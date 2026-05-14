Schauspielerin Lisa Kudrow warnt vor einem KI-Risiko, das Hollywood beunruhigt.

In einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ im Mai 2026 äußerte sich die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin Lisa Kudrow besorgt über künstliche Intelligenz. Weltweit bekannt für ihre Rolle als Phoebe Buffay in „Friends“, zeigte sie sich besorgt über den zunehmenden Einsatz generativer KI in der Film- und Fernsehbranche. Ihre Kommentare reihen sich in die wachsende Zahl von Schauspielern ein, die über die zunehmende Präsenz dieser Technologie in Hollywood alarmiert sind.

Eine besonnene, aber bestimmte Aussage

Auf die Frage nach ihren Bedenken bezüglich der Verwendung ihres digitalen Bildes nahm Lisa Kudrow kein Blatt vor den Mund. „Ja, es macht mir Angst. Ich weiß nicht, KI ist ein Werkzeug, aber generative KI-Technologie ist etwas ganz anderes als das, was Leute einfach nur zum Spaß Fan-Art oder Fan-Fiction erstellen“, erklärte die Schauspielerin. Sie fügte eine wichtige Nuance hinzu: „Das Problem entsteht, wenn sie das monetarisieren und etwas erschaffen können, das sie nach Belieben verwenden können. Oder wenn Studios beschließen, mein Bild nach eigenem Gutdünken zu nutzen.“

Und bezüglich der posthumen Verwendung des Bildes eines Schauspielers fügte er hinzu: „Aber sie brauchen die Zustimmung der Erben, wenn jemand stirbt. Das beunruhigt mich. Wirklich.“ Dies ist ein besonders relevantes Thema, da die Bilder mehrerer Schauspieler ohne deren Einverständnis in betrügerischen, KI-generierten Werbeanzeigen verwendet wurden.

Eine dritte Staffel von "The Comeback", die die Debatte widerspiegelt

Diese Haltung ist kein Zufall. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der dritten und letzten Staffel von „The Comeback“, der Kultserie von HBO, die Lisa Kudrow gemeinsam mit dem amerikanischen Autor, Regisseur und Produzenten Michael Patrick King entwickelte. Die letzte Staffel, die seit dem 22. März 2026 läuft, zeigt ihre Figur Valerie Cherish, die nun der Star einer neuen Sitcom ist … die komplett von einer KI geschrieben wurde.

„Als wir vor 20 Jahren die allererste Staffel von ‚Comeback‘ drehten, ging es um die Bedrohung durch Reality-TV; beim nächsten Mal um Streaming; und dieses Mal um KI“, erklärte Michael Patrick King gegenüber TheWrap. Für Lisa Kudrow spiegelt diese Staffel die aktuelle Debatte wider: „Es wird viele Korrekturen geben. Zuerst den Einsatz von KI, dann viele weitere Korrekturen, und dann werden wir Menschen brauchen. Ich denke schon.“

Eine Debatte, die über Hollywood hinausgeht

Lisa Kudrow ist nicht die Einzige, die besorgt ist. In einem Interview im Podcast „Armchair Expert with Dax Shepard“ hatte sie bereits geäußert, dass Robert Zemeckis’ Film „Here“, in dem Tom Hanks und Robin Wright dank KI in unterschiedlichen Altersstufen zu sehen sind, ihre Bedenken verstärkt habe: „Mein Fazit war: Es ist eine Befürwortung von KI. Nicht, dass sie alles zerstören wird, aber was wird dann noch übrig bleiben?“

Abseits von Hollywood hinterfragt Schauspielerin Lisa Kudrow die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technologie: „Welche Arbeit wird den Menschen noch bleiben? Und was dann? Wird es eine Art Grundeinkommen geben, müssen wir dann nicht mehr arbeiten? Wie kann das genug sein?“ Diese Überlegung deckt sich mit den Ansichten anderer Persönlichkeiten der Filmbranche, wie der amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Demi Moore und der britisch-amerikanischen Schauspielerin Katherine Waterston, die KI sowohl für Hollywood als auch für andere Branchen als „erschreckend“ bezeichnet.

Indem Lisa Kudrow ihre Bedenken deutlich äußert, trägt sie zu einer wichtigen Debatte bei, die derzeit die gesamte Unterhaltungsbranche erfasst hat. Zwischen Fragen der Rechte, der Einwilligung und der beruflichen Zukunft ist KI, in ihren eigenen Worten, zu einem Thema geworden, „das noch viele Korrekturen erfordert“.