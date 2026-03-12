Wer ist Teagan Croft, die australische Schauspielerin, die die Rolle der "Rapunzel" in den Filmen übernehmen soll?

Seit einigen Wochen kursiert der Name Teagan Croft in Gesprächen über eine mögliche Realverfilmung des Animationsfilms „Rapunzel – Neu verföhnt“. Die australische Schauspielerin soll zu den Kandidatinnen gehören, die für die Rolle der langhaarigen Heldin in Betracht gezogen werden. Obwohl die Besetzung noch nicht offiziell bestätigt wurde, hat das durch ihren Namen ausgelöste Interesse die Neugier auf ihre Karriere neu entfacht.

Eine Schauspielerin, die schon in sehr jungen Jahren im Fernsehen entdeckt wurde

Die australische Schauspielerin Teagan Croft wurde im April 2004 in Sydney geboren. Sie begann ihre Karriere schon in jungen Jahren mit Auftritten in australischen Theaterproduktionen. Größere Bekanntheit erlangte sie 2018 durch ihre Rolle in der DC-Comics-Serie „Titans“. In dieser Adaption des Comic-Universums verkörpert sie Rachel Roth, auch bekannt als Raven, eine Teenagerin mit übernatürlichen Kräften. Diese Rolle brachte ihr internationale Aufmerksamkeit und festigte ihren Ruf in der Film- und Fernsehbranche.

Eine Karriere, die sich auf Film- und Fernsehserien ausweitet

Nach ihrer Rolle in „Titans“ setzte Teagan Croft ihre Karriere in verschiedenen Fernseh- und Filmprojekten fort. Besonders hervorzuheben ist ihr Auftritt in dem Netflix-Film „True Spirit“ (2023), der die Geschichte der australischen Seglerin Jessica Watson erzählt. In diesem Film verkörpert sie die junge Sportlerin, die als jüngste Person die Welt allein umsegelt. Diese Leistung trug dazu bei, ihre Präsenz in der Filmbranche zu festigen und ihr Publikum zu erweitern.

Es kursieren Gerüchte über eine Verfilmung von „Rapunzel – Neu verföhnt“.

Seit einiger Zeit wird in verschiedenen Medien und Online-Diskussionen über eine mögliche Realverfilmung des Animationsfilms „Rapunzel – Neu verföhnt“ aus dem Jahr 2010 spekuliert. In diesem Zusammenhang wird Teagan Crofts Name immer wieder von Fans und Beobachtern als mögliche Besetzung genannt. Eine offizielle Bestätigung für die Besetzung einer möglichen Verfilmung oder die Beteiligung der Schauspielerin steht jedoch noch aus.

Eine junge Schauspielerin, der eine neue Generation von Fans folgt.

Mit ihren Rollen in beliebten Serien und internationalen Produktionen hat sich Teagan Croft nach und nach eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Ihre Präsenz in den sozialen Medien und ihre Auftritte in Projekten für ein jüngeres Publikum tragen ebenfalls zu ihrer wachsenden Bekanntheit bei. Auch wenn die Gerüchte um „Rapunzel – Neu verföhnt“ noch unbestätigt sind, zeigen sie doch das steigende Interesse an ihrer Karriere.

Kurz gesagt, gehört Teagan Croft zur neuen Generation australischer Schauspielerinnen, die in Hollywood immer bekannter werden. Entdeckt durch die Serie „Titans“ und den Film „True Spirit“, baut sie ihre Film- und Fernsehkarriere stetig aus. Gerüchte, sie sei eine mögliche Kandidatin für die Rolle in „Rapunzel – Neu verföhnt“, belegen die wachsende Aufmerksamkeit, die ihre Karriere erfährt, obwohl noch keine offizielle Bestätigung vorliegt.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
