörperte dabei perfekt die zeitlose Eleganz, die dem libanesischen Modehaus so am Herzen liegt. Ihr bezauberndes, vollständig handbesticktes Kleid bestach durch ein Oberteil aus goldenen Pailletten, die in Silber übergingen und an die Begegnung von Sonne und Mond erinnerten. Der beigefarbene Stoff, federleicht, umspielte jeden Schritt und bot ein visuelles Ballett aus Licht und Bewegung.

Ihr langes, leicht gewelltes schwarzes Haar umrahmte ihr Gesicht und unterstrich ihre magnetische Ausstrahlung. Das gebannte Publikum hatte nur Augen für diese fast filmreife Schönheit – ein klares Erbe ihrer berühmten Mutter Monica Bellucci, aber mit ihrer ganz eigenen Note.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Deva Cassel (@devacassel.uxxi)

Die neue Muse der Laufstege

Seit ihrem Debüt 2020 als Gesicht des Dolce & Gabbana-Duftes Dolce Shine hat sich Deva Cassel als eine der führenden Persönlichkeiten der neuen Modelgeneration etabliert. Mit gerade einmal 21 Jahren läuft sie für die größten Modehäuser – Jacquemus, Courrèges, Coperni und nun schon mehrfach für Elie Saab – über den Laufsteg, dessen Stil sie mit ihrer natürlichen Eleganz perfekt zu verkörpern scheint.

Im Oktober 2025 eröffnete sie bereits die Show des libanesischen Modehauses in einem auffallend schicken Khaki-Ensemble, später dann in einem Python-Top. Diesmal, in ihrem ätherischen Goldkleid, macht sie einen weiteren Schritt auf ihrem Weg zum Starruhm und bestätigt ihr Talent und ihre einzigartige Ausstrahlung.

Ein erhabenes Vermächtnis

Als Tochter von Monica Bellucci und Vincent Cassel steht Deva Cassel unweigerlich im Rampenlicht. Indem sie ihren eigenen Weg in der Modewelt beschreitet, gelingt es ihr, ein Gleichgewicht zwischen Tradition und Unabhängigkeit zu finden. Sie teilt die mediterrane Eleganz und den faszinierenden Blick ihrer Mutter und verleiht ihr gleichzeitig eine moderne, fast spirituelle Ausstrahlung, die Designer und Publikum gleichermaßen begeistert.

In den prunkvollen Hallen des Palais de Chaillot schritt Deva Cassel nicht einfach nur über den Laufsteg – sie verkörperte Anmut und künstlerisches Talent. In einem goldenen Kleid von Elie Saab bewies die Tochter des legendären französischen Filmpaares, dass sie nicht nur „die Tochter von“ war, sondern eine eigenständige Muse, bereit, ihre eigene Geschichte im Rampenlicht zu schreiben.