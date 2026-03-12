„Sie ist umwerfend“: Selena Gomez begeistert mit einem strahlenden Look

Die Visagistin Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) teilte auf Instagram ein goldenes Selfie der amerikanischen Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin Selena Gomez, das ihren Frühlingsglanz im natürlichen Licht einfängt.

Ein „Glow-Make-up“ in warmen und leuchtenden Tönen

Auf diesem sonnendurchfluteten Foto präsentiert Selena Gomez ein perfekt abgestimmtes, sonnengeküsstes Make-up: Goldener Highlighter betont ihre Wangenknochen, schimmernder Pfirsich-Lidschatten sorgt für einen gesunden Teint, dezente Smokey Eyes mit verlängerten Wimpern und volle, glänzende, rosafarbene Lippen. Ihr gewelltes, braunes Haar fällt locker und umrahmt ihr selbstbewusstes Lächeln. Ein strukturierter schwarzer Pullover bildet einen eleganten Kontrast.

Authentizität und natürliches Licht

Dieses Selfie, aufgenommen in einem lichtdurchfluteten Raum unter einem Dachfenster, betont Selena Gomez' natürliche Haut und verleiht ihr einen strahlenden, frischen Teint, als wäre sie morgens in der Sonne aufgewacht. Jenni Nicole kreiert einen mühelosen Beauty-Look, perfekt für sommerliche Stimmung.

Die Fans sind begeistert: „Super sonnig!“

Die Kommentare überschlagen sich vor Bewunderung: „Sie ist umwerfend, dieser Sonnenglanz ist der Wahnsinn!“ , oder „Super sonnige Selena, du bringst alles zum Strahlen!“ , schwärmen die Fans und loben dieses Make-up, das die fröhliche und strahlende Essenz von Selena Gomez perfekt einfängt.

Kurz gesagt: Selena Gomez, gestylt von Jenni Nicole, verkörpert strahlende Schönheit in diesem leuchtenden Selfie, das natürliche, natürliche Ausstrahlung zelebriert. Ein inspirierender Look, der beweist, dass „wahre Strahlkraft“ manchmal von einfachem, natürlichem Licht und einem dezenten Make-up kommt.