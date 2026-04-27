„Büro-Sirene“: Sängerin Dua Lipas modisches Wagnis fasziniert und verführt zugleich.

Zwischen ihren Reisen weiß die britische Singer-Songwriterin Dua Lipa ihren Stil immer wieder gekonnt in Szene zu setzen. Kürzlich in Warschau wählte sie einen eleganten „Büro-Look“ mit einem pinkfarbenen Seidenblazer von Gucci über einem schwarzen Bralette.

Der „Büro-Sirenen“-Look, Dua Lipas Version

Auf ihrem Instagram-Account teilte Dua Lipa eine Bilderserie, die sie in einem hellrosa Gucci-Blazer mit spitzem Revers und glänzendem Finish zeigt. Der Blazer ist in der Taille geknöpft und gibt den Blick auf ein schwarzes Bralette frei. Dazu trägt sie eine hochgeschnittene schwarze Hose, mehrere Goldringe, darunter einen schlangenförmigen Ring und ihren Verlobungsring, sowie eine weiche schwarze Ledertasche. Ein Look, der den Business-Look gekonnt aufpeppt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von DUA LIPA (@dualipa) geteilter Beitrag

Warschau, eine Station auf einer langen Reisesaison

Diese Polenreise scheint Teil einer regelrechten „Reise-Ära“ für Dua Lipa zu sein. Nur wenige Wochen zuvor war sie auf Safari in Südafrika und besuchte den Kruger- und den Sabi-Sands-Nationalpark. Im April wurde sie außerdem in Palermo, Sizilien, gesichtet, wo sie sich laut Condé Nast Traveler auf ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten Callum Turner in der Villa Igiea, einem Hotel von Rocco Forte, vorbereitete. Die Verlobung wurde für Juni 2025 bestätigt.

Mit diesem meisterhaft inszenierten „Büro-Look“ beweist Dua Lipa einmal mehr ihr Talent, jeden Auftritt in ein mit Spannung erwartetes Fashion-Highlight zu verwandeln. Sie kreiert einen Stil, der eine Geschichte erzählt, in der jedes Outfit ihre aktuelle Lebensphase widerspiegelt. Eines ist sicher: Wo immer sie auftaucht, zieht sie alle Blicke auf sich.