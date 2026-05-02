Die thailändische Tänzerin Lisa sorgt in einem Spitzenoutfit für Aufsehen.

Die thailändische Tänzerin, Rapperin und Schauspielerin Lisa, Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup BLACKPINK, braucht keinen roten Teppich, um für Furore zu sorgen. Mit ihrer Bildunterschrift „BadAngelchella“ und zwei sorgfältig ausgewählten Spitzen-Looks löste sie auf Instagram eine Welle von Reaktionen aus.

Eine Legende, die alles sagt

Lisa postete ihr Karussell mit der einzigen Bildunterschrift: „BadAngelchella“, gefolgt von einem Flügel-Emoji. Eine direkte Anspielung auf Coachella – das Festival, auf dem sie im April 2026 auftrat – kombiniert mit der „Bad Angel“-Persona, die sie seit ihrem Solo-Debüt pflegt. Ein Wort, drei Welten: Lisas Markenzeichen in Kürze.

Ein Minikleid aus floraler Spitze

Auf dem ersten Foto trägt Lisa ein schwarzes Minikleid aus Spitze mit durchbrochenen Details und floralen Motiven. Das Kleid ist bewusst transparent und spielt mit dem Spiel zwischen der Spitze und dem darunterliegenden Stoff. Ihr charakteristischer Pony umrahmt ihr Gesicht, und sie trägt einen natürlichen „No-Makeup-Look“ – schimmernde Wangen, definierte Wimpern und glänzende, karamellbraune Lippen.

Ein weißes Häkel-Set und Overknee-Stiefel

Der zweite Look schlägt einen ganz anderen Ton an: ein weißes Häkel-Set – bestehend aus Oberteil und Hose – kombiniert mit schwarzen Overknee-Stiefeln. Eine leuchtend pinkfarbene Tasche und schwarze Nägel runden den Look ab, bei dem der Kontrast zwischen dem strahlenden Weiß des Häkelstoffs und dem kräftigen Pink der Accessoires sofort ins Auge fällt.

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2,8 Millionen Likes und eine Flut von Kommentaren

Die Zahlen des Posts sprechen Bände über Lisas Einfluss in den sozialen Medien. 2,8 Millionen Likes, 93.700 Shares, 72.000 Reposts und 13.700 Kommentare – Statistiken, die die meisten Posts internationaler Prominenter übertreffen. „Königin“, schrieb ein Fan. „Du bist bezaubernd, süß, hübsch, umwerfend, hinreißend, wunderschön und einfach nur oh mein Gott“, schwärmte ein anderer in einer langen und enthusiastischen Liste.

Lisa, eine aufstrebende Solo-Ikone

Seit ihrem Ausstieg bei YG Entertainment und dem Start ihrer Solokarriere hat Lisa an zahlreichen Kollaborationen und Auftritten teilgenommen und ihren Status als globale Ikone gefestigt. Sie war beim Coachella 2026 dabei und ziert regelmäßig die Cover großer Modemagazine. Ihre persönliche Ästhetik vereint K-Pop-Einflüsse, Haute Couture und westliche Kühnheit. Das „BadAngelchella“-Karussell ist das jüngste und gelungenste Beispiel dafür.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lisa von der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup BLACKPINK mit 2,8 Millionen Likes und einer komplett erfundenen Bildunterschrift eines bestätigt: Ihr visuelles Universum gehört nur ihr, und die ganze Welt will hinein.