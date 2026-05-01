Sie bricht die Regeln: Schauspielerin Anne Hathaway verleiht dem Leopardenmuster mit einer „unerwarteten“ Farbe eine neue Note.

Am 28. April 2026 sorgte die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway während einer Vorführung des Films „Der Teufel trägt Prada 2“ in New York für Furore, indem sie es wagte, Leopardenmuster mit einem leuchtenden, kräftigen Rot zu kombinieren.

Der Leopardenmantel von Michael Kors, das Herzstück des Looks

Bei einer Filmvorführung in New York machte Anne Hathaway einen Leopardenmantel von Michael Kors zum Mittelpunkt ihres Outfits. Ein auffälliges Kleidungsstück, das sie keineswegs zu verstecken versuchte – ganz im Gegenteil. Sie trug es prominent, als modisches Statement an sich.

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Leopard und Rot: Unerwartete Partner

Unter dem Mantel kam ein leuchtend rotes Hemdkleid mit einem dezent hervorblitzenden Kragen zum Vorschein, wodurch ein sofort erkennbarer Lagenlook entstand. Dazu trug sie scharlachrote Pumps, die perfekt mit einer Mini-Tasche und mattem Lippenstift harmonierten. Das Ergebnis: eine Silhouette, in der zwei markante Kleidungsstücke nebeneinander existieren, ohne sich gegenseitig zu überstrahlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Michael-Kors-Mantel zu sehen ist. Bereits im März letzten Jahres trug Anne Hathaway in Mailand denselben Mantel, diesmal kombiniert mit weißen Jeans und Chloé-Clogs mit Nieten. Der Leopardenprint hat sich somit zu einem der stilistischen Elemente ihrer Werbekampagne entwickelt – ein Markenzeichen, das in jeder Stadt wiedererkannt wird.

Rot, die Schlüsselfarbe des Jahres 2026

Rot gilt als die dominierende Farbe des Jahres 2026 – ob als Komplettlook oder als Akzentfarbe, sie verleiht jedem Outfit das gewisse Etwas. Anne Hathaways Wahl erhält dadurch eine zusätzliche Bedeutung: Durch die Kombination mit Leopardenmuster folgt sie nicht nur einem Trend, sondern setzt ihn gekonnt in Szene. Und da Rot unweigerlich an die Welt des Films erinnert, den sie bewarb, ist die stilistische Anspielung perfekt.

Eine Hommage an Andrea Sachs

Man kann darin kaum eine Anspielung auf einen ihrer ikonischen Looks im ersten Film „Der Teufel trägt Prada“ sehen, als ihre Figur Andrea Sachs in einem grünen Mantel mit Leopardenmuster-Revers durch die Straßen New Yorks flanierte. Zwanzig Jahre später schließt sich der Kreis: Das Muster ist zurück, und dieses Mal gibt Anne Hathaway selbst die neuen Regeln vor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway nicht einfach nur ein Outfit ausgewählt hat: Sie hat den Grundstein für einen Look gelegt, den wir im Herbst überall sehen werden.