Anlässlich ihres 50. Geburtstags entschied sich Reese Witherspoon für ein funkelndes Fransenkleid.

Anaëlle G.
@reesewitherspoon / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Geschäftsfrau Reese Witherspoon feierte ihren 50. Geburtstag in einem funkelnden Fransenkleid, umgeben von ihren drei Kindern, bei einer unvergesslichen Party, die in den sozialen Medien geteilt wurde.

Ein festliches und farbenfrohes Minikleid

Um ihren 50. Geburtstag am Wochenende des 22. März 2026 zu feiern, entschied sich die Schauspielerin aus „Natürlich blond“ für ein schimmerndes Perlenkleid mit fließenden Fransen. Das Kleid im Retro-Disco-Stil funkelte bei jeder Bewegung und erzeugte einen faszinierenden visuellen Effekt, der perfekt zum Tanzen geeignet war. Ein Video, das ihr ältester Sohn, Deacon Phillippe (22), veröffentlichte, zeigte Reese Witherspoon mit ihren Kindern: fröhliche Pose, offene Haare, strahlendes Lächeln – der Inbegriff von Glück mit 50.

Deacons Instagram-Post vereinte festliche Bilder: ein altes Schwarz-Weiß-Foto von Reese mit Ava und Deacon als Kinder sowie ein aktuelles, ungezwungenes Porträt von Reese Witherspoon. Diese Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart feierte 50 Jahre Leben, Karriere („Big Little Lies“, „Sweet Home Alabama“) und ein erfülltes Muttersein – ganz ohne unnötigen Schnickschnack.

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Die Familie steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten.

Deacon trug einen passenden Cowboyhut zu seinem jüngeren Bruder Tennessee (12), während seine ältere Schwester Ava (26), die ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, den Look mit einem schwarzen Spitzenkleid und einem auffälligen Statement-Gürtel abrundete. Die vier strahlten vor Zuneigung in diesem privaten Moment, der schnell viral ging: „Alles Gute zum Geburtstag an meine Mama, die einfach die Beste ist 🕺“, schrieb Deacon zu dem Foto. Ava fügte in ihrer Instagram-Story hinzu: „Alles Gute zum 50. Geburtstag, Mama! Wir sind so glücklich, dich zu lieben und von dir geliebt zu werden.“

Reese Witherspoon strahlte auf ihrer Geburtstagsfeier in diesem festlichen Fransenkleid, umgeben von ihrer Familie. Fernab der Klischees eines 25-Jährigen verkörpert sie eine lebensfrohe und authentische Frau, die ihre Fans und ihre Kinder inspiriert.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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