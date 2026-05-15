Turnerin Livvy Dunne trägt ein Vintage-Strandoutfit und sorgt für Aufsehen.

Die amerikanische Influencerin und ehemalige Kunstturnerin Livvy Dunne ist zum vierten Mal in Folge in der amerikanischen Sportzeitschrift Sports Illustrated Swimsuit vertreten – und verkündete dies mit einem unbeschwerten Instagram-Post: „Jahr 4, immer noch am Aufregen“ .

Ein Fotoshooting in Loreto, im Herzen von Baja California

Auf Instagram bestätigte Livvy Dunne ihre Rückkehr in die Sports Illustrated Swimsuit Edition zum vierten Mal in Folge mit den Worten: „Jahr 4, und ich sorge immer noch für Furore.“ Eine prägnante Bildunterschrift, die Bände darüber spricht, wie weit sie seit ihrem ersten Auftritt gekommen ist – und über das Selbstbewusstsein, mit dem sie diese Aufgabe mittlerweile angeht, die zu ihrem persönlichen Markenzeichen geworden ist.

Das Shooting fand in Loreto, Baja California Sur, Mexiko, statt – einer wilden und lichtdurchfluteten Küstenlandschaft, die die perfekte Kulisse für den Vintage-Look bot, der für diesen Anlass gewählt wurde. Die Bilder zeigen sie mal posierend mit im Wind wehendem blonden Haar, mal rennend am Strand – ein Kontrast zwischen der kontrollierten Pose und der spontanen Bewegung, der den Fotos eine natürliche Energie verleiht.

Ein cremefarbenes und weiß gestreiftes Set mit einem Holzring

Das für dieses Shooting ausgewählte Kleidungsstück besticht durch seine betont retro-ästhetische Ästhetik: ein zweiteiliges Ensemble in Creme und Weiß mit Streifen, dessen Oberteil von einem breiten Holzring in der Mitte zusammengehalten wird – ein handgefertigtes Detail, das dem Outfit einen Vintage-Charme der 70er-Jahre verleiht. Das harmonisch abgestimmte Ensemble, zart und zugleich ausdrucksstark, fügte sich perfekt in die natürliche Landschaft von Loreto ein.

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Eine unerwartete Reise

Die ehemalige Elite-Kunstturnerin der Louisiana State University (LSU), Livvy Dunne, hat sich neben ihrer sportlichen Karriere eine beachtliche Medien- und Werbepräsenz aufgebaut. Ihre Zusammenarbeit mit einem der führenden amerikanischen Sportmagazine, Sports Illustrated Swimsuit, die bereits während ihrer College-Zeit begann, ist zu einem Eckpfeiler ihres öffentlichen Images geworden. Sie gehört außerdem zur Besetzung der Fox-Neuauflage von „Baywatch“ für die Saison 2026/27 und unterstreicht damit ihren Werdegang, der weit über die Welt des Sports hinausreicht.

Vier Jahre, derselbe Strand, eine beständige Präsenz – Livvy Dunne gehört zu jenen Persönlichkeiten, die es geschafft haben, einen Medienauftritt zu einem echten Markenzeichen zu machen. „Sie sorgt immer noch für Furore“ : Genau das tut sie Jahr für Jahr.