Am Strand begeistert die ehemalige Miss Universe mit ihrem sommerlichen Look.

Iris Mittenaere teilte auf Instagram ein neues Reel (Video), das an den Stränden von Mauritius aufgenommen wurde, und begeisterte damit sofort ihre Follower. Die ehemalige Miss France 2016 und Miss Universe 2016 präsentiert sich in einem hellen, gemusterten Kleid vor einem spektakulären Sonnenuntergang. „Fürs Meer geboren 🏝️“, schrieb sie schlicht zu dem Post und fügte die Hashtags #mauritius und #island hinzu. Diese sommerliche Auszeit eroberte im Internet im Sturm die Herzen der Zuschauer.

Ein bedrucktes Kleid, perfekt für die Saison

Für ihren Kurzurlaub an der Küste des Indischen Ozeans wählte Iris Mittenaere ein Kleid mit einem Python-Tierprint in Braun- und Karamelltönen. Diese Wahl spiegelt den großen „Boho Beach“-Trend wider, der die Frühjahr/Sommer-Saison 2026 prägt und sich durch natürliche Muster, luftige Stoffe und kurze Schnitte auszeichnet, in die man nach einem Tag am Strand einfach hineinschlüpfen kann.

Für ihre Frisur wählte Iris locker fallendes, welliges Haar, das von der Meeresbrise leicht zerzaust wurde. Ein paar dezente Armbänder an ihrem Handgelenk rundeten den Look ab. Der Gesamteindruck war sommerliche Schlichtheit, die perfekt zur Umgebung passte.

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Eine spektakuläre Aussicht, die das Video aufwertet

Abgesehen vom Look besticht der Beitrag vor allem durch die Landschaft, die Iris Mittenaere als Kulisse dient. Das Video, aufgenommen in der goldenen Stunde, fängt einen Himmel mit sanften Wolken und goldenen Spiegelungen ein, während sich die Wellen des Ozeans bis zum Horizont ausbreiten. Mauritius, ein beliebtes Reiseziel im Indischen Ozean, bietet hier eine seiner ikonischsten Szenen: heller Sand, friedliche Brandung und ein rosafarbener Horizont.

Die natürliche Kulisse verleiht dem Beitrag eine fast filmische Wirkung. Viele Internetnutzer lobten die Schönheit des Panoramas ebenso wie Iris Mittenaere selbst, einige bezeichneten es sogar als „Postkartenmotiv“. Eine schlichte, aber bemerkenswert wirkungsvolle Komposition, die ihre Follower augenblicklich in Urlaubsstimmung versetzt.

Die Fans waren von dem Beitrag begeistert.

Unter dem Instagram-Video überschlagen sich die Reaktionen. Kommentare loben sowohl ihren Look als auch die gebotene Auszeit: „Du bist umwerfend“ , „Was für eine Aussicht!“ , „Wir träumen davon, mit dir wegzufahren!“ , „Ein traumhafter Sonnenuntergang!“ … Eine Welle der Begeisterung, die Iris Mittenaeres Platz in den Herzen des französischen Publikums, fast zehn Jahre nach ihrer Krönung, bestätigt.

Iris Mittenaere ist zu einer unverzichtbaren Figur in der französischen Medienlandschaft geworden – zwischen Fernsehmoderation, unternehmerischen Projekten und wohltätigem Engagement – und beweist mit jedem Beitrag, dass sie es versteht, eine einfache und herzliche Verbindung zu ihrer Community aufzubauen.

Mit diesem in Mauritius gedrehten Reel hat Iris Mittenaere einen ihrer beliebtesten Posts der Saison geschaffen. Zwischen ihrem hellen, gemusterten Kleid, dem goldenen Ambiente und ihrer schlichten Botschaft über ihre Liebe zum Meer bietet sie ihren Followern eine willkommene Auszeit. Und wieder einmal ist sie ein Hit in den sozialen Medien.