Bei den BAFTAs 2026 faszinierte das Kleid dieser Schauspielerin die Internetnutzer.

Fabienne Ba.
Auf dem roten Teppich der BAFTA 2026 zog eine Person besonders die Blicke auf sich: Die britische Schauspielerin Jenna Coleman begeisterte die Internetnutzer mit einem atemberaubenden Couture-Kleid.

Ein seltener Auftritt bei den BAFTAs 2026

Die BAFTA-Preisverleihung fand am 22. Februar 2026 in der Royal Festival Hall in London statt. Unter den zahlreichen anwesenden Prominenten sorgte Jenna Coleman mit einem für die letzten Monate ungewöhnlichen Red-Carpet-Look für Aufsehen. Die Schauspielerin trug eine Couture-Kreation von Giorgio Armani Privé. Das hautfarbene Tüllkleid war mit dichten roten Blumenapplikationen verziert, die dem Design Struktur verliehen. Die von dem britisch-amerikanischen Schauspieler Alan Cumming moderierte Veranstaltung brachte viele Persönlichkeiten des internationalen Kinos zusammen, doch Jenna Colemans Outfit dominierte schnell die Online-Diskussionen.

Eine Figur, die spaltet und fasziniert.

Das Kleid löste in den sozialen Medien eine Welle von Reaktionen aus. Einige Nutzer lobten den mutigen Stil, während andere über die Dramatik des Outfits diskutierten. Um dieses auffällige Kleid zu ergänzen, wählte Jenna Coleman dezente Accessoires: Diamantohrringe mit blattförmigen Details und mehrere dazu passende Ringe. Ein schlichtes Make-up ließ das Kleid im Mittelpunkt stehen. Dieser Kontrast zwischen klassischer Eleganz und einem ausdrucksstarken Stil-Statement erklärt zum Teil die Begeisterung im Netz.

Eine allmähliche Rückkehr ins Rampenlicht

In den letzten Monaten hatte sich Jenna Coleman weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen in „Doctor Who“ und „The Sandman“, brachte Ende 2024 ihr erstes Kind mit ihrem Partner, dem Regisseur Jamie Childs, zur Welt. Ihre Anwesenheit bei den BAFTAs 2026 markierte daher eine bemerkenswerte Rückkehr auf den roten Teppich. Dieser Auftritt unterstreicht ihr Engagement für bedeutende britische Filmveranstaltungen. Die Royal Festival Hall im Southbank Centre bot den Rahmen für die Ausgabe 2026 und brachte Schauspieler, Regisseure und internationale Persönlichkeiten zusammen.

Ein Kleid, das seitdem viral ging

Bilder von Jenna Coleman verbreiteten sich rasend schnell auf X (ehemals Twitter) und Instagram. Begriffe wie „Armani Privé“ und „BAFTA 2026“ fielen in den Diskussionen. Dieses Phänomen verdeutlicht die wachsende Bedeutung sozialer Medien für die Rezeption kultureller Ereignisse. Ein Outfit kann heutzutage innerhalb von Minuten viral gehen und damit die Reichweite der Preisverleihung selbst weit übertreffen.

Kurz gesagt, Jenna Coleman bewies bei den BAFTAs 2026, dass ein einziger Auftritt genügen kann, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. In einem Kleid von Giorgio Armani Privé begeisterte sie die Internetnutzer und entfachte erneut Diskussionen über die auffälligsten Looks des Abends. Zwischen einem dezenten Comeback und der unmittelbaren medialen Aufmerksamkeit bestätigte die britische Schauspielerin, dass der rote Teppich nach wie vor eine wirkungsvolle Plattform für Selbstdarstellung ist.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
