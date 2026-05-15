„Mit dem Alter noch schöner“: Die 57-jährige Gillian Anderson bezaubert in einem weißen, perlenbesetzten Kleid.

Die amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson bezauberte kürzlich auf dem roten Teppich der 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai 2026) anlässlich der Vorführung von „Das Leben einer Frau“, einer neuen Tragikomödie der französischen Schauspielerin und Regisseurin Charline Bourgeois-Tacquet. Als Stilikone in Mode und Film zog sie in einem atemberaubenden, perlenbesetzten weißen Kleid alle Blicke auf sich. Ihr Auftritt wurde online umgehend gefeiert; die Kommentare waren sich einig, dass die Schauspielerin strahlend schön war.

Ein skulpturales Kleid, irgendwo zwischen Minimalismus und Präzision

Für ihren mit Spannung erwarteten Auftritt an der Croisette wählte Gillian Anderson ein weißes Kleid mit klaren Linien und einem architektonisch anmutenden Fall. Das von einem renommierten italienischen Modehaus entworfene Kleid bestach durch aufwendige Stickereien aus Perlen und Strasssteinen, die das Oberteil zierten und einen fast schmuckartigen Effekt erzeugten. Der asymmetrische Ausschnitt strukturierte die Silhouette, während eine kleine Ton-in-Ton-Schleife vorne – die sich hinten an den gekreuzten Trägern wiederholte – dem Gesamtbild einen Hauch von Rock 'n' Roll verlieh.

Die Schauspielerin trug Diamantschmuck in den Ohren und um den Hals. Ihre welligen Locken waren zu einem hohen Pferdeschwanz frisiert, und ihr dezentes, leichtes Make-up unterstrich die Schlichtheit. Dieser raffinierte Look ließ die Haute Couture voll zur Geltung kommen.

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Ein Tag im Zeichen der Mode

Dieser Abendauftritt bei den Filmfestspielen von Cannes war Teil eines besonders ereignisreichen Tages für Gillian Anderson. Bereits am Nachmittag hatte die Schauspielerin auf der Croisette mit ihren langen, extrem lockigen blonden Haaren, inspiriert von den Frisuren der 80er-Jahre, überrascht. Ein strahlender Look, kombiniert mit einem beigefarbenen, geblümten Kleid im unverkennbaren Retro-Stil.

Als Stammgast der Filmfestspiele von Cannes und treue Kundin mehrerer großer italienischer Modehäuser pflegt Gillian Anderson seit Jahren eine besondere Beziehung zum Laufsteg. Im vergangenen März schloss sie eine der meist erwarteten Shows der Pariser Modewoche ab und bestätigte damit ihren Status als Modeikone und Schauspielerin. Diese Doppelrolle – als anspruchsvolle Darstellerin und einflussreiche Stilikone – verleiht ihr eine einzigartige Präsenz bei wichtigen Filmveranstaltungen.

Ein Auftritt, der eine Welle von Reaktionen auslöste

Unter den Beiträgen in Modezeitschriften, die sich ihrem Auftritt widmen, gehen unzählige Kommentare von Internetnutzern ein. „Sie wird mit dem Alter immer schöner“ , „Wie immer umwerfend“ , „Eine wahre Ikone“ … diese zahlreichen und durchweg wohlwollenden Reaktionen unterstreichen, wie sehr die Schauspielerin heute eine gewisse Eleganz verkörpert, frei von den Zwängen des Alters.

Diese öffentliche Haltung ist Gillian Anderson selbst sicherlich nicht fremd. Die für ihre feministischen Positionen bekannte Schauspielerin betont seit Jahren: „Sein Alter zu akzeptieren bedeutet, sich dem Verschwinden zu verweigern.“ Diese Philosophie verbindet sie mit anderen Persönlichkeiten des Films wie der amerikanischen Schauspielerin und dem Model Brooke Shields, der amerikanischen Schauspielerin Sharon Stone und der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Jane Fonda – alle auf ihre Weise engagiert dafür, dass Frauen über 50 in der Filmbranche nicht länger unsichtbar gemacht werden. Mit jedem Auftritt in Cannes beweist Gillian Anderson, dass Mode und Film auch jenseits der 40 noch die schönsten Geschichten erzählen können.

Mit ihrem perlenbesetzten weißen Kleid und ihrer vollendeten Ausstrahlung lieferte Gillian Anderson einen der eindrucksvollsten Modemomente des dritten Tages der Filmfestspiele von Cannes 2026. Doch ihr Auftritt erinnerte nicht nur an den Look selbst, sondern auch an eine oft vergessene Wahrheit: Ausstrahlung verblasst nicht mit dem Alter, sie gewinnt nur an Kraft. Eine Lektion in Stil und Selbstbewusstsein, die vielen noch lange nach der Croisette in Erinnerung bleiben wird.